Principais conclusões Os índices bolsistas dos EUA estão a registar uma ligeira descida após uma sessão de negociação mista na Europa, enquanto o petróleo voltou a subir para acima dos 82 dólares por barril.

O Irão deverá negociar com Omã sobre a situação no Estreito de Ormuz e os pormenores da sua futura supervisão.

As quedas acentuadas nas ações da SanDisk e da Western Digital não desencadearam uma onda de vendas mais generalizada na Nasdaq, tendo o impacto no setor dos semicondutores permanecido limitado.

Os dados macroeconómicos dos EUA surpreenderam positivamente, com os pedidos iniciais de subsídio de desemprego a manterem-se abaixo dos 200 000 e a produtividade do segundo trimestre a registar um aumento de 1,4% em termos homólogos, contra as expectativas de 0,6%.

As vendas a retalho da zona euro ficaram aquém das expectativas, tanto em termos mensais (-0,3% contra os +0,1% esperados, após +0,2% anteriormente) como em termos anuais (+0,7% contra os +1,0% esperados, após +1,6% anteriormente).

Os mercados acionistas europeus apresentaram um desempenho misto na quinta-feira. O DAX alemão encerrou a sessão praticamente inalterado, o CAC 40 francês registou uma subida de 0,3%, enquanto o FTSE 100 britânico registou ganhos modestos. O WIG20 polaco foi o que se destacou, subindo quase 0,9% e fechando acima da marca psicologicamente importante dos 4 000 pontos pela primeira vez na sua história. Entretanto, as ações norte-americanas foram negociadas em ligeira baixa, com o Nasdaq 100 a registar uma queda de 0,15% e o S&P 500 a perder mais de 0,3% cerca de cinco horas após o início da sessão de quinta-feira. A sessão nos mercados acionistas europeus foi mista. O DAX alemão fechou estável, o CAC 40 francês valorizou 0,3%, enquanto o FTSE 100 britânico registou uma ligeira subida. O índice de referência com melhor desempenho foi o WIG20 da Polónia, que avançou quase 0,9%, ultrapassando o marco histórico dos 4 000 pontos. Nos EUA, o Nasdaq 100 registou uma descida de 0,15% e o S&P 500 tinha caído mais de 0,3% cerca de cinco horas após a abertura do mercado na quinta-feira.

Os resultados empresariais apoiaram o sentimento na Europa continental, embora o mercado de Londres tenha sido prejudicado pelas ações negociadas ex-dividendo, enquanto o apetite pelo risco em geral permaneceu limitado pela incerteza geopolítica e pelos novos ganhos nos preços do petróleo. Entre as empresas com melhor desempenho, a Deutsche Telekom subiu cerca de 6,3% após alargar o seu programa de recompra de ações para 5 mil milhões de euros e rever em alta a sua previsão de fluxo de caixa livre. A Renk registou uma subida de 5,5% na sequência de um volume recorde de encomendas. A Siemens registou uma queda de cerca de 4,5% após um crescimento das encomendas inferior ao esperado na sua divisão Digital Industries, enquanto a Rheinmetall caiu cerca de 3,5% após ter revisto em baixa a sua previsão de vendas para 2026.

Na Ásia, o Índice Composto de Xangai subiu 0,57%, para 3 900,35, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul desceu 4,58%, para 6 296,38, e o Nikkei 225 do Japão perdeu 0,93%, para 65 683,26. As preocupações com o retorno dos investimentos em IA e as reações aos resultados financeiros dos fabricantes norte-americanos de chips de memória desencadearam fortes vendas nas ações da SK Hynix, Samsung, Kioxia e Tokyo Electron.

A SanDisk registou uma queda de cerca de 5%, apesar de ter divulgado uma receita no quarto trimestre fiscal de 8,97 mil milhões de dólares e um resultado por ação ajustado de 39,25 dólares, uma vez que a sua previsão de receita para o próximo trimestre, entre 10,3 e 10,8 mil milhões de dólares, desapontou os investidores na sequência da forte recuperação das ações. A Western Digital registou uma queda de cerca de 10,8%, apesar de ter registado receitas de 3,75 mil milhões de dólares, um aumento de 44% em relação ao ano anterior, e um resultado por ação (EPS) de 3,56 dólares, uma vez que as elevadas expectativas relacionadas com a IA e os resultados mais sólidos da Seagate fizeram com que o simples facto de superar as estimativas de consenso não fosse suficiente.

As ações da Albemarle valorizaram cerca de 8% graças a uma melhoria significativa nos resultados, apoiada por preços mais elevados das matérias-primas, enquanto a Moderna perdeu os ganhos iniciais, apesar de ter recebido a aprovação da FDA para a sua vacina contra a gripe.

Os dados do mercado de trabalho dos EUA foram mistos. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego situaram-se nos 199 000, contra as expectativas de 205 000 e os 198 000 da semana anterior (revistos), enquanto os pedidos contínuos subiram para 1,801 milhões, acima da previsão consensual de 1,789 milhões. Os números indicam que os novos despedimentos continuam a ser limitados, embora os trabalhadores que perdem os seus empregos estejam a demorar mais tempo a encontrar um novo emprego.

A produtividade no setor não agrícola aumentou a uma taxa anualizada de 1,4% no segundo trimestre, superando as expectativas de 0,6%, enquanto os custos unitários do trabalho subiram apenas 1,3% em comparação com os 2,1% esperados, o que constitui um sinal relativamente favorável no que diz respeito às pressões sobre os custos. Em junho, os inventários no comércio grossista aumentaram 0,2% em relação ao mês anterior, mas as vendas grossistas registaram uma queda de 3,0% após o aumento revisto de 3,5% em maio, apontando para um abrandamento mensal notável da procura. Em contrapartida, os dados europeus ficaram aquém das expectativas, com as vendas a retalho da zona euro a ficarem muito aquém das previsões e a destacarem uma procura mais fraca por parte dos consumidores em toda a região.

O dólar norte-americano valorizou-se, com o índice DXY a subir cerca de 0,3%, para quase 99,97. As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro norte-americano a dois anos subiram para aproximadamente 4,25%, enquanto as taxas a 10 anos aumentaram para cerca de 4,66-4,67%, uma vez que a recuperação dos preços do petróleo e uma reavaliação mais «hawkish» da política da Reserva Federal superaram os dados mais moderados relativos aos custos laborais.

O ouro manteve-se próximo dos 4 300 dólares por onça, registando uma descida de cerca de 0,1%, enquanto a prata desceu aproximadamente 1,1% para 61,6 dólares, reagindo de forma mais acentuada ao dólar mais forte e aos rendimentos mais elevados das obrigações. A Bitcoin foi negociada perto dos 64 700 dólares, registando um ganho de cerca de 0,6% nas últimas 24 horas, enquanto a Ethereum avançou cerca de 2,3% para 1 910 dólares, superando claramente a BTC.

Os dados completos mais recentes, relativos a 5 de agosto, revelaram entradas líquidas de 244,4 milhões de dólares nos ETFs de Bitcoin à vista dos EUA, incluindo 196,8 milhões de dólares no IBIT da BlackRock. Os ETFs de Ethereum à vista atraíram 60,8 milhões de dólares, com o ETHA a representar 50,3 milhões de dólares dessas entradas.

De acordo com o The Information , a Nvidia está a testar três variantes da sua GPU Rubin Ultra e planeia tomar uma decisão relativamente à escassez de chips de memória avançados. As ações da Nvidia registaram uma descida de pouco menos de 0,2% nesse dia.

, a Nvidia está a testar três variantes da sua GPU Rubin Ultra e planeia tomar uma decisão relativamente à escassez de chips de memória avançados. As ações da Nvidia registaram uma descida de pouco menos de 0,2% nesse dia. De acordo com a EIA, os inventários de gás natural dos EUA aumentaram 33 mil milhões de pés cúbicos (bcf), acima dos 30 bcf esperados e do aumento de 28 bcf da semana anterior. Numa base anual, os inventários ficaram 12 bcf abaixo do valor do ano anterior. Os níveis de armazenamento mantiveram-se 195 bcf acima da média de cinco anos de 2 922 bcf, com os inventários totais ainda dentro do intervalo histórico observado nos últimos cinco anos. A diminuição da procura de refrigeração e o aumento da oferta proveniente da Bacia do Permiano apontam para um enfraquecimento dos fundamentos do mercado no final do verão. Por outro lado, os próximos cinco dias poderão trazer o último aumento sazonal significativo na procura interna de gás, uma vez que o tempo excepcionalmente quente aumenta as necessidades de refrigeração. Dow Jones Industrial Average (D1) O US30 registou hoje uma descida de quase 800 pontos, após ter aproximado-se do nível de 55 000 durante a sessão de quarta-feira, estabelecendo um novo máximo histórico. Apesar da retração de hoje, o sentimento geral em relação às ações norte-americanas mantém-se positivo, com a volatilidade intradiária relativamente moderada. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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