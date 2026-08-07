Os investidores aguardam ansiosamente notícias relativas ao acordo entre o Irão e Omã. Os progressos nesta área são significativos; o acordo encontra-se atualmente em apreciação pelo parlamento iraniano.

🛢️ Matérias-primas energéticas

No entanto, os preços das principais matérias-primas energéticas voltam a registar uma tendência de subida.

Temos de pagar cerca de 84 dólares por um barril de petróleo bruto Brent, o que representa um aumento de aproximadamente 7,5% em relação aos mínimos registados na quarta-feira.

O petróleo também apresenta uma tendência de subida, embora de forma ligeiramente menos dinâmica (ligeiramente acima dos 78 dólares por barril).

O chamado «crack spread», que corresponde à diferença entre o preço do petróleo bruto e os preços dos produtos petrolíferos refinados (como a gasolina ou o gasóleo), também se mantém em níveis muito elevados. No caso do petróleo bruto WTI, atinge cerca de 60 dólares, enquanto no caso do Brent situa-se um pouco abaixo dos 80.

O preço do GNL também está a subir, mais de 10% em relação aos mínimos de quarta-feira. Atualmente, pagamos cerca de 58 dólares por MWh de gás natural liquefeito na bolsa holandesa TTF. Esta informação é particularmente relevante para os países europeus, que se deparam com níveis de reservas historicamente baixos.

Figura 1: Preço e «crack spread» do petróleo bruto WTI (2025 - 2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

🌍 Geopolítica

O que está por trás destes movimentos?

No âmbito do acordo que está a ser negociado com Omã, com o objetivo de gerir o Estreito de Ormuz, o Irão procura introduzir uma proibição total do trânsito de navios norte-americanos e israelitas e implementar um novo sistema de taxas que abranja, entre outros aspetos, os custos de seguro e ambientais. Além disso, Teerão exige que as nações hostis paguem uma compensação especial em troca do restabelecimento do acesso à navegação.

Prevemos que estas exigências encontrem resistência em Washington. Os Estados Unidos irão, muito provavelmente, insistir na manutenção de um trânsito totalmente livre pelo Estreito, sem necessidade de pagar taxas ou obter autorizações adicionais.

Um obstáculo adicional à estabilização da situação no mercado das matérias-primas energéticas é a escalada de outros conflitos no Médio Oriente, incluindo confrontos sangrentos envolvendo a milícia houthi, apoiada pelo Irão, no Iémen, e as crescentes tensões com o Hezbollah libanês.

📈 Ações

Não se verifica, de momento, qualquer reação significativa no mercado de ações. Tanto os contratos de futuros do S&P 500 dos EUA como do DAX alemão estão a oscilar em torno dos níveis de fecho de quinta-feira.

Figura 2: Painel de controlo do Nasdaq 100 (06.08.2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

Os mercados bolsistas asiáticos também não apresentam uma orientação clara. O índice chinês Shanghai SE Composite está a valorizar-se (+0,8 %), enquanto o Nikkei japonês (-0,3 %) e o Kospi coreano (-0,9 %) estão a perder terreno.

Embora os principais resultados financeiros previstos para esta semana já tenham sido divulgados, ainda haverá hoje vários relatórios dignos de nota. Antes da abertura do mercado, ficaremos a saber como se saíram a Under Armour, a Take-Two Interactive e a Wendy’s no segundo trimestre.

🧈 Metais preciosos

Apesar do aumento das taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos nas principais economias, os preços dos metais preciosos voltam a apresentar uma tendência ascendente.

Temos de pagar cerca de 4 280 dólares por uma onça troy de ouro e 62,7 pela prata.

Vale a pena referir, neste contexto, que as saídas de capital do maior ETF americano SPDR Gold foram interrompidas em junho. Desde o início do ano, atingiram quase 15 mil milhões de dólares. Os investidores ainda não se apressaram a recomprar em grande escala, mas isto poderá ser um sinal que sugere uma mudança de tendência.

📈 Dados macroeconómicos e política monetária

Hoje, estamos perante a divulgação dos dados macroeconómicos mais aguardados da semana. Às 13h30, serão divulgados os dados do NFP, que constituem o relatório mais importante do mercado de trabalho dos EUA.

Uma vez que a Reserva Federal deve zelar tanto pela estabilidade dos preços como pelo máximo emprego, sinais de arrefecimento no mercado de trabalho dos EUA poderão conduzir a uma revisão ainda mais dovish relativamente à trajetória esperada das taxas de juro nos EUA. Isto é, em certa medida, indicado pelos dados do ADP e do JOLTS publicados esta semana — ambos os valores ficaram abaixo das expectativas do mercado. No entanto, trata-se de dados que, em condições normais, são secundários (como o ADP) ou significativamente atrasados (como o JOLTS). Além disso, a sua correlação com o valor do NFP tem sido relativamente reduzida nos últimos anos.

Figura 3: NFP e Índice de Emprego do ISM (2020 - 2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

Nos últimos anos, os economistas têm tendido a subestimar o número de novos postos de trabalho nos setores não agrícolas. O valor do NFP acabou por ser superior às expectativas em 35 dos últimos 50 meses. Além disso, apesar de um valor fraco em junho (57 mil), a média móvel de três meses mantém-se num nível sólido (111 mil).

💱 Moedas

Nos últimos dias, observámos um movimento ascendente dinâmico do par EUR/USD, por trás do qual, na nossa opinião, se encontram dois fatores-chave:

1) A ausência de um aumento das taxas de juro em julho por parte da Fed e a falta de clareza por parte de Kevin Warsh quanto às futuras ações do comité; 2) Uma descida nos preços do petróleo e do gás, resultante de uma melhoria do sentimento em relação à situação no Médio Oriente.

A situação no mercado das matérias-primas energéticas sofreu algumas alterações, o que ontem levou o par EUR/USD para cerca do nível de 1,152 (uma descida de 0,2%). A evolução da situação no Médio Oriente continua a ser fundamental para o mercado cambial, especialmente face à potencial assinatura de um acordo entre o Irão e Omã. Se tal acontecer, os investidores estarão atentos à reação dos EUA.

Hoje, no entanto, os dados do NFP assumirão o protagonismo, especialmente face à recente reavaliação «dovish» das expectativas do mercado quanto à trajetória das taxas de juro da Reserva Federal.

Figura 4: Variação na previsão do mercado relativamente à política da Reserva Federal para a reunião de dezembro de 2026 (2025 - 2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

Os dados macroeconómicos justificam, em certa medida, um aumento das taxas de juro. O crescimento dos salários está a acelerar (4,3% em junho) e as expectativas de inflação a um ano também estão a subir (de acordo com o inquérito do Fed de Nova Iorque, atingiram em junho o seu nível mais elevado desde 2023, situando-se nos 3,7%). As vendas a retalho também estão a crescer de forma dinâmica (6,7% em junho). Todos estes fatores poderão conduzir à ocorrência dos chamados efeitos de segunda ordem, que os responsáveis do banco central têm vindo a mencionar regularmente nos últimos meses.

Figura 5: Inflação do IPC dos EUA e Crescimento Salarial (2007 - 2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

É importante referir, no entanto, que a dinâmica da inflação subjacente, que constitui atualmente um fator fundamental para o comité, está a abrandar (0,0% m/m em junho, 0,2% m/m em maio). Os preços do petróleo e do gás também têm vindo a registar uma tendência de descida nos últimos dias.

₿ Criptomoedas

Não se verificaram alterações significativas no mercado das criptomoedas.