As ações da Moderna abriram inicialmente a sessão desta quinta-feira com uma subida de cerca de 5%, atingindo aproximadamente 58 dólares, antes de registarem uma inversão de tendência e passarem a ser negociadas perto dos 53 dólares, apesar das notícias positivas em torno da vacina contra a gripe da empresa. Esta evolução constitui uma boa oportunidade para reavaliar a valorização e a situação financeira global da Moderna, à medida que a empresa passa de ser uma das maiores beneficiárias do boom da biotecnologia pós-pandémico para um negócio cada vez mais valorizado com base no potencial do seu portfólio de produtos futuros. Hoje de manhã, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aprovou a vacina contra a gripe da Moderna baseada em ARNm, a mFlusiva, para adultos com 50 anos ou mais. Curiosamente, as ações da Moderna tinham quase quadruplicado em relação aos seus mínimos de 2025 antes de entrarem numa correção de cerca de 30%, que se mantém até hoje. Ainda assim, os fundamentos da empresa parecem cada vez mais favoráveis às suas perspetivas de crescimento a longo prazo no mercado das vacinas de próxima geração.

Moderna (D1)

Fonte: xStation5

Balanço e liquidez: a Moderna continua a apresentar um dos balanços mais sólidos do setor biotecnológico

A Moderna encontra-se hoje numa posição muito diferente daquela em que se encontrava no auge da pandemia; no entanto, o seu balanço continua a ser uma das maiores vantagens competitivas da empresa. Os ativos correntes têm vindo a diminuir gradualmente à medida que o dinheiro gerado durante o boom das vacinas contra a COVID-19 tem sido utilizado, mas a empresa ainda detém cerca de 5,8 mil milhões de dólares em ativos líquidos, o que proporciona recursos abundantes para financiar anos de desenvolvimento clínico. Ao mesmo tempo, o nível de alavancagem mantém-se excepcionalmente baixo, com um rácio dívida/capital próprio de cerca de 0,2, o que significa que a Moderna continua a financiar o seu crescimento sem depender fortemente do endividamento. A descida do rácio de liquidez corrente em relação aos seus máximos históricos deve, por conseguinte, ser vista como uma consequência natural da aplicação do dinheiro gerado durante a pandemia, e não como uma deterioração da qualidade financeira. Para qualquer empresa de biotecnologia, a duração da sua reserva de caixa constitui um fator de avaliação crítico, e a Moderna continua a figurar entre as empresas mais sólidas do setor nesse aspeto. Numa perspetiva fundamental, os investidores estão a atribuir menos valor ao próprio saldo de caixa da empresa e mais à capacidade da administração de converter esse capital em produtos comercialmente bem-sucedidos. Em última análise, é provável que seja a alocação de capital, e não a dimensão da reserva de caixa, a determinar o valor intrínseco a longo prazo da Moderna.

Fonte: XTB Research Team

Receitas e rentabilidade: O mercado está a passar da dependência da COVID para a avaliação do portfólio de produtos em desenvolvimento

A acentuada queda nas receitas apresentada no gráfico resulta, principalmente, da normalização do mercado das vacinas contra a COVID-19, e não de qualquer perda da vantagem tecnológica da Moderna. A empresa passou de lucros trimestrais superiores a 4/5 mil milhões de dólares durante a pandemia para voltar a registar prejuízos, uma fase comum para as empresas de biotecnologia que investem agressivamente em terapias futuras. Por conseguinte, os investidores já não avaliam a Moderna com base no seu perfil de resultados atual, mas sim no potencial económico da sua plataforma de ARNm e na probabilidade de comercializar com sucesso novos produtos. Do ponto de vista da avaliação, um ROE e um ROIC negativos têm hoje menos importância do que o ritmo a que a Moderna expande o seu portfólio de vacinas e terapêuticas aprovadas. A recente aprovação da mFlusiva pela FDA demonstra que esta estratégia de diversificação está a começar a produzir resultados tangíveis. Se outros programas clínicos em fase avançada se revelarem bem-sucedidos, a atual quebra nas receitas poderá, em última análise, representar nada mais do que uma transição entre dois ciclos de crescimento. Os mercados de biotecnologia têm demonstrado repetidamente que os preços das ações recuperam frequentemente muito antes do regresso dos lucros contabilísticos.

Fonte: XTB Research Team

Despesas operacionais: a Moderna está a sacrificar deliberadamente a rentabilidade a curto prazo para financiar o crescimento futuro

À primeira vista, um EBIT e margens líquidas profundamente negativos podem parecer preocupantes, mas o perfil financeiro da Moderna requer um quadro analítico diferente. A empresa continua a manter despesas operacionais elevadas porque está a desenvolver um dos portfólios de produtos de mRNA mais abrangentes do setor biotecnológico global. As despesas com investigação e desenvolvimento devem, por conseguinte, ser vistas como um investimento em fluxos de caixa futuros, em vez de simplesmente um custo que pesa nos resultados atuais. Entretanto, as despesas de capital permanecem relativamente modestas, o que realça a natureza «asset-light» do modelo de negócio da Moderna, em comparação com as empresas farmacêuticas tradicionais que requerem uma infraestrutura de fabrico substancial. Consequentemente, a avaliação da empresa depende muito mais do valor esperado dos futuros programas clínicos do que dos indicadores de rentabilidade atuais. Trata-se de um exemplo clássico de uma empresa cujo valor intrínseco é impulsionado principalmente pelas opções de crescimento, em vez da geração atual de fluxo de caixa livre. Desde que a Moderna mantenha o seu balanço sólido e conserve a capacidade de financiar a inovação sem aumentar significativamente o endividamento, as margens negativas devem ser interpretadas como uma escolha estratégica e não como indício de fraqueza estrutural.