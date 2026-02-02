Dólar e yields reais ganham força e pressionam metais
Após a abertura do mercado em Wall Street, a incerteza dos investidores está a aumentar, apesar de os principais índices estarem a registar ganhos notáveis. O S&P 500 subiu mais de 0,5%, enquanto o Nasdaq registou um aumento de cerca de 0,7%. A pressão de venda no mercado de metais preciosos está a aumentar, com o ouro e a prata a perderem valor significativo, mostrando que os ativos tradicionais de refúgio seguro estão «em turbulência» e já não oferecem proteção de capital a curto prazo. Os investidores estão agora a voltar-se para o dólar e instrumentos líquidos, com o objetivo de minimizar o risco em meio à incerteza sobre a política monetária futura e as perspetivas macroeconómicas.
Um fator que pode ter contribuído para a mudança repentina no sentimento é a nomeação do novo presidente da Reserva Federal, embora não seja a única razão para a atual correção do mercado. A decisão pessoal coincidiu com um mercado que anteriormente antecipava fortemente um cenário de flexibilização monetária, tornando a notícia um potencial catalisador para a realização de lucros.
Ao mesmo tempo, permanece a falta de clareza sobre a direção real da política que o novo presidente do Fed irá adotar e se irá seguir uma política mais restritiva ou alinhar-se com as expectativas da administração Trump, que concentra-se em apoiar o crescimento económico. A incerteza em torno das decisões futuras do Fed está a apoiar o dólar e a aumentar a pressão sobre os ativos sensíveis às taxas de juro. Isto é particularmente evidente no mercado de metais preciosos, que tem registado uma forte liquidação desde sexta-feira.
O ouro e a prata estão a perder valor em resposta ao dólar mais forte, ao aumento dos rendimentos reais das obrigações e ao desmantelamento de posições especulativas após uma forte tendência ascendente anterior.
Os movimentos atuais do mercado refletem a crescente incerteza e uma mudança dos investidores para o modo de proteção de capital. Não se trata de uma fuga clássica para refúgios tradicionais, mas sim de um retorno seletivo ao dólar e à liquidez, enquanto aguarda maior clareza sobre a futura política monetária e a relação entre o Fed e a administração governamental.
US500 (D1)
Hoje, os futuros do US500 estão a subir ligeiramente durante a sessão. O catalisador para esses ganhos pode ter sido a resolução da incerteza em torno da nomeação do novo presidente da Fed, bem como o fortalecimento do dólar e outros fatores macroeconómicos. A EMA 25 de curto prazo está acima da EMA 50, que por sua vez está acima da EMA 100, confirmando a tendência ascendente em curso. Manter o suporte no nível EMA 50 será fundamental, pois uma quebra abaixo dele poderia sinalizar uma correção mais profunda, mas, por enquanto, a configuração da média móvel indica uma tendência de alta estável.
Notícias de empresas:
A Oracle (ORCL.US) anunciou planos para levantar até $50 mil milhões em capital para financiar a expansão da sua infraestrutura em nuvem e projetos relacionados com IA. Como parte desta estratégia, a empresa celebrou um acordo de distribuição que lhe permite vender até $20 mil milhões em ações no mercado e emitir obrigações não governamentais. Esta abordagem permite à Oracle levantar fundos de forma gradual e flexível, dependendo das necessidades de investimento e das condições do mercado.
A notícia foi recebida com reações mistas, com os mercados a verem tanto o potencial para um maior crescimento dos serviços em nuvem como um aumento do foco dos investidores na alavancagem financeira e no impacto da grande emissão de ações sobre o preço das ações. A Disney (DIS.US) registou uma queda de mais de 7% após os investidores terem reagido negativamente ao seu último relatório trimestral.
Embora a empresa tenha superado as estimativas de lucro por ação e apresentado resultados sólidos nos segmentos de parques e streaming, as receitas ficaram ligeiramente aquém das expectativas do mercado, e os segmentos de televisão tradicional e TV linear continuam fracos. Outras preocupações, incluindo uma disputa de distribuição com a YouTube TV que custou à empresa receitas significativas, bem como a possibilidade de lucros mais baixos nos próximos trimestres, aumentaram a incerteza dos investidores e levaram a uma forte venda de ações.
As ações da Perspective Therapeutics (CATX.US) subiram mais de 10% hoje, após a empresa anunciar uma oferta pública de ações ordinárias e warrants no valor aproximado de US$ 175 milhões. Os recursos serão utilizados para avançar no desenvolvimento clínico de candidatos a radioterapia, investir em infraestrutura de produção e apoiar os objetivos corporativos.
As ações da Palantir (PLTR.US) subiram mais de 2% hoje. Após o encerramento do mercado, a empresa divulgará o seu relatório trimestral, e os mercados esperam novamente que os resultados superem as estimativas dos analistas.
Última hora🚨US100 quedas prolongam-se, após o relatório do ISM
Antevisão aos resultados da Alphabet
Resumo do mercado: Ações europeias superam Wall Street. A liquidação da Nasdaq continuará?
Novo CEO da Disney: Josh D’Amaro e os desafios que o aguardam
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.