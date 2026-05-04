A abertura da sessão de segunda-feira nos EUA decorre sob a sombra de uma escalada (neste momento ainda em grande parte hipotética) no Estreito de Ormuz. Os futuros dos índices norte-americanos estão a reagir com quedas moderadas, mantendo as perdas num máximo de 0,5%. Observam-se oscilações mais acentuadas nos mercados obrigacionistas e petrolíferos. As taxas de rendibilidade das obrigações estão a subir no segmento de médio prazo (1/5 anos) em quase 1%, o petróleo registou (temporariamente) uma subida de 3% e o Brent está a ultrapassar os 111 dólares por barril. A agência noticiosa iraniana FARS informou que tinha atingido um tipo não identificado de navio de guerra norte-americano com dois mísseis, alegadamente quando a embarcação tentava forçar a passagem pelo estreito. Em resposta, um funcionário anónimo da administração norte-americana disse à Axios que tal ataque não ocorreu. Tudo isto desenrola-se no contexto do «Projeto Liberdade», anunciado no domingo por D. Trump, uma operação militar destinada, de uma forma ainda não especificada com precisão, a criar condições para a escolta militar de navios comerciais através do estreito. Dados macroeconómicos O Census Bureau publicará hoje, meia hora após a abertura da sessão, os dados relativos às encomendas de bens duradouros e às encomendas às fábricas dos EUA para o mês de março. O mercado espera que a variação anualizada das encomendas de bens duradouros melhore de -1,2% para 0,8%.

Prevê-se que as encomendas às fábricas aumentem 0,5%, contra 0% no mês anterior. US100 (D1) Fonte: xStation5 O índice mantém-se numa tendência de alta muito acentuada e oscila perto dos máximos históricos. O RSI está a subir para território de sobrecompra (76). Se os vendedores recuperarem a iniciativa, o primeiro suporte forte seria o nível de Fibonacci de 23,6%. Notícias de empresas Berkshire Hathaway (BRKB.US) : A empresa associada ao lendário Warren Buffett divulgou os seus primeiros resultados sob a liderança do novo CEO, Greg Abel. Superou as expectativas do mercado, registando um lucro por ação de 7,878 dólares e uma receita de 93,68 mil milhões de dólares. O saldo de caixa ascendeu a 397,38 mil milhões de dólares, e as recompras de ações totalizaram 234 milhões de dólares. As ações mostram pouca reação.



: A empresa associada ao lendário Warren Buffett divulgou os seus primeiros resultados sob a liderança do novo CEO, Greg Abel. Superou as expectativas do mercado, registando um lucro por ação de 7,878 dólares e uma receita de 93,68 mil milhões de dólares. O saldo de caixa ascendeu a 397,38 mil milhões de dólares, e as recompras de ações totalizaram 234 milhões de dólares. As ações mostram pouca reação. GameStop (GME.US): As ações subiram mais de 6% nas negociações pré-mercado, após a empresa ter anunciado uma oferta de aquisição da plataforma de comércio eletrónico «eBay» no valor de 56 mil milhões de dólares (um prémio de cerca de 20% em relação à avaliação de mercado). As ações da eBay subiram mais de 7% nas negociações pré-mercado.



As ações subiram mais de 6% nas negociações pré-mercado, após a empresa ter anunciado uma oferta de aquisição da plataforma de comércio eletrónico «eBay» no valor de 56 mil milhões de dólares (um prémio de cerca de 20% em relação à avaliação de mercado). As ações da eBay subiram mais de 7% nas negociações pré-mercado. Palantir (PLTR.US): A empresa divulgará os resultados do primeiro trimestre de 2026 após o fecho do mercado. O mercado espera que o EPS (lucro por ação) suba para cerca de 0,28 dólares em relação ao ano anterior e que a receita ultrapasse os 1,5 mil milhões de dólares.



A empresa divulgará os resultados do primeiro trimestre de 2026 após o fecho do mercado. O mercado espera que o EPS (lucro por ação) suba para cerca de 0,28 dólares em relação ao ano anterior e que a receita ultrapasse os 1,5 mil milhões de dólares. Norwegian Cruise (NCLH.US): A operadora de cruzeiros divulgou orientações decepcionantes para o segundo trimestre e para os resultados do ano inteiro. As ações caíram mais de 7%, pesando sobre todo o setor.



A operadora de cruzeiros divulgou orientações decepcionantes para o segundo trimestre e para os resultados do ano inteiro. As ações caíram mais de 7%, pesando sobre todo o setor. Celcuity (CELC.US): A empresa de biotecnologia registou uma subida na casa dos 15% após a publicação dos resultados da próxima fase de ensaios do seu medicamento para o cancro da mama.

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