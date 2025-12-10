ByteDance e Alibaba avançam para aquisição de chips H200 da Nvidia enquanto China avalia restrições A ByteDance e a Alibaba agiram rapidamente para obter informações sobre os chips H200 da Nvidia depois que o presidente Trump sinalizou que as exportações para a China seriam permitidas. Este é o primeiro sinal real de que as principais plataformas chinesas desejam retornar ao ecossistema da Nvidia. Ambas as empresas estão a preparar grandes encomendas, dependendo da aprovação de Pequim, mas já estão a expressar preocupações sobre a disponibilidade do fornecimento. O H200 continua extremamente limitado, uma vez que a Nvidia prioriza a linha Blackwell e a futura linha Rubin.



O H200 é quase seis vezes mais potente do que o H20 anteriormente permitido, o que redefine instantaneamente o panorama competitivo no mercado de treinamento de IA da China. Os chips nacionais ainda estão atrasados em cargas de trabalho de treinamento, o que mantém a Nvidia estrategicamente essencial.



Pequim ainda não respondeu formalmente à luz verde para a exportação. Restrições recentes à compra de chips da Nvidia por centros de dados apoiados pelo governo e grandes empresas de tecnologia adicionam outra camada de incerteza.



Os reguladores chineses solicitaram a empresas como Alibaba, ByteDance e Tencent que avaliem a sua potencial procura pelo H200. Espera-se uma decisão de Pequim em breve.



Apesar do escrutínio político, instituições chinesas, desde universidades de ponta a organizações ligadas à defesa, teriam tentado adquirir unidades H200 através de canais do mercado cinzento, sinalizando uma procura acentuada por computação de alto desempenho.



As expectativas do mercado são de que os gigantes tecnológicos chineses adquiram unidades H200 discretamente.



Os principais modelos de IA na China ainda dependem do hardware da Nvidia, e a pressão competitiva contra a Huawei e a Cambricon em cargas de trabalho de treinamento continua significativa.



A cadeia de abastecimento da Nvidia continua restrita. A produção do H200 ainda é em volumes muito limitados, um fator que pode impedir o aumento da receita no curto prazo, mesmo que a China reabra como um mercado viável.



O Ministério das Relações Exteriores da China ofereceu uma postura neutra, dizendo que o país valoriza a cooperação com os Estados Unidos e se recusou a fazer mais comentários. NVDA.US (D1) Fonte: xStation5

