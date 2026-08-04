A platina está a registar hoje uma valorização superior a 6%, prolongando a sua recuperação pouco depois de o ouro ter recuperado de cerca de 4 100 dólares por onça e de o dólar norte-americano ter enfraquecido, sob pressão da queda dos preços do petróleo. Um dos fatores que sustenta o otimismo do mercado é a recente paragem da produção numa das maiores minas de platina do mundo. A 24 de julho, a Impala Platinum (Implats) suspendeu as operações mineiras no seu complexo emblemático de Rustenburg, na sequência de uma série de acidentes de trabalho fatais. Embora a paragem tenha sido descrita como uma medida de precaução para realizar uma revisão abrangente da segurança, reduziu temporariamente a produção num dos ativos mais importantes do setor. Este desenvolvimento é significativo para o mercado da platina, uma vez que Rustenburg representa quase metade da produção de metais do grupo da platina (PGM) da Implats, enquanto a África do Sul continua a ser o maior produtor mundial de metais do grupo da platina. Factos-chave A Implats suspendeu as operações mineiras no complexo de Rustenburg, na África do Sul , entre 24 e 28 de julho , para realizar uma auditoria de segurança abrangente.

, entre , para realizar uma auditoria de segurança abrangente. A decisão surgiu na sequência de seis mortes de trabalhadores nos últimos 12 meses , incluindo duas mortes este mês .

, incluindo . Rustenburg é a maior operação da Implats , empregando aproximadamente 51 500 pessoas .

, empregando aproximadamente . O complexo representa quase 50 % da produção total de metais do grupo da platina (PGM) da empresa , com uma produção prevista para o exercício fiscal de 2026 de 1,67–1,76 milhões de onças de PGM .

, com uma produção prevista para o exercício fiscal de 2026 de . Durante a paragem, a empresa está a realizar inspeções no local de trabalho, auditorias de segurança, formação adicional dos colaboradores e uma revisão dos procedimentos críticos de segurança, com o apoio de especialistas independentes.

A Implats anunciou também uma cooperação com o fabricante dos seus sistemas anticolisão para locomotivas subterrâneas, na sequência de vários incidentes recentes que envolveram equipamento mineiro sobre carris.

A administração salientou que a eliminação das mortes no local de trabalho e o reforço da cultura de segurança da empresa continuam a ser prioridades máximas.

Os acontecimentos mais recentes voltam a destacar os desafios operacionais da indústria mineira de grande profundidade da África do Sul, que continua a ser uma das mais exigentes do mundo do ponto de vista técnico.

Em novembro de 2023 , o mesmo complexo mineiro sofreu um dos piores acidentes mineiros da África do Sul dos últimos anos, quando 13 mineiros perderam a vida num acidente de elevação num poço.

, o mesmo complexo mineiro sofreu um dos piores acidentes mineiros da África do Sul dos últimos anos, quando num acidente de elevação num poço. A empresa estima que a suspensão reduza a produção em aproximadamente oito dias durante o exercício fiscal de 2027, devendo o impacto final na produção ser avaliado após o reinício das operações.

durante o exercício fiscal de 2027, devendo o impacto final na produção ser avaliado após o reinício das operações. Embora se preveja que o impacto a curto prazo na oferta global de platina se mantenha limitado, graças à paragem relativamente breve e às reservas existentes à superfície, quaisquer novas interrupções na produção em Rustenburg representariam um risco significativo para o mercado da platina, o setor automóvel e as indústrias que dependem dos metais do grupo da platina. Platina (intervalo D1) Analisando o gráfico diário, a platina registou uma queda de cerca de 50% em relação ao seu máximo de janeiro, quando o metal era negociado a cerca de 3 000 dólares por onça, em comparação com cerca de 1 500 dólares há apenas alguns dias. A recente recuperação empurrou os preços de volta para a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50), perto dos 1 730 dólares por onça. Se os compradores conseguirem recuperar a EMA de 200 dias, em torno dos 1 830 dólares por onça, tal poderá sinalizar uma inversão de tendência mais ampla e melhorar as perspetivas técnicas a médio prazo. Fonte: xStation5

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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