Os metais preciosos continuam a recuperar. A prata registou uma subida de quase 4%, enquanto o ouro continua a valorizar-se, atingindo o seu nível mais elevado desde o final de junho. Ao longo das últimas três sessões de negociação, o ouro subiu quase 200 dólares, aproximando-se dos 4 300 dólares por onça. A recuperação tem sido sustentada por dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA, pela relativa fraqueza do dólar americano e pelas crescentes expectativas de um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, o que poderá conduzir a uma diminuição das tensões no Médio Oriente. Apesar da forte recuperação do sentimento dos investidores, tanto a prata como o ouro permanecem bem abaixo dos máximos históricos atingidos no início deste ano.

Os preços do petróleo caíram quase 5% esta semana, proporcionando um impulso adicional à prata. No entanto, a perspetiva de um acordo duradouro sobre a reabertura do Estreito de Ormuz continua incerta. Os investidores aguardam agora a divulgação do relatório sobre o Emprego Não Agrícola (NFP) dos EUA em julho, às 13h30 GMT. Espera-se que o relatório forneça pistas importantes sobre a trajetória futura das taxas de juro dos EUA e possa desencadear uma elevada volatilidade tanto no ouro como na prata. Um resultado do NFP inferior ao esperado provavelmente apoiaria os metais preciosos, enquanto dados superiores ao esperado (o mercado espera um crescimento do emprego de 80 000, após os 57 000 registados em junho) poderiam provocar uma realização de lucros a curto prazo, após a forte recuperação observada nos últimos dias.

O relatório de emprego da ADP de julho, mais fraco do que o esperado, reduziu as expectativas de um aumento das taxas de juro pela Reserva Federal em setembro, apoiando os metais preciosos, embora o panorama económico geral dos EUA continue sólido.

A economia global continua a expandir-se a um ritmo de cerca de 3% em termos homólogos e mantém-se longe de uma recessão, proporcionando apoio à prata, que também beneficia do seu papel crescente na infraestrutura de centros de dados relacionados com a IA.

e mantém-se longe de uma recessão, proporcionando apoio à prata, que também beneficia do seu papel crescente na infraestrutura de centros de dados relacionados com a IA. O Índice do Dólar dos EUA (DXY) está a subir ligeiramente hoje, mas mantém-se próximo dos mínimos de seis semanas, em torno de 99,8 , após a sua queda acentuada desde 25 de julho, continuando a reforçar a atratividade relativa dos metais preciosos.

, após a sua queda acentuada desde 25 de julho, continuando a reforçar a atratividade relativa dos metais preciosos. Um apoio adicional provém dos relatos de progressos nas negociações entre o Irão e Omã relativamente à reabertura do Estreito de Ormuz, embora a situação geopolítica mais ampla no Médio Oriente continue altamente instável.

PRATA (D1)

A prata já registou uma recuperação de cerca de 20% em relação aos seus mínimos locais recentes e está atualmente a testar um nível de resistência chave representado pela média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja). Uma quebra acima deste nível marcaria o primeiro movimento acima da EMA50 desde maio. A próxima zona de resistência importante situa-se entre 68 e 71 dólares por onça, onde a EMA de 200 dias (linha vermelha) converge com a retrocessão de Fibonacci de 23,6% da descida registada entre janeiro e fevereiro. No lado negativo, 58 dólares por onça continua a ser o nível de suporte chave.

Fonte: xStation5

OURO (D1)