Wall Street inicia a sessão sob pressão de uma onda generalizada de realização de lucros, com o setor tecnológico mais uma vez no centro da onda de vendas. Os futuros do Nasdaq 100 registam uma queda superior a 2%, à medida que os investidores questionam cada vez mais se a recuperação impulsionada pela IA poderá ser sustentada, num contexto de expectativas crescentes de novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal. Os mercados mostram-se cada vez mais preocupados com a possibilidade de os custos de financiamento mais elevados poderem pesar sobre as empresas que financiam investimentos maciços em infraestruturas de IA através da dívida. Micron e PCE: Um teste à resistência do mercado? Os mercados estão agora a precificar um aumento acumulado de 50 pontos base nas taxas de juro da Reserva Federal até dezembro, em comparação com as expectativas de apenas um aumento de 25 pontos base há apenas duas semanas. O maior desafio para o setor mais alargado da IA é uma combinação de valorizações elevadas na sequência de uma forte recuperação e de preocupações crescentes de que o financiamento da infraestrutura de IA possa tornar-se significativamente mais caro. A pressão está também a alastrar-se às ações do setor dos semicondutores, apesar de o Índice de Semicondutores de Filadélfia (SOX) ter atingido um máximo histórico apenas um dia antes. A Alphabet, a Meta, a Microsoft e a Amazon registaram todas quedas acentuadas na sessão anterior, confirmando que a realização de lucros se está a alargar a todo o complexo tecnológico de megacapitalização.



Embora os investidores continuem a acompanhar os desenvolvimentos em torno do Irão, as taxas de juro e as valorizações continuam a ser a principal fonte de ansiedade do mercado, em vez da geopolítica. O evento-chave da semana será o relatório de inflação do PCE, na sexta-feira. Os economistas esperam que o indicador de inflação preferido da Reserva Federal suba para 4,1%, mais do dobro da meta do banco central.



O relatório de resultados da Micron, cuja divulgação está prevista para após o fecho do mercado norte-americano na quarta-feira, poderá tornar-se um teste crucial ao sentimento dos investidores em relação aos chips de memória e aos semicondutores relacionados com a IA. A par da SanDisk, a Micron tem sido uma das maiores beneficiárias do boom da procura de chips de memória. Surgiram preocupações adicionais depois de a SpaceX ter recorrido ao mercado obrigacionista pouco depois da sua oferta pública inicial (IPO) de grande sucesso, apesar de ter registado prejuízos líquidos no ano anterior. As ações já perderam a maior parte dos ganhos registados desde a cotação em bolsa, a 12 de junho. O gráfico abaixo ilustra os retornos extraordinários gerados pelas principais empresas de chips de memória desde 1 de abril de 2025, destacando o quão agressivamente os investidores se posicionaram em torno do tema das infraestruturas de IA. Fonte: xStation5 US100 (D1) Parte da recente pressão de venda poderá estar relacionada com o reequilíbrio das carteiras antes do final de junho. Numa análise recente, o J.P. Morgan sugeriu que os fundos institucionais poderiam vender mais de 100 mil milhões de dólares em ações nas próximas semanas. É de salientar que a correção teve início pouco depois de o Nasdaq 100 se ter aproximado de máximos históricos perto do nível dos 31 000 pontos, podendo estar a formar um padrão de «duplo topo». Caso se concretize um cenário clássico de correção de 1:1, não se pode excluir uma descida para a zona dos 28 000 pontos. Por outro lado, o impulso de alta poderá encontrar apoio em torno da média móvel exponencial de 50 dias (EMA50), atualmente situada perto dos 29 200 pontos e assinalada pela linha laranja no gráfico. Fonte: xStation5

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