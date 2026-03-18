Resumo diário - Aumento das tensões no Médio Oriente, o petróleo volta a subir (18.03.2026)

O petróleo Brent ultrapassou os 108 USD por barril, negociando perto dos 110 USD durante o dia, com ganhos superiores a 5%, impulsionado pela escalada do risco geopolítico no Médio Oriente.

O Irão lançou uma série de ataques de retaliação contra os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Qatar, tendo este último comunicado um incêndio no centro de GNL de Ras Laffan.

A Fed deixou as taxas inalteradas, mas manteve as projecções de cortes em 2026 e 2027, enquanto a distribuição dos pontos se alterou; Powell avisou, em vários comentários hawkish, que se a inflação não progredir mais, os cortes não deverão ter lugar, e reconheceu que o choque petrolífero é difícil de quantificar e que o seu impacto a longo prazo é incerto.

Powell observou que o risco de o próximo passo ser uma subida aumentou, apesar de continuar a considerar o choque petrolífero como um fator pontual com consequências incertas.

Powell indicou que pretende permanecer como governador da Reserva Federal, pelo menos até que a investigação do DOJ seja resolvida.

O EURUSD caiu abaixo de 1,15 depois de Powell ter salientado que menos membros do FOMC esperam agora cortes e que estes não devem ocorrer se a inflação subir.

As projecções da inflação foram revistas em alta, mas a tendência geral continua a ser descendente.

O IPP dos EUA acelerou antes do conflito, a inflação permanece teimosamente acima do objetivo e o mercado de trabalho parece cada vez mais frágil (o crescimento do emprego estagnou com o desemprego em torno de 4,4%), aumentando os riscos de estagflação.

O US100 e o US500 caíram quase 1% devido aos receios de inflação e ao tom hawkish de Powell, apagando uma recuperação de dois dias em Wall Street.

A Micron, um dos principais beneficiários da subida dos preços das memórias, deverá apresentar os seus resultados após o fecho da sessão nos EUA.

Nomes ópticos como Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings e Coherent recuperaram mais de 10% depois de uma conferência em Los Angeles ter destacado a IA como um importante motor de crescimento para o sector.

O mercado de criptografia vendeu fortemente com a força do dólar e o aumento dos rendimentos, com o Bitcoin caindo mais de 3% para 71k USD.

O aumento das expectativas de inflação pesou sobre os metais preciosos: o ouro caiu abaixo de 5.000 e depois de 4.900 USD (cerca de -3%), enquanto a prata caiu abaixo de 80 USD e está atualmente a ser negociada perto de 76 USD por onça.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.