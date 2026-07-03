O mercado bolsista dos EUA não abrirá hoje devido ao período de feriado nos Estados Unidos relacionado com o Dia da Independência . Apesar da redução significativa do volume, as negociações e a cotação continuam a decorrer através de derivados. Os futuros do US100 registam hoje uma subida de cerca de 1,2%, o que pode ser interpretado como uma correção das perdas dos últimos dois dias. Observam-se ganhos mais modestos nos futuros do US500 e do US2000, com aumentos limitados a 0,3/0,4%. No US30, verificam-se ligeiras quedas. Notícias: A concorrência no setor da IA está a intensificar-se. O Financial Times relata uma campanha interna de grande alcance na Anthropic, centrada na prevenção de novos roubos de dados e da «copia» de algoritmos, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de equivalentes chineses ao Claude/ChatGPT, sediado nos EUA. Ao mesmo tempo, a Alibaba, líder no setor da IA na China, proibiu oficialmente a utilização do modelo Claude dentro da organização, invocando «questões de segurança».



Realizou-se no Irão um funeral em homenagem ao anterior «Líder Supremo» e, de acordo com relatos da comunicação social, estiveram presentes muitos responsáveis governamentais iranianos que não eram vistos em público há meses. O mercado está a interpretar isto como uma confirmação de que o conflito entre os EUA e o Irão chegou ao fim. A onda de vendas no mercado do petróleo continua.



A Meta está a agravar o sentimento no setor tecnológico. Ontem, um «hiperscaler» anunciou que iria vender capacidade computacional «excedentária», o que põe em causa a tese de uma escassez permanente no mercado. Hoje, a Reuters relata que o CEO da empresa expressou a opinião de que o desenvolvimento da IA «agente», considerada essencial para a tese otimista do setor da IA, está a progredir mais lentamente do que o esperado. Uma nota mais otimista vem do responsável pela «Superinteligência» da Meta, Alexander Wang, que afirma que os modelos internos de IA da empresa alcançaram o nível dos produtos dos líderes do setor, a OpenAI e a Anthropic.



Donald Trump concedeu uma entrevista à CNBC. Entre as observações relevantes para o mercado, o presidente dos EUA estabeleceu a meta de que «40/60 % da produção global de chips deve estar localizada nos EUA» e que «o crescimento do PIB dos EUA deve situar-se em cerca de 12/13 %». O presidente afirmou ainda que tenciona prosseguir com os esforços para destituir Lisa Cook (Fed) do seu cargo, na sequência de uma decisão judicial.



A Tesla e a Apple estão a sustentar as valorizações das empresas chinesas que abastecem estes conglomerados. As empresas chinesas estão a registar um aumento da procura e da produção entre determinadas empresas. US100 (D1) Fonte: xStation5 O gráfico mostra a formação de um triângulo ascendente. O facto de o pico em torno dos 30 500 ter sido testado por três vezes indica a solidez desta zona de resistência, enquanto as amplitudes cada vez menores das correções em baixa revelam, simultaneamente, um enfraquecimento da pressão de venda.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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