Foi uma semana tranquila em termos de macroeconomia. Não é segredo que as revisões dos índices PMI, a inflação suíça ou a decisão do Banco Nacional Checo sobre as taxas de juro não suscitaram grande entusiasmo entre os investidores.

Nem os dados do JOLTS nem os da ADP introduziram uma volatilidade significativa no mercado. Em condições normais, estes são considerados um complemento valioso ao NFP, em vez de uma fonte primária de volatilidade. Isto é particularmente relevante, uma vez que os primeiros são publicados com um atraso de um mês (na quarta-feira recebemos os dados relativos a junho, e não a julho, como acontece com outros indicadores do mercado de trabalho) e os segundos, após o período da pandemia, deixaram de apresentar uma forte correlação com o NFP e perderam importância.

«NFP» já apareceu duas vezes neste texto. Não por acaso. Trata-se, sem dúvida, do indicador macroeconómico mais importante desta semana e será, muito provavelmente, uma das palavras que mais aparecerá nas análises que publicamos hoje (e certamente a sigla mais popular).

Recordamos que o relatório é publicado quase sempre na primeira sexta-feira do mês, às 13h30. Desta vez não será diferente.

Os dados deverão ofuscar os resultados empresariais publicados antes da abertura da sessão nos EUA. Tal não será excessivamente difícil, uma vez que as grandes empresas que nos informaram sobre o seu desempenho no segundo trimestre na primeira parte da semana não irão divulgar relatórios hoje. As publicações da Under Armour, da Take-Two Interactive e da Wendy’s deverão suscitar maior interesse.

O que deve saber antes do NFP de julho?

Uma vez que a Reserva Federal deve ter em conta tanto a estabilidade dos preços como o máximo de emprego, sinais de arrefecimento no mercado de trabalho dos EUA poderão conduzir a novas revisões «dovish» relativamente à trajetória esperada das taxas de juro nos EUA. Os dados do ADP e do JOLTS publicados esta semana apontam, em certa medida, para isso, ambos os valores ficaram abaixo das expectativas do mercado. No entanto, tal como referido, trata-se de dados secundários em condições normais (como o ADP) ou significativamente desfasados (como o JOLTS).

Figura 1: NFP e Componente de Emprego do PMI do ISM (2020/2026)

Fonte: XTB Research

Os economistas, por sua vez, têm tido, nos últimos anos, uma tendência para subestimar o número de novos postos de trabalho nos setores não agrícolas. Os dados do NFP em 35 dos últimos 50 meses revelaram-se melhores do que o esperado. Além disso, apesar dos resultados fracos registados em junho (57 mil), a média móvel de três meses mantém-se num nível sólido (111 mil).

Principais Publicações Macroeconómicas

Quinta-feira

EUA

Os dados de ontem foram consistentes com um panorama do mercado de trabalho caracterizado por um baixo número de despedimentos, mas também por um baixo nível de novas contratações («baixo número de despedimentos e baixas contratações»).

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA ficaram abaixo do consenso (199 mil), o que levou a sua média de quatro semanas ao mesmo nível.

Além disso, o relatório Challenger Job Cuts revelou uma diminuição das demissões empresariais previstas para 33,4 mil (o nível mais baixo desde julho de 2024).

República Checa

O Banco Nacional Checo manteve ontem as taxas de juro inalteradas (3,75%). A decisão era amplamente esperada. No entanto, o mercado esperava que, após a subida das taxas em junho, o banco mantivesse uma narrativa firme e «hawkish» (resultante, entre outros fatores, do aumento dos salários, da atividade dinâmica de concessão de crédito e da inflação subjacente persistente nos serviços, que se mantém próxima dos 3%).

A conferência de imprensa do governador Ales Michl teve um tom inesperadamente dovish. O governador dedicou uma atenção significativa aos riscos de abrandamento económico (incluindo os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente).

Os mercados reduziram as expectativas de subida das taxas de juro para menos de uma até meados de 2027.

Calendário Macroeconómico

Sexta-feira

México: Inflação do IPC (julho) Hora: 13h00 Anterior: 3,4% Consenso: 3,1%

EUA: NFP – Variação do emprego no setor não agrícola (julho) Hora: 13h30 Anterior: 57 mil Consenso: 85 mil

EUA: Crescimento salarial (julho) Hora: 13h30 Anterior: 3,5% Consenso: 3,5%

EUA: Taxa de desemprego (julho) Hora: 13h30 Anterior: 4,2% Consenso: 4,2%

Canadá: Crescimento salarial (julho) Hora: 13h30 Anterior: 3,7%

EUA: Expectativas de inflação ao consumidor a 1 ano (julho) Hora: 16h00 Anterior: 3,7%

Relatório da CFTC Hora: 20h30



Relatórios de resultados empresariais

Canopy Growth Corporation ($CGC.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)

Under Armour Inc ($UAA.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)

Oklo Inc. ($OKLO.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)

Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)

Wendy's Co ($WEN.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)

Vistra Corp ($VST.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)

Riot Platforms Inc ($RIOT.US) - Após o fecho do mercado (AMC)

Phunware Inc ($PHUN.US) - Após o fecho do mercado (AMC)

Globus Maritime Ltd ($GLBS.US) - Após o fecho do mercado (AMC)

Sharplink Inc. ($SBET.US) - Após o fecho do mercado (AMC)

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