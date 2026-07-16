Wall Street continua sob pressão hoje, com os principais índices a serem negociados abaixo dos seus níveis de referência. O Dow Jones destaca-se como a única exceção, mantendo um ganho simbólico, enquanto o mercado acionista em geral permanece sob pressão de venda. Os investidores estão a adotar uma postura cautelosa enquanto avaliam os próximos passos da Reserva Federal, os riscos geopolíticos e o desempenho do setor tecnológico, que tem sido um dos principais motores dos recentes ganhos do mercado.

O maior fator de desvalorização do mercado hoje provém das empresas relacionadas com semicondutores. O setor dos chips, um dos maiores beneficiários da recuperação impulsionada pela inteligência artificial, voltou a ficar sob pressão dos vendedores. Os investidores estão cada vez mais a realizar lucros após os ganhos anteriores e a questionar se as atuais avaliações das fabricantes de chips ainda justificam as expectativas de crescimento altamente otimistas em torno da indústria. O desempenho mais fraco dos fabricantes de chips de memória e do segmento tecnológico em geral mostra que os mercados estão a olhar para além dos lucros atuais e a concentrar-se mais fortemente nas perspetivas de crescimento futuro.

A evolução de Wall Street continua a ser moldada pelas expectativas relativamente à política monetária dos EUA. Os dados económicos recentes reduziram parcialmente as preocupações quanto a um período prolongado de política restritiva da Reserva Federal, mas os investidores continuam focados nos próximos dados sobre a inflação e em novos sinais relativos à saúde da economia norte-americana.

Neste contexto, os dados macroeconómicos mais recentes têm suscitado uma atenção significativa. O número de novos pedidos de subsídio de desemprego ficou abaixo das expectativas, confirmando a resiliência do mercado de trabalho norte-americano e indicando que a economia continua a manter bases sólidas.

Ao mesmo tempo, as vendas a retalho mantiveram-se estáveis, com os valores em linha com as previsões, apontando para um ritmo moderado de despesas de consumo, sem sinais claros de um abrandamento significativo da procura. A combinação de um mercado de trabalho forte e de um consumo estável confere ao Federal Reserve maior margem de manobra para tomar decisões cautelosas em matéria de política monetária, ao mesmo tempo que limita potencialmente a possibilidade de reduções rápidas das taxas de juro.

As tensões geopolíticas continuam a ser uma fonte adicional de incerteza, continuando a influenciar o apetite pelo risco nos mercados financeiros globais. Embora os investidores não estejam atualmente a precificar um cenário de escalada acentuada, os riscos geopolíticos em curso estão a limitar o potencial para uma recuperação mais forte dos ativos de maior risco.

A sessão de hoje destaca que o interesse no setor tecnológico continua elevado, mas a fasquia para as empresas ligadas à inteligência artificial e aos semicondutores foi significativamente elevada. Os mercados questionam-se cada vez mais se as ambiciosas expectativas de crescimento se refletem plenamente nas atuais avaliações. Os próximos dias revelarão se a recente fraqueza das fabricantes de chips representa apenas uma correção natural na sequência de fortes ganhos ou o início de uma tendência de arrefecimento mais ampla num dos segmentos mais importantes do mercado norte-americano.

Fonte: xStation5

US500 (D1)

Fonte: xStation5

Os futuros do S&P 500 (US500) continuam sob pressão hoje, sendo que a fraqueza no setor dos semicondutores constitui o principal fator a pesar sobre o mercado. As empresas envolvidas na produção de chips enfrentam, mais uma vez, pressão de venda, o que tem um impacto negativo no segmento tecnológico em geral. Os investidores estão a realizar lucros após fortes ganhos impulsionados pelo boom da inteligência artificial, ao mesmo tempo que prestam cada vez mais atenção às valorizações elevadas e às expectativas de um maior crescimento do setor. A pressão atual sobre os fabricantes de chips demonstra que os mercados estão a tornar-se mais seletivos em relação às empresas cujas valorizações dependem fortemente do potencial futuro da IA.

Informações empresariais:

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) divulgou resultados do segundo trimestre acima das expectativas do mercado e apresentou orientações otimistas para os próximos meses. A empresa salientou que o principal motor de crescimento continua a ser a procura crescente de chips avançados utilizados em aplicações de inteligência artificial, enquanto se espera que a rápida expansão da produção com base na mais recente tecnologia de 2 nm venha a proporcionar um apoio adicional. A TSMC prevê que a receita do terceiro trimestre atinja 44,6/45,8 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento adicional em comparação com as expectativas anteriores do mercado. Apesar das perspetivas favoráveis, as ações da TSMC continuam sob pressão. A reação do mercado sublinha que as expectativas em relação ao setor dos semicondutores são atualmente extremamente elevadas e que, mesmo resultados sólidos, nem sempre são suficientes para manter um sentimento positivo após as subidas significativas observadas nas empresas relacionadas com a IA.

UnitedHealth Group (UNH.US) apresentou resultados acima das expectativas do mercado, com os investidores a centrarem-se na melhoria da rentabilidade e no controlo eficaz dos custos médicos. A empresa reviu em alta as suas previsões para o ano inteiro, apontando para novas melhorias operacionais e para a estabilização das margens. A reação positiva do mercado sugere que os investidores encaram favoravelmente os esforços da empresa para reduzir despesas e melhorar o desempenho financeiro, na sequência de um período de pressões sobre os custos.

Nvidia (NVDA.US) anunciou uma parceria com a empresa japonesa Noetra para desenvolver infraestruturas avançadas de inteligência artificial com base na sua mais recente arquitetura Rubin. Espera-se que o projeto utilize aproximadamente 27 500 processadores para apoiar o desenvolvimento de soluções nacionais de IA, robótica e sistemas informáticos avançados. Para a Nvidia, a parceria representa mais um sinal da procura global sustentada pelos chips mais potentes utilizados em centros de dados.

Netflix (NFLX.US) continua no centro das atenções antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre. Os mercados estarão atentos não só aos resultados financeiros, mas também às tendências de envolvimento dos utilizadores, ao desenvolvimento do segmento publicitário e aos planos da empresa relativamente à adoção da inteligência artificial. As expectativas apontam para um lucro por ação de 0,79 dólares e uma receita de 12,58 mil milhões de dólares. No entanto, os fatores-chave para a avaliação da Netflix serão os comentários da administração sobre as perspetivas de crescimento, a eficácia do seu modelo publicitário e a forma como a empresa planeia utilizar novas tecnologias para melhorar a eficiência e a competitividade.

Abbott (ABT.US) divulgou resultados que foram bem recebidos pelo mercado, tendo as ações registado uma valorização na sequência do relatório trimestral. Os investidores centraram-se particularmente na melhoria do desempenho operacional e na decisão da empresa de elevar a sua previsão de lucro por ação ajustado para 2026 para um intervalo de 5,45 a 5,60 dólares.