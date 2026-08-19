A sessão de ontem trouxe uma onda de vendas no mercado norte-americano (e, de facto, também noutros mercados). Esta tendência foi particularmente acentuada no setor tecnológico. O índice Nasdaq 100 registou uma queda de aproximadamente 1,7%, arrastado pelas empresas dos setores dos semicondutores e das memórias. A CoreWeave registou uma perda de 12%, enquanto a Lumentum caiu 10%. A Seagate, a Teradyne e a Sandisk perderam, cada uma, 9%.
A abertura de hoje, apesar de novos aumentos nos preços do petróleo e do gás, foi marcada por uma correção (relativamente breve, uma vez que o Nasdaq 100 regressou, neste momento, aos níveis do fecho de terça-feira). O mercado reagiu vigorosamente ao anúncio da expansão do programa de recompra do Departamento do Tesouro dos EUA (a chamada recompra de apoio à liquidez).
O programa tem como objetivo:
- pelo menos duplicar o limite máximo para operações individuais de recompra (de 2 mil milhões de dólares para 4 mil milhões de dólares);
- concentrar-se na parte longa da curva, ou seja, adquirir principalmente obrigações do Tesouro com prazos de vencimento longos (o que resulta num aumento da liquidez);
- entrar em vigor a 9 de setembro e permanecer em vigor, pelo menos, até 4 de novembro, data em que o Departamento do Tesouro divulgará novos planos trimestrais.
A decisão de Bessent não é, evidentemente, uma coincidência. Trata-se de uma intervenção destinada a acalmar a situação de nervosismo no mercado obrigacionista. Nas últimas semanas, as taxas de rendibilidade têm subido a um ritmo muito dinâmico, especialmente na parte longa da curva. A terça-feira registou um novo máximo de 19 anos a este respeito, com as taxas de rendibilidade das obrigações a 30 anos a ultrapassarem o limiar de 5,33%.
Tecnicamente, não se trata de uma flexibilização da política monetária (que é da competência da Reserva Federal), mas, para o mercado, o efeito é semelhante. Estamos a observar uma queda significativa nas taxas de rendibilidade ao longo de toda a curva, particularmente acentuada na sua extremidade de longo prazo.
Por que razão isto é importante para os mercados?
Durante muitos anos, especialmente na segunda década do século XXI, as taxas de rendibilidade das obrigações mantiveram-se em níveis baixos (taxas a 30 anos em torno dos 3 %), não constituindo uma alternativa real ao mercado bolsista. Este fenómeno chegou mesmo a ter um nome específico: TINA, que significa «não há alternativa».
Atualmente, muitos investidores começam a questionar-se se vale a pena assumir o risco associado aos investimentos no mercado de ações, se o Governo dos EUA, o devedor mais seguro do mundo, oferece uma taxa de rendibilidade garantida de cerca de 5,3% a 30 anos.
Por que razão as empresas tecnológicas são tão sensíveis às variações no mercado obrigacionista?
As empresas tecnológicas, em particular as denominadas «ações de crescimento», são frequentemente avaliadas à luz dos lucros esperados num futuro distante. Quando as taxas de rendibilidade das obrigações sobem, a taxa de desconto também aumenta. Consequentemente, o valor atual dos fluxos de caixa futuros diminui significativamente.
Além disso, as taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro servem como uma espécie de referência para todo o restante crédito na economia. O seu aumento significa, normalmente, um custo de crédito mais elevado para as empresas e taxas de juro mais elevadas nas obrigações corporativas. Isto é especialmente doloroso para as empresas que necessitam de avultados investimentos.
Notícias empresariais
Figura 1: Vencedores e perdedores no S&P 500 (19.08.2026)
Moderna ($MRNA.US)
As notícias do setor são hoje dominadas por uma subida superior a 140% no preço das ações da Moderna. Esta evolução surge na sequência do anúncio de resultados positivos de ensaios clínicos em fase avançada relativos a uma vacina personalizada contra o cancro. Em combinação com o medicamento de imunoterapia Keytruda, da Merck, reduziu a recorrência do melanoma de forma mais eficaz do que a imunoterapia isoladamente. A vacina é adaptada às mutações específicas do tumor de cada doente, e o processo de produção demora cerca de seis semanas. O CEO da Moderna, Stephane Bancel, estimou que a vacina poderá ser aprovada já em 2027.
Estee Lauder ($EL.US)
O preço das ações da gigante dos cosméticos, a Estee Lauder, também está a subir (+16,7%), na sequência de resultados trimestrais impressionantes. As receitas superaram as expectativas e voltam a apresentar um crescimento anual positivo após três trimestres dececionantes. A empresa elevou igualmente as suas previsões para a margem operacional ajustada. O CEO Stephane de La Faverie, no âmbito dos esforços para melhorar a rentabilidade, confirmou ainda uma redução planeada do quadro de pessoal de cerca de 10 000 postos de trabalho.
Target ($TGT.US)
Após quedas iniciais, a Target também está a valorizar-se (+5,9%). A empresa superou as expectativas dos analistas em termos de vendas comparáveis (+3,8% face ao consenso de 2,4%) e de lucro por ação ajustado (4,11 dólares) para o segundo trimestre. A administração reviu em alta as suas previsões para 2027, apontando para um lucro por ação ajustado na ordem dos 9,90–10,90 dólares (anteriormente 7,50–8,50 dólares) e um crescimento das vendas líquidas de aproximadamente 5%.
SK Hynix ($SKHY.US)
Também em alta, embora de forma menos acentuada, com 3,3%, está a SK Hynix, que anunciou um plano de recompra de ações no valor de 40 biliões de won (aproximadamente 29 mil milhões de dólares). A empresa planeia adquirir e cancelar até 24 milhões de ações até 19 de novembro.
EURUSD testa o nível de 1,17 devido a Bessent
Gráfico do Dia: USDJPY desce antes de um teste decisivo para o iene (20.08.2026)
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Destaques da manhã (20.08.2026)
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