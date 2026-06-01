HP dispara após earnings

As ações da Hewlett Packard Enterprise subiram quase 6% hoje, atingindo novos máximos históricos durante a sessão, à medida que os investidores começaram a posicionar-se para a divulgação dos resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2026. O mercado espera que a empresa anuncie lucros de aproximadamente 0,53 dólares por ação, com receitas na ordem dos 9,75 mil milhões de dólares. O principal fator por trás do aumento das expectativas é uma onda de otimismo em torno da infraestrutura de IA. A HP está a beneficiar do sentimento positivo na sequência dos resultados muito sólidos da Dell Technologies, que foram vistos como uma confirmação da forte procura por servidores otimizados para IA. Um impulso adicional pode ter sido o anúncio do novo servidor ProLiant Compute DL394 Gen12, baseado na CPU NVIDIA Vera — destinado a ser utilizado em IA agênica. O entusiasmo dos investidores é partilhado por empresas de investimento, incluindo a Morgan Stanley, o Citigroup e a Bernstein, que apontam para a crescente procura de servidores e para o posicionamento favorável da empresa no segmento de infraestruturas de IA e redes. Desde o início do ano, o preço das ações da HP valorizou mais de 80%. No entanto, caso a empresa venha a alcançar as valorizações de muitos líderes do setor, o potencial de subida permanece em aberto. O mercado centrar-se-á quase inteiramente na infraestrutura de IA durante a conferência sobre resultados. Superar as expectativas no segmento de IA/Cloud confirmará a tese de investimento, enquanto mesmo uma pequena desilusão poderá desencadear uma correção de dois dígitos. HPE.US (D1) Fonte: xStation5 Com uma tendência ascendente tão vertical, uma das poucas ferramentas que indicam níveis de preço potenciais é a retração de Fibonacci, cujos níveis apontam para uma resistência potencial em torno dos 47-48 dólares.

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