As ações da empresa de tecnologia médica Abbott Laboratories (ABT.US) registaram uma subida de cerca de 4%, após a empresa ter divulgado resultados do segundo trimestre de 2026 superiores às expectativas. A receita aumentou 13% em relação ao ano anterior, para 12,6 mil milhões de dólares, excedendo ligeiramente as estimativas dos analistas, enquanto tanto as vendas como os lucros ajustados ficaram acima do consenso de Wall Street. Embora o resultado líquido divulgado tenha caído cerca de 47%, para 928 milhões de dólares, e o resultado por ação (EPS) diluído segundo os princípios contabilísticos geralmente aceites (GAAP) tenha descido para 0,53 dólares, os investidores centraram-se principalmente no desempenho mais sólido na maioria dos segmentos de negócio e na decisão da empresa de elevar a sua previsão de lucros para o ano inteiro.
A Abbott espera agora um EPS ajustado para 2026 entre 5,45 e 5,60 dólares, acima do intervalo da sua previsão anterior de 5,38 a 5,58 dólares, o que representa um aumento de 0,05 dólares no ponto médio. Ao mesmo tempo, a empresa reafirmou a sua previsão de crescimento das vendas comparáveis de 6,5% a 7,5%, sinalizando confiança num crescimento mais forte das receitas e dos lucros durante o segundo semestre do ano.
- A receita do segundo trimestre atingiu 12,6 mil milhões de dólares, registando um aumento de 13% em termos reportados em relação ao mesmo período do ano anterior e de 4,8% em termos comparáveis;
- O EPS diluído ajustado situou-se em 1,31 dólares, enquanto o EPS diluído reportado segundo os GAAP diminuiu para 0,53 dólares;
- O resultado líquido diminuiu aproximadamente 47% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 928 milhões de dólares, destacando a diferença entre os resultados reportados e os ajustados;
- Durante os primeiros seis meses de 2026, a receita aumentou 10,5%, para 23,7 mil milhões de dólares, enquanto o lucro líquido diminuiu cerca de 35,5%, para 2 mil milhões de dólares;
- A Abbott elevou a sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro para 5,45-5,60 dólares, em comparação com a sua previsão anterior de 5,38-5,58 dólares;
- A empresa manteve a sua previsão de crescimento das vendas comparáveis entre 6,5% e 7,5% para 2026;
- A Abbott devolveu 2,1 mil milhões de dólares aos acionistas durante o trimestre, através de dividendos e recompra de ações;
- A empresa continua a expandir o seu portfólio de produtos, incluindo o Libre Duo, o sistema IVL coronário TECTONIC e o dispositivo para o apêndice atrial esquerdo Amulet 360, que poderão apoiar o crescimento futuro.
Para os investidores, a principal conclusão é que, apesar dos resultados GAAP divulgados mais fracos, o negócio subjacente da Abbott continua sólido. A previsão de resultados mais elevada sugere que a administração está cada vez mais confiante de que o crescimento das receitas e a rentabilidade irão acelerar durante o segundo semestre do ano.
Abbott (D1)
As ações da Abbott estão a ser negociadas perto dos 93 dólares antes da abertura do mercado norte-americano, o que sugere que os otimistas poderão tentar impulsionar o título acima da sua MME de 50 dias (linha laranja) pela primeira vez em vários meses e, potencialmente, inverter a tendência de descida geral. Mesmo após a recuperação de hoje, o título continua cerca de 30 % abaixo do seu máximo histórico.
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