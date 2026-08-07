Foi uma semana tranquila em termos de macroeconomia. Não é segredo que as revisões dos índices PMI, a inflação suíça ou a decisão do Banco Nacional Checo sobre as taxas de juro não suscitaram grande entusiasmo entre os investidores.
Nem os dados do JOLTS nem os da ADP introduziram uma volatilidade significativa no mercado. Em condições normais, estes são considerados um complemento valioso ao NFP, em vez de uma fonte primária de volatilidade. Isto é particularmente relevante, uma vez que os primeiros são publicados com um atraso de um mês (na quarta-feira recebemos os dados relativos a junho, e não a julho, como acontece com outros indicadores do mercado de trabalho) e os segundos, após o período da pandemia, deixaram de apresentar uma forte correlação com o NFP e perderam importância.
«NFP» já apareceu duas vezes neste texto. Não por acaso. Trata-se, sem dúvida, do indicador macroeconómico mais importante desta semana e será, muito provavelmente, uma das palavras que mais aparecerá nas análises que publicamos hoje (e certamente a sigla mais popular).
Recordamos que o relatório é publicado quase sempre na primeira sexta-feira do mês, às 13h30. Desta vez não será diferente.
Os dados deverão ofuscar os resultados empresariais publicados antes da abertura da sessão nos EUA. Tal não será excessivamente difícil, uma vez que as grandes empresas que nos informaram sobre o seu desempenho no segundo trimestre na primeira parte da semana não irão divulgar relatórios hoje. As publicações da Under Armour, da Take-Two Interactive e da Wendy’s deverão suscitar maior interesse.
O que deve saber antes do NFP de julho?
Uma vez que a Reserva Federal deve ter em conta tanto a estabilidade dos preços como o máximo de emprego, sinais de arrefecimento no mercado de trabalho dos EUA poderão conduzir a novas revisões «dovish» relativamente à trajetória esperada das taxas de juro nos EUA. Os dados do ADP e do JOLTS publicados esta semana apontam, em certa medida, para isso, ambos os valores ficaram abaixo das expectativas do mercado. No entanto, tal como referido, trata-se de dados secundários em condições normais (como o ADP) ou significativamente desfasados (como o JOLTS).
Figura 1: NFP e Componente de Emprego do PMI do ISM (2020/2026)
Os economistas, por sua vez, têm tido, nos últimos anos, uma tendência para subestimar o número de novos postos de trabalho nos setores não agrícolas. Os dados do NFP em 35 dos últimos 50 meses revelaram-se melhores do que o esperado. Além disso, apesar dos resultados fracos registados em junho (57 mil), a média móvel de três meses mantém-se num nível sólido (111 mil).
Principais Publicações Macroeconómicas
Quinta-feira
EUA
Os dados de ontem foram consistentes com um panorama do mercado de trabalho caracterizado por um baixo número de despedimentos, mas também por um baixo nível de novas contratações («baixo número de despedimentos e baixas contratações»).
- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA ficaram abaixo do consenso (199 mil), o que levou a sua média de quatro semanas ao mesmo nível.
- Além disso, o relatório Challenger Job Cuts revelou uma diminuição das demissões empresariais previstas para 33,4 mil (o nível mais baixo desde julho de 2024).
República Checa
O Banco Nacional Checo manteve ontem as taxas de juro inalteradas (3,75%). A decisão era amplamente esperada. No entanto, o mercado esperava que, após a subida das taxas em junho, o banco mantivesse uma narrativa firme e «hawkish» (resultante, entre outros fatores, do aumento dos salários, da atividade dinâmica de concessão de crédito e da inflação subjacente persistente nos serviços, que se mantém próxima dos 3%).
A conferência de imprensa do governador Ales Michl teve um tom inesperadamente dovish. O governador dedicou uma atenção significativa aos riscos de abrandamento económico (incluindo os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente).
- Os mercados reduziram as expectativas de subida das taxas de juro para menos de uma até meados de 2027.
Calendário Macroeconómico
Sexta-feira
- México: Inflação do IPC (julho)
- Hora: 13h00
- Anterior: 3,4%
- Consenso: 3,1%
- EUA: NFP – Variação do emprego no setor não agrícola (julho)
- Hora: 13h30
- Anterior: 57 mil
- Consenso: 85 mil
- EUA: Crescimento salarial (julho)
- Hora: 13h30
- Anterior: 3,5%
- Consenso: 3,5%
- EUA: Taxa de desemprego (julho)
- Hora: 13h30
- Anterior: 4,2%
- Consenso: 4,2%
- Canadá: Crescimento salarial (julho)
- Hora: 13h30
- Anterior: 3,7%
- EUA: Expectativas de inflação ao consumidor a 1 ano (julho)
- Hora: 16h00
- Anterior: 3,7%
- Relatório da CFTC
- Hora: 20h30
Relatórios de resultados empresariais
- Canopy Growth Corporation ($CGC.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)
- Under Armour Inc ($UAA.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)
- Oklo Inc. ($OKLO.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)
- Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)
- Wendy's Co ($WEN.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)
- Vistra Corp ($VST.US) - Antes da abertura do mercado (BMO)
- Riot Platforms Inc ($RIOT.US) - Após o fecho do mercado (AMC)
- Phunware Inc ($PHUN.US) - Após o fecho do mercado (AMC)
- Globus Maritime Ltd ($GLBS.US) - Após o fecho do mercado (AMC)
- Sharplink Inc. ($SBET.US) - Após o fecho do mercado (AMC)
3 Mercados a acompanhar
- Petróleo: Os preços do petróleo e do gás estão a subir, apesar dos progressos nas negociações entre o Irão e Omã. No âmbito do acordo negociado com Omã, que visa a gestão do Estreito de Ormuz, o Irão pretende impor uma proibição total da passagem de navios norte-americanos e israelitas e introduzir um novo sistema de taxas que abranja os custos de seguro e ambientais. Além disso, Teerão exige que os países hostis paguem uma compensação especial em troca do restabelecimento do tráfego marítimo.
- EURUSD: Temos pela frente a divulgação dos dados-chave do NFP para o principal par de moedas. Se os dados se revelarem sólidos, o EURUSD poderá voltar a situar-se abaixo do nível de 1,15. Um novo aumento dos preços do petróleo poderá também apoiar o dólar.
- US100: A divulgação dos dados do NFP de hoje terá igualmente um papel muito importante para o mercado bolsista norte-americano. Após um início de semana muito forte, o índice cedeu parte dos ganhos registados, graças ao regresso de um sentimento relativamente positivo em relação às empresas do setor dos semicondutores.
Quem vai surpreender nos resultados da próxima semana? (07.08.2026)
Dólar deprecia após os dados do emprego NFP💲📉
Ouro sobe mais 3% e está perto de inverter a tendência
Abertura de Wall Street: Recuperação nos índices e dados fracos no emprego
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.