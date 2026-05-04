Berkshire Hathaway: Acabou a época dourada para a empresa?

A Berkshire Hathaway é uma empresa de investimentos fundada e liderada por um dos investidores mais lendários de todos os tempos: Warren Buffett. Ao longo das últimas décadas, a empresa tem apresentado resultados excelentes e muito consistentes. O seu desempenho foi particularmente impressionante durante períodos prolongados de baixa nos mercados, como a recessão de 2022–2023. No entanto, devido à sua idade avançada, Warren Buffett teve de se afastar do cargo de diretor executivo, passando o cargo a Greg Abel. A empresa publicou os seus primeiros resultados sob a liderança do novo CEO. Indicadores financeiros: Receitas: aumento superior a 4% em relação ao ano anterior, para 93,7 mil milhões de dólares.

Lucro operacional: aumento de 17% em relação ao ano anterior, para 11,35 mil milhões de dólares.

Lucro líquido atribuível aos acionistas: aumento de quase 120%, para 10,1 mil milhões de dólares.

Recompra de ações: 235 mil milhões de dólares.

Caixa: mais um recorde, com 373,5 mil milhões de dólares. Em termos de indicadores e crescimento, a empresa continua a operar excepcionalmente bem, superando ligeiramente as expectativas do consenso do mercado. Apesar do estatuto lendário de Warren Buffett, o novo CEO também não está no centro das atenções. O que mais alimenta o debate em torno da empresa é o seu comportamento em relação ao mercado em geral e a sua enorme posição de caixa. A longo prazo, a Berkshire tem superado o S&P 500 por uma larga margem; no entanto, nos últimos trimestres, o fundo ficou claramente aquém do mercado em geral — em cerca de 12% em relação ao índice de referência. Isto é particularmente controverso, dada a enorme reserva de caixa. Em ciclos de mercado anteriores, um elevado saldo de caixa na empresa sinalizava que esta estava à espera do momento certo para realizar grandes aquisições (em última análise, muito lucrativas). Este sentimento em relação à abordagem da empresa tem sido visível há já algum tempo e, quanto mais o S&P 500 se distancia dos retornos da Berkshire, mais perguntas os participantes do mercado começam a fazer. Essa visão do fundo pode estar fundamentalmente errada . A Berkshire é uma empresa de investimento com um perfil fundamentalmente diferente do atual S&P 500, que é dominado por empresas de tecnologia. A genialidade de Warren Buffett provinha da sua capacidade excecional de gerar crescimento durante períodos em que o sentimento do mercado era negativo. A Berkshire dá prioridade à proteção do capital dos investidores em primeiro lugar e só depois procura gerar retornos acima do normal. Nos últimos trimestres, no entanto, o mercado parece ter permanecido num estado de euforia inabalável, quase inteiramente concentrada em ações tecnológicas. Fundos como a Berkshire não conseguem superar consistentemente os retornos do mercado em geral, porque tal exigiria um nível de risco inaceitável. BRKA.US (D1) Fonte: xStation5 No gráfico, é possível observar o cruzamento da EMA200 com a EMA100 a partir de cima pela primeira vez desde 2022. Historicamente, tal comportamento — contrário à análise técnica tradicional — precedeu períodos de crescimento duradouros. Será que desta vez será igual?

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