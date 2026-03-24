Antes da abertura do mercado norte-americano, os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a ser negociados em baixa, impulsionados principalmente pela subida dos preços do petróleo, que recuperaram para 98 dólares por barril após terem caído para 91 dólares ontem. O US100 caiu abaixo dos 24 000 pontos, enquanto as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos voltaram a situar-se em cerca de 5%, e a perspetiva de uma resolução rápida da crise no Médio Oriente continua a parecer distante. O apetite pelo risco, medido pela participação dos investidores de retalho na compra de ações, caiu para cerca de 8%, o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 15% em novembro de 2025 (e cerca de 11,5% no pico da recuperação «meme» de 2021). Encontra-se atualmente em níveis observados durante os mercados em baixa de 2020 e 2022.

Espera-se que o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA chegue ao Irão na sexta-feira, e Donald Trump concedeu ontem ao Irão cinco dias para iniciar negociações, o que poderá alimentar ainda mais o sentimento de aversão ao risco no final da semana, num contexto de preocupações quanto a uma potencial escalada das tensões entre Washington e Teerão durante o próximo fim de semana. US100 (D1) As perspetivas técnicas para o US100 parecem estar a deteriorar-se. Se os compradores não conseguirem impulsionar o índice acima da MME de 200 sessões (linha vermelha, 24 500 pontos), a pressão de venda poderá aumentar, arrastando potencialmente o índice para o nível dos 23 000 pontos. Fonte: xStation5 OIL (D1) O petróleo registou uma descida significativa ontem e está agora a tentar recuperar para acima dos 100 dólares por barril. O RSI situa-se em 61 e registou uma descida notável durante a sessão anterior. Os principais níveis de suporte a longo prazo situam-se nos 91 dólares, definidos pelas recentes reações dos preços, bem como nos 84 e 72 dólares (as médias móveis EMA50 e EMA200). Fonte: xStation5 Se analisarmos as reações passadas do mercado petrolífero a acontecimentos geopolíticos, a atual subida só é realmente superada pela Guerra do Golfo, no início da década de 1990. Os riscos do lado da oferta parecem hoje, pelo menos, comparáveis, e mesmo nessa altura a evolução não foi parabólica, foi precedida por correções acentuadas. Fonte: XTB Research

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