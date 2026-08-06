De uma perspetiva técnica, o S&P 500 encontra-se apenas 0,2% abaixo do seu máximo histórico, enquanto mais de 70% dos seus constituintes continuam a ser negociados acima das suas médias móveis de 200 dias, o que aponta para uma amplitude de mercado saudável. Durante a última sessão, os setores da saúde, dos materiais e financeiro apresentaram um desempenho superior, enquanto os setores dos serviços de comunicação e da energia foram os que mais pesaram no desempenho global. Apesar da modesta queda diária, a amplitude do mercado mantém-se positiva, sugerindo que a recente fraqueza se enquadra mais numa pausa técnica do que no início de uma inversão de tendência mais ampla.

O S&P 500 mantém-se próximo de máximos históricos, tendo registado uma descida de apenas 0,2% durante a sessão anterior, o que destaca a resiliência contínua do mercado acionista norte-americano em geral. Desde o início do ano, o índice valorizou 12,8%, enquanto o seu retorno nos últimos 12 meses se situa em cerca de 22%, confirmando que a tendência ascendente a longo prazo se mantém intacta. As valorizações são mais moderadas do que as do Nasdaq 100, com o índice a ser negociado com um rácio P/E (preço/lucro) histórico de 26,5, o que reflete a sua maior diversificação setorial.

Apesar da fraqueza na Nasdaq, o contrato de futuros do US500 continua a demonstrar uma força relativa e mantém-se acima da média móvel exponencial de 50 períodos (EMA50), em cerca de 7 760 pontos. Enquanto este nível se mantiver, o cenário base continua a favorecer uma nova subida.

Apesar destes sinais macroeconómicos favoráveis, o apetite pelo risco mantém-se moderado, com os principais índices norte-americanos a serem negociados praticamente estáveis. As ações individuais estão a atrair a maior atenção hoje, uma vez que os investidores continuam a premiar as empresas que apresentam orientações futuras credíveis, em vez de se limitarem a resultados históricos sólidos. As quedas acentuadas nas ações da Sandisk e da Western Digital não desencadearam uma onda de vendas mais generalizada no setor dos semicondutores, embora ambas as ações estejam claramente a apresentar um desempenho inferior ao dos seus pares.

Os investidores continuam a analisar mais uma serie de resultados trimestrais e a acompanhar os desenvolvimentos no Médio Oriente, onde as negociações sobre a potencial reabertura do Estreito de Ormuz continuam em curso. Ao mesmo tempo, um novo conjunto de dados económicos dos EUA reforçou a resiliência do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que apontou para pressões de custos ainda contidas.

Fonte: XTB Research

Nasdaq 100

O Nasdaq 100 mantém-se próximo de máximos históricos, apesar de ter registado uma descida de 0,8% durante a sessão anterior. Numa base semanal, no entanto, o índice de referência registou uma subida de 8,4%, enquanto os ganhos desde o início do ano se situam nos 16,8%, reforçando a solidez da tendência de alta a longo prazo. As valorizações continuam elevadas, com o índice a ser negociado com um rácio P/E (preço/lucro) de 31,5, uma vez que as ações do setor tecnológico continuam a representar a maior parte da sua capitalização bolsista.

Do ponto de vista técnico, o Nasdaq 100 mantém-se apenas 3,8% abaixo do seu máximo histórico, enquanto quase 69% dos seus constituintes estão a ser negociados acima das suas médias móveis de 200 dias, o que indica que a tendência ascendente mais ampla continua bem sustentada. Durante a última sessão, as ações dos setores dos serviços de comunicação e do consumo discricionário geraram a maior pressão de baixa, enquanto o setor da saúde apresentou um desempenho superior. Numa perspetiva futura, os investidores estarão atentos para determinar se a atual retração se revelará nada mais do que um breve episódio de realização de lucros ou se evoluirá para uma correção mais significativa, na sequência da forte recuperação do mercado nos últimos meses.

Fonte: XTB Research

O "heatmap" ilustra que, apesar de uma sessão de negociação mista, as maiores empresas tecnológicas continuam a exercer a maior influência no desempenho global do índice. Os ganhos da Nvidia, da Microsoft e da Apple compensaram parcialmente a fraqueza da Alphabet, da Broadcom e da Micron, ajudando a limitar a pressão de baixa sobre o mercado em geral. Ao mesmo tempo, os retornos positivos nos setores da saúde, financeiro e de bens de consumo básico sugerem que a amplitude do mercado se mantém saudável e que os ganhos continuam a ser sustentados por uma vasta gama de setores.

Fonte: XTB Research

Notícias importantes sobre as empresas

Sandisk

A Sandisk está entre as empresas que mais perderam valor esta quinta-feira, com as suas ações a registarem uma queda de cerca de 13%. Embora a empresa tenha divulgado resultados sólidos para o quarto trimestre fiscal, estes não foram suficientemente fortes para corresponder às elevadas expectativas do mercado. No contexto atual, os investidores procuram não só resultados financeiros robustos, mas também provas convincentes de um crescimento futuro sustentado. A evolução dos preços de hoje ilustra como mesmo uma desilusão modesta pode desencadear uma forte onda de vendas nas ações do setor dos semicondutores.

AppLovin

As ações da AppLovin registaram uma queda de aproximadamente 16% na sequência da divulgação de resultados trimestrais mistos. Embora vários indicadores-chave tenham excedido as expectativas dos analistas, o relatório global não conseguiu convencer os investidores. As empresas tecnológicas continuam a ser alvo de um escrutínio particularmente elevado, dadas as suas valorizações exigentes, o que significa que mesmo desilusões relativamente menores podem levar a uma realização agressiva de lucros. A queda de hoje reforça as expectativas excepcionalmente elevadas do mercado em relação ao setor.

Restaurant Brands International

A Restaurant Brands International, proprietária da Burger King, da Tim Hortons e da Popeyes, apresentou um sólido relatório de resultados trimestrais. O lucro por ação situou-se nos 1,07 dólares, acima da estimativa consensual de 1,03 dólares, enquanto a receita atingiu 2,52 mil milhões de dólares, em linha com as expectativas do mercado. O destaque foi o Burger King, onde as vendas comparáveis aumentaram 8,5%. No entanto, os resultados mais fracos nas restantes marcas da empresa limitaram o entusiasmo dos investidores, resultando numa reação relativamente moderada no pré-mercado.

Peloton Interactive

As ações da Peloton abriram em forte queda, registando uma descida de cerca de 13%. Os resultados trimestrais da empresa estiveram, em linhas gerais, em linha com as expectativas, com a receita a exceder as previsões e os lucros a corresponderem às estimativas de consenso. No entanto, os investidores continuaram preocupados com o declínio contínuo do número de assinantes pagos, que diminuiu 8,8% em termos homólogos. A redução da base de assinantes continua a representar o desafio de longo prazo mais significativo da empresa.

Moderna

A Moderna está entre as empresas com melhor desempenho no pré-mercado, registando uma subida de cerca de 4%. Esta recuperação surge na sequência da aprovação, pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), da vacina contra a gripe baseada em ARNm da empresa, a mFlusiva, para adultos com 50 anos ou mais. A aprovação marca um marco importante nos esforços da Moderna para diversificar o seu portfólio de produtos para além das vacinas contra a COVID-19. Os investidores consideraram a decisão regulatória um catalisador positivo significativo para as perspetivas futuras de receitas da empresa.

IonQ

A empresa de computação quântica IonQ está a ser negociada com uma valorização de quase 4% após ter divulgado resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas do mercado. A empresa superou as previsões consensuais de receitas, tendo simultaneamente revisto em alta as suas orientações para o ano completo para um intervalo entre 280 milhões e 290 milhões de dólares. As perspetivas atualizadas situam-se confortavelmente acima da estimativa consensual da FactSet, de 268,6 milhões de dólares, reforçando a confiança dos investidores nas perspetivas de crescimento a longo prazo do setor da computação quântica.

Diageo

As ações da Diageo, produtora de bebidas espirituosas de gama alta, registam uma subida de cerca de 7% após a empresa ter revelado um novo programa de eficiência. A administração pretende gerar uma poupança de custos de aproximadamente 1,2 mil milhões de dólares nos próximos três anos, através da implementação de um modelo operacional mais flexível e competitivo. Os investidores acolheram favoravelmente a iniciativa, considerando-a um passo significativo no sentido de melhorar a rentabilidade num contexto de abrandamento do consumo global de álcool. Apesar da recuperação de hoje, as ações da Diageo permanecem apenas ligeiramente acima do seu nível no início do ano e continuam a ser negociadas bem abaixo dos máximos históricos atingidos no final de 2021.

Western Digital

A Western Digital é mais um lembrete de que, durante a atual época de divulgação de resultados, os fortes resultados históricos, por si só, já não são suficientes para satisfazer os investidores. A empresa superou as expectativas dos analistas para o quarto trimestre, mas os participantes do mercado centraram-se principalmente nas previsões mais fracas do que o esperado para o primeiro trimestre do novo ano fiscal. Essas perspetivas dececionantes desencadearam uma onda de vendas de quase 18%, sublinhando que as previsões futuras têm agora um peso significativamente maior do que os resultados passados.

Ações da Western Digital (WDC.US) – Gráfico D1

As ações da Western Digital recuaram cerca de 40% em relação aos seus máximos históricos e abriram a sessão de hoje com uma queda inicial de quase 20%. Ainda assim, as ações mantêm uma valorização de quase 145% desde o início do ano, sugerindo que a mais recente queda está mais relacionada com a realização de lucros na sequência de uma forte recuperação do que com uma inversão confirmada da tendência a longo prazo.