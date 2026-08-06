Os futuros do trigo estão a corrigir parte da sua recente subida na Bolsa de Chicago (CBOT), embora os preços se mantenham claramente acima dos níveis registados no início do ano. Após quase quatro anos de quedas persistentes, os preços do trigo começaram a recuperar, à medida que os investidores reconhecem cada vez mais que o contexto fundamental do mercado se está a deteriorar. Desta vez, o problema não é impulsionado por um único acontecimento, mas sim pela combinação de seca, perturbações nas exportações na região do Mar Negro e crescente incerteza em torno do abastecimento global de fertilizantes.
Desde o início de 2026, os futuros do trigo valorizaram quase 25%. É importante referir que esta evolução ocorreu sem o tipo de choque repentino na oferta observado após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A atual estrutura de mercado é consideravelmente mais complexa.
Por um lado, os investidores estão a incorporar nas cotações as perspetivas de colheitas mais fracas para a época atual. Por outro lado, os riscos logísticos em torno das exportações da região do Mar Negro estão a aumentar. É esta combinação que está a reintroduzir um prémio de risco nas cotações dos futuros do trigo.
O Mar Negro está a tornar-se novamente um problema
Os ataques com mísseis russos aos portos de Odessa, juntamente com os ataques ucranianos a navios e infraestruturas no Mar de Azov, perturbaram significativamente as exportações da região. Ao mesmo tempo, o aumento dos riscos para os portos russos do Mar Negro fez subir os custos de frete e de seguro. O impacto já é visível nos dados, com o total de embarques de cereais do Mar Negro no final de julho a registar uma queda superior a 40% em relação ao ano anterior.
Este facto reveste-se de particular importância, uma vez que a Rússia e a Ucrânia, em conjunto, representam cerca de 32% do comércio mundial de trigo. Algumas exportações ucranianas podem ser redirecionadas por via férrea ou através do Danúbio para portos romenos, mas estas rotas são mais dispendiosas e têm capacidade limitada. A Rússia também carece de uma alternativa viável, uma vez que os portos do Báltico e do Ártico se situam longe das principais regiões produtoras e não estão equipados para movimentar volumes comparáveis.
A seca começa a pesar sobre a produção mundial
O segundo fator principal por trás da recente subida dos preços é o agravamento das perspetivas meteorológicas. A seca generalizada afetou grandes partes do Hemisfério Norte, enquanto as últimas projeções do USDA apontam para um declínio significativo na produção entre a maioria dos principais exportadores mundiais de trigo.
As principais previsões incluem:
- Prevê-se que a produção entre os sete maiores exportadores mundiais de trigo diminua cerca de 11% na campanha de comercialização de 2026/27.
- Prevê-se que as exportações globais de trigo diminuam cerca de 7%.
- A produção de trigo nos EUA deverá registar uma queda de cerca de 26%, enquanto as exportações poderão diminuir quase 15%.
- Prevê-se que a produção de trigo no Canadá diminua aproximadamente 15%.
- A Austrália deverá reduzir as sementeiras de trigo em cerca de 12% devido às condições de seca e aos custos elevados dos fertilizantes.
- Prevê-se também que a Argentina registe uma colheita mais reduzida, embora o fenómeno meteorológico El Niño, que se está a desenvolver, possa compensar parcialmente alguns dos riscos de queda.
Embora as perspetivas de colheita na Rússia e na Ucrânia se mantenham relativamente favoráveis em comparação com outras regiões produtoras, o maior desafio já não é a produção em si, mas sim a capacidade de transportar os cereais de forma eficiente para os mercados globais. Consequentemente, as restrições logísticas estão a tornar-se quase tão importantes quanto os rendimentos das colheitas na determinação do equilíbrio global do trigo.
O mercado está a começar a incorporar uma maior volatilidade
À medida que os fundamentos do mercado se enfraqueceram, a volatilidade implícita nos futuros do trigo também aumentou de forma notável. Antes do início do mais recente conflito entre os EUA e o Irão, a volatilidade tinha-se mantido abaixo da sua média de 10 anos. O encerramento do Estreito de Ormuz provocou um aumento acentuado da volatilidade, que posteriormente abrandou à medida que as esperanças de um cessar-fogo duradouro melhoraram o sentimento do mercado. Desde o início de julho, no entanto, a volatilidade começou a subir novamente.
Esta mudança sugere que os investidores estão cada vez mais a precificar o risco de novas perturbações no abastecimento, apesar de a escassez física ainda não se ter concretizado. O mercado já não reage apenas às condições atuais de abastecimento, mas também à probabilidade crescente de que os estrangulamentos logísticos possam reduzir a disponibilidade global nos próximos meses.
Os riscos estendem-se muito para além do próprio trigo. As perturbações nas exportações afetam também o milho e o óleo de girassol ucranianos, enquanto a Rússia continua a ser um importante fornecedor de fertilizantes, incluindo ureia, fosfatos e potássio. Ao mesmo tempo, as tensões contínuas em torno do Estreito de Ormuz aumentaram as preocupações relativamente aos embarques globais de fertilizantes, o que poderá elevar os custos de produção agrícola muito para além da Europa.
Por que razão esta recuperação é diferente de 2022
A atual recuperação tem poucas semelhanças com o choque de oferta que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Na altura, o mercado reagiu à interrupção repentina das exportações de uma das regiões produtoras de cereais mais importantes do mundo, mas os preços recuaram rapidamente à medida que foram estabelecidas rotas comerciais alternativas e a Iniciativa dos Cereais do Mar Negro restaurou parte da capacidade de exportação perdida.
O contexto atual é diferente. Embora as subidas de preços tenham sido mais moderadas, os fatores subjacentes parecem consideravelmente mais persistentes. Colheitas mais reduzidas, menor disponibilidade de fertilizantes, custos de transporte crescentes e tensões geopolíticas contínuas estão a reforçar-se mutuamente, em vez de atuarem como eventos isolados. Individualmente, nenhum destes fatores seria provavelmente suficiente para sustentar um mercado em forte alta. Em conjunto, no entanto, estão a restringir gradualmente o equilíbrio global do trigo e a restabelecer um prémio de risco estrutural.
Se as perturbações nas exportações do Mar Negro persistirem e as previsões globais para as colheitas continuarem a deteriorar-se, o trigo poderá continuar a ser uma das matérias-primas agrícolas com maior apoio fundamental durante a segunda metade da campanha de comercialização de 2026/27.
WHEAT (D1)
As matérias-primas agrícolas continuam a figurar entre as classes de ativos mais sensíveis às condições meteorológicas e mais voláteis. O trigo já registou uma correção de cerca de 10 % em relação aos seus máximos recentes, mas o panorama fundamental geral mantém-se inalterado. Caso o sentimento se estabilize após a recente retração, a combinação de expectativas de restrição da oferta e de melhoria dos fundamentos poderá incentivar os compradores a regressarem ao mercado.
Os operadores comerciais estão a aumentar as suas posições de cobertura, enquanto os fundos regressam às posições compradas
O mais recente relatório «Commitment of Traders» (COT) destaca uma divergência crescente entre os dois grupos mais influentes no mercado do trigo. Durante a semana que terminou a 28 de julho, os fundos de investimento aumentaram as suas posições compradas em 10 962 contratos, enquanto as posições vendidas aumentaram apenas 726 contratos. Os dados indicam que os fundos especulativos estão a assumir uma postura cada vez mais otimista em relação ao trigo, aumentando a sua exposição na expectativa de novas subidas.
Ao mesmo tempo, os participantes comerciais aumentaram as suas posições curtas em 2 646 contratos, ao mesmo tempo que reduziram as posições longas em mais de 5 000 contratos. Trata-se de um padrão clássico nos mercados de futuros agrícolas: os preços mais elevados incentivam os produtores e os comerciantes de cereais a garantir vendas futuras, enquanto o capital especulativo começa a antecipar uma perspetiva de escassez da oferta. É importante referir que este tipo de posicionamento não deve ser automaticamente interpretado como um sinal de baixa. Historicamente, a cobertura comercial aumenta frequentemente durante as fases iniciais de mercados em alta sustentados, uma vez que os produtores aproveitam os preços mais elevados para garantir receitas futuras.
Os fundos continuam a reconstruir as suas posições, deixando margem para novas subidas
Apesar da recente onda de compras, o posicionamento especulativo continua longe de estar exagerado. Os fundos de investimento detêm atualmente cerca de 85 000 contratos longos contra aproximadamente 93 000 contratos curtos, o que deixa o grupo com uma posição líquida curta modesta. Por outras palavras, as compras recentes parecem representar as fases iniciais da reconstrução de posições, em vez da fase final do entusiasmo especulativo.
Do ponto de vista do mercado, esta é uma distinção importante. Se as perspetivas globais para as colheitas continuarem a deteriorar-se e as perturbações nas exportações na região do Mar Negro persistirem, os fundos especulativos ainda dispõem de margem considerável para cobrir as posições curtas remanescentes e, eventualmente, passar para uma posição líquida longa. Historicamente, esta transição gradual de um posicionamento líquido curto para um posicionamento líquido longo tem sido frequentemente uma das fontes mais fortes de dinâmica durante as subidas de várias semanas nos futuros de trigo da CBOT.
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