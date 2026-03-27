O índice tecnológico NASDAQ 100 já registou uma queda superior a 10 % desde o final de janeiro. As preocupações quanto à capacidade de manter o ritmo e a amplitude dos ganhos entre as empresas envolvidas na IA, ou sob pressão desta, intensificaram-se em resposta ao conflito no Golfo Pérsico. A sessão desta sexta-feira está a começar com quedas significativas, com os futuros dos principais índices a registarem uma descida superior a 1 %. As maiores perdas verificam-se no Russell 2000, onde as quedas já se aproximam dos 2%. O mercado está focado principalmente num número crescente de sinais negativos provenientes das empresas tecnológicas, bem como nas perspetivas cada vez mais reduzidas de uma desescalada do conflito no Golfo Pérsico. A situação está a ser agravada pela crescente incerteza em torno das perspetivas de inflação e da política do banco central. Dados macroeconómicos: A Universidade de Michigan divulgou os seus dados mais recentes sobre as expectativas de inflação e o sentimento dos consumidores. Expectativas de inflação (1 ano): 3,8% (previsão: 3,4%; anterior: 3,4%)

Expectativas de inflação (5 anos): 3,2% (previsão: 3,2%; anterior: 3,3%)

Expectativas dos consumidores: 51,7 (previsão: 54,1; anterior: 56,6)

Condições atuais: 55,8 (previsão: 57,8; anterior: 56,6) Os dados mostram claramente um declínio acelerado na confiança dos consumidores. As expectativas de inflação a curto prazo também aumentaram significativamente. US100 (D1) Fonte: xStation5 Os compradores parecem estar a perder completamente o ímpeto. O preço rompeu acentuadamente por baixo da MME200, o que constitui um sinal de baixa muito forte. A MME50 também cruzou por baixo da MME100, reforçando o sinal de ímpeto de baixa. Neste momento, o preço parece estar a ter dificuldades em manter o nível de Fibonacci de 78,6%; no entanto, uma quebra por baixo deste nível poderá ser apenas uma questão de tempo. Notícias empresariais: Carnival Corp (CCL.US) : A operadora de cruzeiros reduziu a sua previsão de lucros para 2026, invocando o aumento da pressão dos custos com o combustível. As ações registam uma queda superior a 3%.



: A operadora de cruzeiros reduziu a sua previsão de lucros para 2026, invocando o aumento da pressão dos custos com o combustível. As ações registam uma queda superior a 3%. Meta (META.US) : As valorizações da operadora da plataforma de redes sociais estão a desmoronar-se. Na sessão de quinta-feira, as ações perderam quase 10% e, hoje, as perdas estão a agravar-se em mais 2%. Isto surge na sequência de uma derrota num processo judicial em que a empresa foi considerada culpada de criar produtos prejudiciais para os jovens, estabelecendo um precedente perigoso para a empresa. Além disso, espera-se que a empresa proceda a cortes significativos de postos de trabalho.



: As valorizações da operadora da plataforma de redes sociais estão a desmoronar-se. Na sessão de quinta-feira, as ações perderam quase 10% e, hoje, as perdas estão a agravar-se em mais 2%. Isto surge na sequência de uma derrota num processo judicial em que a empresa foi considerada culpada de criar produtos prejudiciais para os jovens, estabelecendo um precedente perigoso para a empresa. Além disso, espera-se que a empresa proceda a cortes significativos de postos de trabalho. Microsoft (MSFT.US) : Um dos líderes do setor tecnológico dos EUA anunciou um congelamento de contratações nas áreas de soluções na nuvem e de vendas. As ações registam uma queda de quase 3%.



: Um dos líderes do setor tecnológico dos EUA anunciou um congelamento de contratações nas áreas de soluções na nuvem e de vendas. As ações registam uma queda de quase 3%. Palo Alto (PANW.US) : As ações do setor da cibersegurança estão a cair devido a preocupações com o impacto da IA nos modelos de negócio. A pressão adicional sobre as ações SaaS e a incerteza macroeconómica mais ampla estão a fazer com que as ações da empresa caiam 7% na sessão de hoje.



: As ações do setor da cibersegurança estão a cair devido a preocupações com o impacto da IA nos modelos de negócio. A pressão adicional sobre as ações SaaS e a incerteza macroeconómica mais ampla estão a fazer com que as ações da empresa caiam 7% na sessão de hoje. Entergy Corporation (ETR.US): A fornecedora de energia norte-americana registou uma subida superior a 4% após anunciar um acordo com a Meta. A empresa deverá fornecer energia a um megacentro de dados no Louisiana.

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