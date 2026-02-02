Dólar e yields reais ganham força e pressionam metais

Após a abertura do mercado em Wall Street, a incerteza dos investidores está a aumentar, apesar de os principais índices estarem a registar ganhos notáveis. O S&P 500 subiu mais de 0,5%, enquanto o Nasdaq registou um aumento de cerca de 0,7%. A pressão de venda no mercado de metais preciosos está a aumentar, com o ouro e a prata a perderem valor significativo, mostrando que os ativos tradicionais de refúgio seguro estão «em turbulência» e já não oferecem proteção de capital a curto prazo. Os investidores estão agora a voltar-se para o dólar e instrumentos líquidos, com o objetivo de minimizar o risco em meio à incerteza sobre a política monetária futura e as perspetivas macroeconómicas.

Um fator que pode ter contribuído para a mudança repentina no sentimento é a nomeação do novo presidente da Reserva Federal, embora não seja a única razão para a atual correção do mercado. A decisão pessoal coincidiu com um mercado que anteriormente antecipava fortemente um cenário de flexibilização monetária, tornando a notícia um potencial catalisador para a realização de lucros.

Ao mesmo tempo, permanece a falta de clareza sobre a direção real da política que o novo presidente do Fed irá adotar e se irá seguir uma política mais restritiva ou alinhar-se com as expectativas da administração Trump, que concentra-se em apoiar o crescimento económico. A incerteza em torno das decisões futuras do Fed está a apoiar o dólar e a aumentar a pressão sobre os ativos sensíveis às taxas de juro. Isto é particularmente evidente no mercado de metais preciosos, que tem registado uma forte liquidação desde sexta-feira.

O ouro e a prata estão a perder valor em resposta ao dólar mais forte, ao aumento dos rendimentos reais das obrigações e ao desmantelamento de posições especulativas após uma forte tendência ascendente anterior.

Os movimentos atuais do mercado refletem a crescente incerteza e uma mudança dos investidores para o modo de proteção de capital. Não se trata de uma fuga clássica para refúgios tradicionais, mas sim de um retorno seletivo ao dólar e à liquidez, enquanto aguarda maior clareza sobre a futura política monetária e a relação entre o Fed e a administração governamental.

Hoje, os futuros do US500 estão a subir ligeiramente durante a sessão. O catalisador para esses ganhos pode ter sido a resolução da incerteza em torno da nomeação do novo presidente da Fed, bem como o fortalecimento do dólar e outros fatores macroeconómicos. A EMA 25 de curto prazo está acima da EMA 50, que por sua vez está acima da EMA 100, confirmando a tendência ascendente em curso. Manter o suporte no nível EMA 50 será fundamental, pois uma quebra abaixo dele poderia sinalizar uma correção mais profunda, mas, por enquanto, a configuração da média móvel indica uma tendência de alta estável.

Notícias de empresas:

A Oracle (ORCL.US) anunciou planos para levantar até $50 mil milhões em capital para financiar a expansão da sua infraestrutura em nuvem e projetos relacionados com IA. Como parte desta estratégia, a empresa celebrou um acordo de distribuição que lhe permite vender até $20 mil milhões em ações no mercado e emitir obrigações não governamentais. Esta abordagem permite à Oracle levantar fundos de forma gradual e flexível, dependendo das necessidades de investimento e das condições do mercado.

A notícia foi recebida com reações mistas, com os mercados a verem tanto o potencial para um maior crescimento dos serviços em nuvem como um aumento do foco dos investidores na alavancagem financeira e no impacto da grande emissão de ações sobre o preço das ações. A Disney (DIS.US) registou uma queda de mais de 7% após os investidores terem reagido negativamente ao seu último relatório trimestral.

Embora a empresa tenha superado as estimativas de lucro por ação e apresentado resultados sólidos nos segmentos de parques e streaming, as receitas ficaram ligeiramente aquém das expectativas do mercado, e os segmentos de televisão tradicional e TV linear continuam fracos. Outras preocupações, incluindo uma disputa de distribuição com a YouTube TV que custou à empresa receitas significativas, bem como a possibilidade de lucros mais baixos nos próximos trimestres, aumentaram a incerteza dos investidores e levaram a uma forte venda de ações.

As ações da Perspective Therapeutics (CATX.US) subiram mais de 10% hoje, após a empresa anunciar uma oferta pública de ações ordinárias e warrants no valor aproximado de US$ 175 milhões. Os recursos serão utilizados para avançar no desenvolvimento clínico de candidatos a radioterapia, investir em infraestrutura de produção e apoiar os objetivos corporativos.

As ações da Palantir (PLTR.US) subiram mais de 2% hoje. Após o encerramento do mercado, a empresa divulgará o seu relatório trimestral, e os mercados esperam novamente que os resultados superem as estimativas dos analistas.