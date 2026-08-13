Os preços do petróleo estão a registar quedas evidentes durante a sessão desta quinta-feira, dando continuidade à tendência observada ontem, devido a fatores que incluem um aumento maciço dos inventários dos EUA, o avanço teórico das negociações de paz relativas ao Estreito de Ormuz e os receios de um abrandamento da procura global. A redução do prémio de risco geopolítico, combinada com uma diminuição das posições longas nos contratos e um dólar forte, fez com que os preços do petróleo caíssem para abaixo dos 88 dólares por barril no caso do Brent e para abaixo dos 82 dólares por barril no caso do WTI. Fonte: XTB Research Para além do relatório do DOE sobre a situação dos stocks, assistimos recentemente a várias publicações importantes de instituições relacionadas com o mercado petrolífero. Produção de petróleo na OPEP e na OPEP+ O relatório de julho do cartel aponta para uma recuperação parcial da produção no Médio Oriente, à medida que as tensões regionais diminuem: Resultados da OPEP+ : Os países abrangidos pelo acordo aumentaram a produção em julho em 1,37 milhões de b/d (para 28,92 milhões de b/d). Apesar do aumento, o grupo continua a ficar até 6,91 milhões de b/d abaixo das quotas estabelecidas. Em todo o grupo do DoC, no qual o relatório da OPEP continua a incluir os Emirados Árabes Unidos, a produção subiu para 37,655 milhões de barris por dia, o que representa um aumento de 1,42 milhões de barris por dia.

: Os países abrangidos pelo acordo aumentaram a produção em julho em 1,37 milhões de b/d (para 28,92 milhões de b/d). Apesar do aumento, o grupo continua a ficar até 6,91 milhões de b/d abaixo das quotas estabelecidas. Em todo o grupo do DoC, no qual o relatório da OPEP continua a incluir os Emirados Árabes Unidos, a produção subiu para 37,655 milhões de barris por dia, o que representa um aumento de 1,42 milhões de barris por dia. Principais produtores : O aumento foi impulsionado pela Arábia Saudita (+590 mil b/d para 7,35 milhões de b/d), pelo Iraque (+665 mil b/d para 2,62 milhões de b/d) e pelo Kuwait (+393 mil b/d para 1,85 milhões de b/d).

: O aumento foi impulsionado pela Arábia Saudita (+590 mil b/d para 7,35 milhões de b/d), pelo Iraque (+665 mil b/d para 2,62 milhões de b/d) e pelo Kuwait (+393 mil b/d para 1,85 milhões de b/d). A situação do Irão : O Irão produziu 2,478 milhões de barris por dia em julho (+26 mil barris por dia em relação ao mês anterior). Embora este seja o segundo mês consecutivo de aumento, a produção mantém-se cerca de 700 mil barris por dia abaixo do nível pré-guerra (~3,2 milhões de barris por dia). Apesar de a produção se manter estável, os dados de julho revelam um claro aumento das exportações para quase 1 milhão de barris por dia.

: O Irão produziu 2,478 milhões de barris por dia em julho (+26 mil barris por dia em relação ao mês anterior). Embora este seja o segundo mês consecutivo de aumento, a produção mantém-se cerca de 700 mil barris por dia abaixo do nível pré-guerra (~3,2 milhões de barris por dia). Apesar de a produção se manter estável, os dados de julho revelam um claro aumento das exportações para quase 1 milhão de barris por dia. Situação dos EAU: Após terem abandonado a aliança em maio, os Emirados Árabes Unidos mantiveram a produção em cerca de 3,78/3,8 milhões de barris por dia, atingindo volumes cerca de 400 mil barris por dia superiores aos registados no início do conflito. Fonte: OPEP Numa perspetiva do último trimestre de 2025, a produção atual é cerca de 5 a 6 milhões de barris por dia inferior, o que, aliado à redução da procura que já ultrapassa os 3 milhões de barris por dia, significa que o défice global se mantém baixo. No entanto, convém recordar que o défice é fortemente limitado pela libertação coordenada de existências e reservas para o mercado. Relatórios mensais da AIE e da EIA As agências de energia apresentam perspetivas diversificadas sobre o equilíbrio entre a procura e a oferta para os próximos trimestres: Agência Internacional de Energia (AIE) : Aprofundou as estimativas relativas à queda da procura global de petróleo em 2026 para 1,6 milhões de b/d (anteriormente -1,0 milhões de b/d), devido aos elevados preços dos combustíveis e às perturbações logísticas. Apesar disso, a AIE prevê um défice de mercado no terceiro trimestre de 1,8 milhões de barris por dia devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz. O relatório antecipa uma forte recuperação em 2027, ano em que se espera que a procura aumente 2,4 milhões de barris por dia e a oferta 8,3 milhões de barris por dia.

: Aprofundou as estimativas relativas à queda da procura global de petróleo em 2026 para 1,6 milhões de b/d (anteriormente -1,0 milhões de b/d), devido aos elevados preços dos combustíveis e às perturbações logísticas. Apesar disso, a AIE prevê um défice de mercado no terceiro trimestre de 1,8 milhões de barris por dia devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz. O relatório antecipa uma forte recuperação em 2027, ano em que se espera que a procura aumente 2,4 milhões de barris por dia e a oferta 8,3 milhões de barris por dia. Previsões da EIA (Relatório STEO): A Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) parte do princípio de que o preço médio do petróleo Brent em 2026 será de 87 dólares por barril (em comparação com 69 dólares por barril em 2025 e 2027), com a produção dos EUA a manter-se estável nos 13,8 milhões de barris por dia. Fonte: EIA Prevê-se que os preços médios do petróleo bruto Brent atinjam este ano os 87 dólares por barril, o que corresponde, aproximadamente, aos níveis atuais. Prevê-se uma queda significativa no próximo ano. Fonte: EIA A EIA prevê que o défice no mercado petrolífero persista no quarto trimestre, mas tal pressupõe, evidentemente, uma abertura, pelo menos parcial, do Estreito de Ormuz. Relatório de inventário do DOE: Aumento maciço nos inventários dos EUA Os dados semanais do Departamento de Energia dos EUA revelaram o maior aumento nos inventários comerciais de crude desde janeiro de 2023, o que pode constituir uma surpresa significativa, tendo em conta a situação atual do mercado. Esta evolução está relacionada com um desequilíbrio entre importações e exportações: Inventário comercial de petróleo bruto : Aumentou em 17,42 milhões de barris, ficando muito aquém das expectativas do mercado, que apontavam para uma descida de aproximadamente 1,4 milhões de barris.

: Aumentou em 17,42 milhões de barris, ficando muito aquém das expectativas do mercado, que apontavam para uma descida de aproximadamente 1,4 milhões de barris. Aumento das importações e descida das exportações : As importações de petróleo dos EUA aumentaram mais de 1 milhão de barris por dia (o valor mais elevado desde novembro de 2024) devido ao regresso do petróleo saudita, às entregas canadenses e a um aumento das importações da Venezuela para o nível mais elevado dos últimos 9 anos. Ao mesmo tempo, as exportações de crude dos EUA registaram uma queda acentuada.

: As importações de petróleo dos EUA aumentaram mais de 1 milhão de barris por dia (o valor mais elevado desde novembro de 2024) devido ao regresso do petróleo saudita, às entregas canadenses e a um aumento das importações da Venezuela para o nível mais elevado dos últimos 9 anos. Ao mesmo tempo, as exportações de crude dos EUA registaram uma queda acentuada. Inventário de produtos refinados: Os inventários de gasolina diminuíram em 0,97 milhões de barris, um valor inferior aos 1,6 milhões de barris esperados. Os inventários de destilados registaram uma queda mínima de apenas 10 mil barris.

Os inventários de gasolina diminuíram em 0,97 milhões de barris, um valor inferior aos 1,6 milhões de barris esperados. Os inventários de destilados registaram uma queda mínima de apenas 10 mil barris. Concentração na Costa : Cerca de 14,7 milhões de barris do aumento total ocorreram na região da Costa do Golfo.

: Cerca de 14,7 milhões de barris do aumento total ocorreram na região da Costa do Golfo. Reserva Estratégica de Petróleo (SPR): Foram libertados mais 6,1 milhões de barris das reservas, o que fez com que o nível total das reservas estratégicas dos EUA descesse abaixo do limiar de 300 milhões de barris pela primeira vez desde a década de 1980. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Os stocks comerciais dos EUA aumentaram significativamente, atingindo os níveis médios dos últimos cinco anos. Se esta situação se mantiver nas próximas semanas, as preocupações relativamente aos níveis de stocks irão, sem dúvida, diminuir. Fonte: Bloomberg Finance LP A libertação coordenada de reservas estratégicas a nível mundial levou a que as reservas dos EUA descessem abaixo dos 300 milhões de barris pela primeira vez desde a década de 1980. Teoricamente, as reservas irão descer para cerca de 240 milhões de barris. Ao ritmo atual de diminuição, isto proporcionaria cerca de 10 a 12 semanas de estabilização adicional do mercado petrolífero, pelo menos nos Estados Unidos. A AIE manifestou disponibilidade para uma nova libertação global de reservas para o mercado. Situação dos preços O preço prossegue as quedas registadas ontem, embora os movimentos não sejam tão dinâmicos. O nível de 90 dólares por barril continua a ser uma resistência muito forte, ligeiramente acima do retracement de 23,6. A ausência de uma escalada na situação global poderá levar a uma tentativa de testar os 85 dólares por barril. Por outro lado, uma quebra da linha de tendência descendente poderá conduzir, em primeiro lugar, a um teste da zona dos 92/95 dólares e, posteriormente, ao nível dos 98/100 dólares. Petróleo (D1) Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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