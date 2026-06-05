A Lululemon Athletica desce 14 % após a divulgação dos resultados, devido às fracas vendas na América do Norte 📉

As ações da Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) caíram cerca de 12 % após a empresa ter divulgado os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026. Embora a receita e o lucro por ação tenham ficado, em linhas gerais, em linha com as expectativas do mercado, os investidores mostraram-se preocupados com a revisão em baixa das previsões para o ano inteiro da retalhista e com novos sinais de enfraquecimento da procura na América do Norte.

O mercado questiona-se cada vez mais se os desafios da empresa — em particular a sua dificuldade em reacender o crescimento no mercado dos EUA — são de natureza temporária ou se refletem uma deterioração mais profunda no posicionamento de uma das marcas de vestuário desportivo premium mais reconhecidas do mundo. As ações caíram para o seu nível mais baixo desde maio de 2018, e a sua fraqueza está a pesar sobre o sentimento em todo o setor de vestuário desportivo, incluindo a rival Nike, cujas ações estão a ser negociadas perto dos seus níveis mais baixos em 15 anos.

Pontos-chave

A receita aumentou 4% em relação ao ano anterior, para 2,47 mil milhões de dólares

O lucro líquido caiu de 314,5 milhões de dólares para 195 milhões de dólares (-38% em relação ao ano anterior)

O EPS diminuiu de 2,60 dólares para 1,69 dólares

A margem bruta contraiu 410 pontos base para 54,2%

A margem operacional diminuiu 730 pontos base para 11,2%

As vendas comparáveis aumentaram 1%

As vendas comparáveis nas Américas caíram 5%

As vendas comparáveis internacionais aumentaram 13%

A receita na China continental aumentou 30%

A empresa reduziu a sua previsão de EPS para o ano fiscal de 2026 de 12,10–12,30 dólares para 10,95–11,15 dólares

A previsão de receita foi reduzida de 11,35–11,50 mil milhões de dólares para 11,0–11,15 mil milhões de dólares

Resultados corresponderam às expectativas, mas a rentabilidade continua a deteriorar-se

Do ponto de vista das receitas, a Lululemon apresentou resultados que, em geral, corresponderam às expectativas de Wall Street. A empresa gerou 2,47 mil milhões de dólares em receitas, contra as estimativas dos analistas de 2,44 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por ação ficou exatamente em linha com a previsão consensual de 1,69 dólares.

No entanto, o panorama dos resultados subjacentes foi consideravelmente mais fraco. O resultado operacional diminuiu 37% em relação ao ano anterior, enquanto o resultado líquido caiu 38%. Ao mesmo tempo, a margem bruta reduziu-se para 54,2%, destacando as crescentes pressões de custos e o enfraquecimento do poder de fixação de preços.

Esta tendência é particularmente importante para os investidores, uma vez que a Lululemon tem historicamente obtido uma valorização premium graças à sua capacidade de manter margens líderes no setor e um forte valor de marca.

A China continua a ser um motor de crescimento, mas a América do Norte continua a pesar no desempenho

O aspeto mais forte do trimestre continuou a ser o negócio internacional da empresa. A receita fora da América do Norte aumentou 22%, enquanto as vendas comparáveis internacionais subiram 13%.

A China destacou-se como o principal motor de crescimento. A receita na China continental subiu 30%, enquanto as vendas comparáveis avançaram 20%, reforçando a importância do mercado na estratégia de crescimento a longo prazo da Lululemon.

Em contraste, a América do Norte continua sob pressão. A receita na região diminuiu 3%, enquanto as vendas comparáveis caíram 5%. Este segmento continua a ser a principal fonte de preocupação tanto para investidores como para analistas.

Previsões em baixa desencadearam forte onda de vendas

A maior desilusão veio das perspetivas da administração para os próximos trimestres.

Para o segundo trimestre, a Lululemon espera receitas entre 2,45 mil milhões e 2,47 mil milhões de dólares e um EPS de 1,76–1,81 dólares, ambos abaixo das expectativas de Wall Street.

Mais importante ainda, a empresa reduziu significativamente as suas previsões para o ano inteiro. A administração espera agora um EPS para o ano fiscal de 2026 entre 10,95 e 11,15 dólares, quase 10% abaixo da sua previsão anterior.

A redução das previsões sugere um ambiente de consumo mais desafiante e uma trajetória de recuperação mais lenta do que a administração tinha antecipado há apenas alguns meses.

De acordo com a empresa, a incerteza macroeconómica e a cautela nas despesas discricionárias continuam a pressionar a procura nos principais mercados.

Analistas Reduzem Preços-Alvo à Medida que o Gráfico Sinaliza Fraqueza Persistente

Na sequência da divulgação dos resultados, várias corretoras de renome baixaram os seus preços-alvo para as ações da Lululemon. A Stifel reduziu o seu preço-alvo de 176 para 134 dólares, mantendo uma classificação de «Manter». A empresa observou que o negócio principal da empresa na América do Norte se deteriorou ainda mais durante abril e maio e espera agora que as vendas comparáveis permaneçam negativas ao longo do primeiro semestre do ano fiscal de 2027.

Outros analistas expressaram preocupações semelhantes. A Wells Fargo reduziu o seu preço-alvo para 110 dólares, a Jefferies baixou o seu para 115 dólares e a BofA Securities reduziu a sua avaliação para 140 dólares.

O tema comum a todas estas revisões é o enfraquecimento da procura na América do Norte, a pressão contínua sobre as margens e as preocupações com a erosão da quota de mercado. Alguns analistas também começam a questionar se a empresa enfrenta um problema de marca mais abrangente, em vez de um mero desafio temporário do ciclo de produtos.

De uma perspetiva técnica, a queda das ações para mínimos de oito anos reforça a narrativa negativa em torno da marca. A queda reflete não só expectativas de lucros mais fracas, mas também uma incerteza crescente quanto à sustentabilidade do posicionamento premium da Lululemon.

Apesar destes desafios, a empresa continua a registar um forte crescimento internacional e expandiu a sua rede global de lojas para 816 locais. Além disso, a ex-executiva da Nike, Heidi O’Neill, deverá assumir o cargo de CEO nos próximos meses, uma mudança de liderança que os investidores esperam que ajude a restaurar a dinâmica de crescimento. Os próximos trimestres irão provavelmente determinar se a Lululemon está a passar por um abrandamento operacional temporário ou se enfrenta um desafio mais estrutural à sua marca e à sua trajetória de crescimento a longo prazo.

Fonte: xStation5