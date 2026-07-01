Os principais índices norte-americanos abriram a sessão abaixo dos seus níveis de fecho anteriores, uma vez que os últimos dados macroeconómicos enfraqueceram ligeiramente o otimismo dos investidores e pesaram sobre o clima de mercado a curto prazo. Os investidores estão a reagir principalmente a uma série de resultados mais fracos no setor industrial e a sinais de um arrefecimento gradual no mercado de trabalho, o que aumenta a incerteza quanto ao ritmo de crescimento económico nos próximos meses.

O índice ISM do setor industrial e os dados finais do PMI para o setor industrial dos EUA ficaram abaixo das expectativas, apontando para um claro abrandamento da atividade industrial e um dinamismo mais fraco nas novas encomendas. Ao mesmo tempo, o relatório da ADP revelou que o emprego no setor privado aumentou em 98 000 postos de trabalho em junho, também abaixo das previsões, sugerindo que o mercado de trabalho continua resiliente, mas está a perder gradualmente dinamismo.

Ao mesmo tempo, Kevin Warsh, na sua primeira aparição pública, manteve um tom muito cauteloso e recusou-se mais uma vez a fornecer qualquer orientação relativamente à decisão da Reserva Federal sobre as taxas de juro em julho. Salientou que o banco central não dará sinais sobre movimentos futuros, marcando um afastamento contínuo da chamada «orientação prospectiva» e um maior enfoque nos dados que forem surgindo, particularmente nos indicadores de inflação e do mercado de trabalho. Warsh salientou ainda que a restauração da estabilidade dos preços continua a ser a principal prioridade, enquanto as recentes quedas na volatilidade e nos rendimentos das obrigações sugerem um ambiente macroeconómico mais estável.

As suas observações abordaram igualmente a transformação tecnológica, tendo sugerido que os Estados Unidos poderiam ser um dos principais beneficiários da inteligência artificial, o que poderia impulsionar a produtividade e o crescimento económico a longo prazo. Além disso, anunciou a criação de grupos de trabalho especiais destinados a redefinir o modo como a Reserva Federal opera e comunica, refletindo um debate mais alargado sobre a política monetária num contexto de incerteza acrescida.

Fonte: XTB Research

Os futuros das ações norte-americanas mantêm-se numa fase de consolidação, sendo negociados num intervalo estreito, perto de níveis praticamente inalterados. Não existe um catalisador direcional claro, enquanto os dados recentes dos EUA continuam a apontar para um abrandamento modesto do dinamismo económico. A combinação de indicadores mais fracos do setor industrial e sinais de arrefecimento das condições do mercado de trabalho está a aumentar a cautela dos investidores e a limitar a apetência pelo risco. Ao mesmo tempo, os mercados permanecem numa postura de espera, equilibrando a realização de lucros após ganhos anteriores com a ausência de fatores desencadeantes suficientemente fortes para uma correção mais acentuada ou para um movimento decisivo de alta.

S&P 500 (D1)

Fonte: xStation5

Notícias empresariais

Fonte: XTB Research

As ações da Meta (META.US) estão a registar uma forte subida na sequência de notícias de que a empresa está a ponderar lançar a sua própria plataforma na nuvem para comercializar o excesso de capacidade computacional utilizada no desenvolvimento de inteligência artificial. De acordo com relatos da imprensa, a Meta está a avaliar a possibilidade de oferecer aos clientes acesso tanto aos seus modelos de IA como à sua infraestrutura computacional, o que poderia posicionar a empresa para competir com os principais fornecedores de serviços na nuvem, como a Amazon, a Microsoft e a Google. Esta medida ajudaria a Meta a rentabilizar melhor os seus investimentos de vários milhares de milhões de dólares em centros de dados e a reduzir a sua dependência das receitas publicitárias. Os investidores reagiram positivamente, considerando a iniciativa como um potencial novo motor de crescimento a longo prazo num dos segmentos de mais rápido crescimento do mercado tecnológico.

A Sony (SONY.US) anunciou que, a partir de janeiro de 2028, todos os novos jogos para a PlayStation serão lançados exclusivamente em formato digital, marcando o fim da produção de discos físicos para novos títulos. Os jogos lançados antes dessa data continuarão disponíveis em suportes físicos, embora a empresa cite a crescente popularidade da distribuição digital e a evolução das preferências dos jogadores como as principais razões por detrás da decisão.

Nike (NKE.US) desiludiu os investidores com a divulgação dos seus resultados, levando as ações ao seu nível mais baixo em mais de uma década. O mercado reagiu negativamente, principalmente devido às previsões fracas e aos desafios persistentes em termos de procura, particularmente na China. No entanto, os analistas continuam a acreditar que a empresa poderá regressar gradualmente a uma trajetória de crescimento graças a mudanças estratégicas sob a nova liderança e a uma gama de produtos atualizada, embora se preveja que o processo de recuperação demore mais tempo do que inicialmente previsto.

A ServiceNow (NOW.US) registou uma recuperação depois de os analistas da Guggenheim terem elevado a classificação das ações. Argumentam que a recente correção tornou a avaliação novamente mais atrativa, enquanto a forte posição da empresa no setor do software empresarial e as suas soluções crescentes baseadas em IA poderão continuar a apoiar o crescimento dos lucros.

A Constellation Brands (STZ.US) está a subir, apesar de não ter cumprido as expectativas de receitas para o primeiro trimestre. Em vez disso, os investidores centraram-se nos lucros superiores ao esperado, no desempenho sólido no segmento da cerveja e numa perspetiva melhorada do fluxo de caixa livre. Um apoio adicional veio de um dividendo trimestral de 1,03 dólares por ação, a par da continuação das recompras de ações e da reafirmação das orientações para o ano inteiro.