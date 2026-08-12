Já passaram duas semanas desde a intervenção sem precedentes levada a cabo pelo Ministério das Finanças japonês e pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Na sequência de uma descida para valores próximos dos 155, o par USDJPY está a começar a recuperar, aproximando-se da barreira psicológica dos 160. Figura 1: USDJPY (01.02.2026 - 12.08.2026) Fonte: xStation, 12.08.2026 O que está por trás desta descida? Os fatores fundamentais continuam a exercer pressão sobre a moeda japonesa. O fator-chave continua a ser, naturalmente, a questão do «carry trade», ou seja, as operações baseadas nos diferenciais das taxas de juro. Figura 2: Desempenho de moedas selecionadas face ao USD (09.08.2026 - 12.08.2026) Fonte: xStation, 12.08.2026 Enquanto a divergência entre os níveis de taxas de juro previstos nos Estados Unidos e no Japão se mantiver significativa, mesmo uma intervenção no valor de quase 90 mil milhões de dólares poderá revelar-se insuficiente para inverter definitivamente a tendência. Os investidores esperam medidas firmes por parte do Banco do Japão, embora só surja uma oportunidade para tal a 18 de setembro. A decisão de aumentar as taxas de juro nessa altura poderá constituir uma declaração significativa para o mercado, levando a um aumento das apostas em novos aumentos nos meses seguintes. Atualmente, tal medida está precificada em cerca de 75%. Figura 3: Probabilidade implícita no mercado de um aumento na reunião do Banco do Japão de setembro (2025-2026) Fonte: XTB Research, 12.08.2026 Entretanto, a atenção do mercado irá centrar-se nos Estados Unidos. Hoje, às 13h30, aguardamos a publicação dos dados da inflação de julho. O que podemos esperar? Prevê-se que o indicador de inflação global se situe nos 3,4% em termos homólogos (uma descida em relação aos 3,5%).

Prevê-se que o indicador da inflação subjacente desça para o seu nível mais baixo desde março de 2021 (para 2,5%).

Os preços da energia deverão, muito provavelmente, descer, principalmente devido à queda dos preços da gasolina.

A inflação subjacente dos serviços deverá recuperar para 0,2% em termos mensais, impulsionada pelo aumento dos custos dos arrendamentos. Caso o valor revele uma descida mais acentuada do que o esperado, os mercados poderão continuar a reajustar as suas expectativas de forma mais dovish relativamente à trajetória das taxas de juro da Fed. Vale a pena referir que, após a última reunião do comité e os dados excecionalmente fracos do NFP, a probabilidade implícita no mercado de um aumento em setembro desceu para cerca de 50%. Figura 4: Trajetória das taxas de juro da Fed implícita no mercado (2025-2026) Fonte: XTB Research, 12.08.2026 No que diz respeito ao iene, chama-se também a atenção para a evolução da situação no Estreito de Ormuz — o Japão depende quase inteiramente das importações para satisfazer as suas necessidades energéticas e, normalmente, cerca de 90 % do seu petróleo bruto provém do Médio Oriente. Figura 5: Estrutura das importações de petróleo bruto do Japão (2024) Fonte: OEC, 12.08.2026 Nos últimos dias, assistimos a uma recuperação dos preços do petróleo. É necessário pagar mais de 89 dólares por um barril de Brent. Ontem, as principais matérias-primas energéticas continuaram a subir, apesar das declarações otimistas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão. Figura 6: PETRÓLEO (18.12.2025 - 12.08.2026) Fonte: xStation, 12.08.2026 Durante a noite, Donald Trump afirmou em declarações à imprensa que os EUA têm «controlo total» sobre o Estreito de Ormuz. Por seu lado, a parte iraniana impôs condições rigorosas para a reabertura da rota, exigindo o levantamento das sanções norte-americanas, o fim do bloqueio naval e o pagamento de indemnizações pelos danos de guerra por parte dos EUA. O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz caiu para o seu nível mais baixo da semana (cerca de 10 navios por dia).

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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