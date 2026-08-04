O S&P 500 recuperou com sucesso as perdas registadas em julho, atingindo um novo máximo histórico (ATH). O Nasdaq 100 continua também a recuperar, aproximando-se do seu ATH com uma subida de 2,6%. Este crescimento é impulsionado por dois fatores-chave:

a queda dos preços do petróleo, na sequência de notícias de que poderá ser alcançado hoje ou amanhã um acordo entre os EUA e o Irão relativamente à abertura do Estreito de Ormuz; a subida das ações da Palantir, que divulgou resultados fenomenais para o segundo trimestre.

Ambos os índices são também apoiados por uma melhoria mais generalizada do sentimento nos mercados globais. Praticamente todos os principais índices europeus estão a registar ganhos hoje, desde o DAX alemão (+0,7%) e o pan-europeu Euro Stoxx 50 (+0,8%) até ao WIG20 polaco (+0,7%).

Figura 1: Vencedores e perdedores no Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fonte: XTB Research Team

No topo da lista, encontramos a já referida Palantir, cuja cotação subiu mais de 20 % em relação aos níveis de abertura de segunda-feira. Os resultados publicados pela empresa revelaram-se muito melhores do que o esperado, apresentando um crescimento da receita para 1,94 mil milhões de dólares (um aumento de 94 % em relação ao mesmo período do ano anterior) e um lucro por ação de 0,41 dólares (uma melhoria de 256 % em comparação com o segundo trimestre de 2025).

Figura 2: Painel de controlo da Palantir

Fonte: XTB Research Team

Embora os investidores tenham assinalado o aumento da remuneração baseada em ações e dos lucros provenientes dos investimentos na SpaceX, o que, tal como no caso da Alphabet, distorceu ligeiramente o panorama do retorno gerado pela atividade principal da empresa, a dinâmica de crescimento da empresa continua a ser extremamente impressionante. Para o terceiro trimestre, a empresa prevê que o crescimento das receitas atinja os 2,16 mil milhões de dólares.

Figura 3: Vencedores e perdedores no Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fonte: XTB Research Team

As empresas do setor dos semicondutores, que representam atualmente cerca de um quarto de todo o índice Nasdaq 100, estão também a recuperar as perdas registadas em agosto. A Marvell registou uma subida de 12%, a ARM e a Astera Labs subiram 10%, enquanto a Intel e a Sandisk registaram uma subida de 7%. Este impulso deve-se aos recentes relatórios trimestrais das empresas de hiperescala, que revelaram que as despesas de capital se mantêm inalteradas. No caso da já referida Alphabet, prevê-se que o CAPEX atinja os 200 mil milhões de dólares em 2026. A diminuição das preocupações relativamente ao aperto dinâmico da política monetária por parte da Reserva Federal também constitui um fator favorável. No entanto, todas as empresas acima referidas continuam significativamente abaixo dos seus máximos registados em meados de julho.

Figura 4: Mapa de calor do Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fonte: XTB Research Team

É também impossível não referir a queda dos preços do petróleo bruto e do gás. Atualmente, temos de pagar menos de 80 dólares por barril de Brent, o que representa uma redução superior a 20% em relação a há menos de duas semanas. Observamos uma descida ligeiramente menor no GNL; o MWh no TTF custa atualmente menos de 56 dólares (uma descida de 11% em relação ao pico local registado a 24 de julho).

A descida dos preços das matérias-primas energéticas deve-se, principalmente, às declarações do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que anunciou na CNBC que poderá ser alcançado hoje ou amanhã um acordo relativo à abertura do Estreito de Ormuz:

«Existe a possibilidade de conseguirmos chegar a um acordo sobre a abertura do estreito e dar passos no sentido de uma maior normalização da situação neste conflito já hoje ou amanhã.»

«Não se trata apenas de energia. Trata-se de fertilizantes, produtos refinados e vários gases industriais.»

«À medida que estes preços descem, poderemos assistir a um aumento significativo da procura, resultante da redução dos preços.»

Figura 5: Petróleo [H4] (24.03.2026 - 04.08.2026)

Fonte: xStation5

Não foi apenas a Palantir que divulgou os seus resultados. Recebemos também o relatório do segundo trimestre da Pfizer. A estrutura das receitas está a mudar; a quota de produtos não relacionados com a COVID-19 está a crescer, o que certamente deverá agradar aos investidores. A empresa espera que a aquisição da Metsera lhe permita consolidar a sua posição no segmento do GLP-1 (medicamentos para a obesidade).

Ainda estão por vir as publicações da SpaceX e da AMD. Ambas serão divulgadas após o encerramento do mercado norte-americano. A primeira constituirá o primeiro teste sério para a empresa, que se estreou na bolsa de valores dos EUA em junho.

Figura 6: US100 [D1] (26.11.2025 - 04.08.2026)

Fonte: xStation5

O mercado encontra-se numa fase de recuperação dinâmica, após uma recente correção descendente profunda. Desde março que se tem observado um forte impulso ascendente, que deu lugar a uma onda de vendas massivas após ter atingido máximos locais. Um acontecimento técnico fundamental das últimas semanas foi a interrupção destas quedas ligeiramente acima do nível de Fibonacci de 50%, determinado a partir da última grande onda ascendente, oscilando em torno dos 27 000 pontos.

A evolução dos preços nas últimas sessões confirma a clara determinação do lado da procura. As cotações romperam de forma decisiva, a partir de baixo, os níveis de resistência subsequentes, incluindo o retracement de 23,6% e todas as médias móveis periódicas designadas (EMA 50, 100 e 150).

O indicador RSI de 14 períodos, após um teste prévio da zona de sobrevenda, registou um movimento ascendente acentuado, ultrapassando a barreira neutra dos 50 pontos e atingindo um valor de 54,9.

O objetivo técnico imediato para a procura, neste momento, é um ataque às últimas máximas, situadas acima da barreira psicológica dos 30 000 pontos. No caso de uma correção local deste impulso, a primeira linha de defesa será constituída pelos níveis da EMA 50 e da EMA 100, recentemente recuperados. Apenas a sua quebra renovada e permanente para baixo poderá anular as atuais perspetivas de mercado favoráveis ao crescimento.