Os futuros do trigo estão a corrigir parte da sua recente subida na Bolsa de Chicago (CBOT), embora os preços se mantenham claramente acima dos níveis registados no início do ano. Após quase quatro anos de quedas persistentes, os preços do trigo começaram a recuperar, à medida que os investidores reconhecem cada vez mais que o contexto fundamental do mercado se está a deteriorar. Desta vez, o problema não é impulsionado por um único acontecimento, mas sim pela combinação de seca, perturbações nas exportações na região do Mar Negro e crescente incerteza em torno do abastecimento global de fertilizantes.

Desde o início de 2026, os futuros do trigo valorizaram quase 25%. É importante referir que esta evolução ocorreu sem o tipo de choque repentino na oferta observado após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A atual estrutura de mercado é consideravelmente mais complexa.

Por um lado, os investidores estão a incorporar nas cotações as perspetivas de colheitas mais fracas para a época atual. Por outro lado, os riscos logísticos em torno das exportações da região do Mar Negro estão a aumentar. É esta combinação que está a reintroduzir um prémio de risco nas cotações dos futuros do trigo.

O Mar Negro está a tornar-se novamente um problema

Os ataques com mísseis russos aos portos de Odessa, juntamente com os ataques ucranianos a navios e infraestruturas no Mar de Azov, perturbaram significativamente as exportações da região. Ao mesmo tempo, o aumento dos riscos para os portos russos do Mar Negro fez subir os custos de frete e de seguro. O impacto já é visível nos dados, com o total de embarques de cereais do Mar Negro no final de julho a registar uma queda superior a 40% em relação ao ano anterior.

Este facto reveste-se de particular importância, uma vez que a Rússia e a Ucrânia, em conjunto, representam cerca de 32% do comércio mundial de trigo. Algumas exportações ucranianas podem ser redirecionadas por via férrea ou através do Danúbio para portos romenos, mas estas rotas são mais dispendiosas e têm capacidade limitada. A Rússia também carece de uma alternativa viável, uma vez que os portos do Báltico e do Ártico se situam longe das principais regiões produtoras e não estão equipados para movimentar volumes comparáveis.

A seca começa a pesar sobre a produção mundial

O segundo fator principal por trás da recente subida dos preços é o agravamento das perspetivas meteorológicas. A seca generalizada afetou grandes partes do Hemisfério Norte, enquanto as últimas projeções do USDA apontam para um declínio significativo na produção entre a maioria dos principais exportadores mundiais de trigo.

As principais previsões incluem:

Prevê-se que a produção entre os sete maiores exportadores mundiais de trigo diminua cerca de 11% na campanha de comercialização de 2026/27.

Prevê-se que as exportações globais de trigo diminuam cerca de 7%.

A produção de trigo nos EUA deverá registar uma queda de cerca de 26%, enquanto as exportações poderão diminuir quase 15%.

Prevê-se que a produção de trigo no Canadá diminua aproximadamente 15%.

A Austrália deverá reduzir as sementeiras de trigo em cerca de 12% devido às condições de seca e aos custos elevados dos fertilizantes.

Prevê-se também que a Argentina registe uma colheita mais reduzida, embora o fenómeno meteorológico El Niño, que se está a desenvolver, possa compensar parcialmente alguns dos riscos de queda.

Embora as perspetivas de colheita na Rússia e na Ucrânia se mantenham relativamente favoráveis em comparação com outras regiões produtoras, o maior desafio já não é a produção em si, mas sim a capacidade de transportar os cereais de forma eficiente para os mercados globais. Consequentemente, as restrições logísticas estão a tornar-se quase tão importantes quanto os rendimentos das colheitas na determinação do equilíbrio global do trigo.