⏫🔝A prata registou um aumento de 4%.

Principais conclusões A prata atinge a marca de US$ 50: A prata subiu mais de 4%, lutando por um fechamento histórico acima de US$ 50 após o pico recorde de ontem.



A prata subiu mais de 4%, lutando por um após o pico recorde de ontem. Sinal de alta: A relação ouro/prata está a cair , sugerindo um forte potencial de alta para a prata, com os indicadores técnicos ainda não a indicarem níveis extremos de sobrecompra.



A , sugerindo um forte potencial de alta para a prata, com os indicadores técnicos ainda não a indicarem níveis extremos de sobrecompra. Níveis-chave: Fique atento à resistência em US$ 55/onça e ao suporte em US$ 45/onça no caso de uma correção.

Ontem, a prata estabeleceu um novo recorde histórico, ultrapassando os picos observados no início da década de 1980 e em 2011. No entanto, foi crucial o facto de não ter conseguido fechar acima dos 50 dólares por onça. Enquanto o ouro registou uma correção mais forte ontem, a prata começou a manhã de sexta-feira com ganhos robustos. Esses avanços aceleraram para mais de 3,5%, com o metal agora a ser negociado em torno de 50,90 dólares por onça, preparando o terreno para um preço de fechamento potencialmente recorde. Indicadores técnicos e contexto histórico Examinando os níveis atuais da prata e os seus desvios em relação às médias principais, observamos que o ouro está caro em termos históricos, mas ainda não extremamente. Normalmente, uma forte sobrevalorização da prata é indicada por um desvio de cinco vezes em relação à sua média móvel de cinco anos, um desvio de 4-4,5 em relação à sua média de um ano e um desvio de três vezes em relação à sua média de 100 dias. Atualmente, a prata está cara, mas ainda não há sinais técnicos fortes de sobrecompra. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Observando a relação ouro/prata, vemos uma queda abaixo da média de 10 anos. Nos últimos anos, a relação raramente caiu abaixo dessa média. No entanto, se a fase de alta no mercado de metais preciosos ainda não terminou, vale a pena lembrar o início da década anterior, quando a prata também se aproximou de US$ 50 por onça e a relação caiu significativamente abaixo da sua média. Em 2011, chegou mesmo a cair abaixo da média de longo prazo de 50-53 pontos. Supondo que o ouro possa atingir 4200 dólares nos próximos meses e que a relação possa cair para 70 pontos, isso implicaria uma valorização de 60 dólares por onça para a prata. Por outro lado, essa relação funciona nos dois sentidos: em uma queda, a prata normalmente cai mais rápido que o ouro. Uma correção de 10% dos níveis atuais do ouro implicaria US$ 3.600 para o ouro. Se a relação subisse para 90, a prata seria avaliada em US$ 40. A relação ouro/prata está a cair abaixo dos 80 pontos, o que, se a recuperação dos metais preciosos continuar, pode sinalizar uma perspetiva extremamente otimista para a prata. No entanto, como tem sido o caso nos últimos quatro anos, também pode ser um indicador de curto prazo de sobrevalorização da prata. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Perspectivas e níveis-chave A prata subiu mais de 4%, quase igualando os recordes da sessão de ontem. Supondo que a alta da prata não tenha terminado, os fortes movimentos observados em 2011 sugerem metas potenciais de US$ 59 a US$ 60 para o metal. A resistência forte mais próxima, com base na extensão de Fibonacci de 113%, está em torno de US$ 55 por onça. No caso de uma correção, o suporte deve ser procurado perto de US$ 45 por onça, o que se alinha com a retração de 23,6% de toda a onda de alta que começou em abril e pode estar culminando perto dos níveis atuais.

