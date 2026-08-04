A controversa empresa de tecnologia norte-americana divulgou os seus resultados relativos ao segundo trimestre de 2026. Como se pode verificar na cotação após o fecho do mercado, os investidores estão extremamente satisfeitos com a divulgação, com as ações a registarem uma subida de cerca de 15 % antes da abertura do mercado.

O sentimento em relação à empresa antes da divulgação era bastante moderado. Desde o pico do ano passado, as ações tinham perdido cerca de 40 %.

Análise Técnica da Palantir (D1)

O preço registou uma forte recuperação a partir do nível de Fibonacci nos 161,8%, que marca atualmente um mínimo local. A correção mais recente também rompeu a linha de tendência descendente. Se a empresa mantiver o ritmo observado nas negociações pré-mercado, a ação deverá abrir acima da EMA200. Fonte: xStation5

Receitas:

Previstas: 1,82 mil milhões de dólares (+82% em relação ao ano anterior)

Reais: 1,94 mil milhões de dólares (+94% em relação ao ano anterior)

Lucro por ação (EPS):

Previsão: 0,34 dólares (+213 %)

Resultado: 0,41 dólares (+256 %)

Isto implica uma margem operacional ajustada de cerca de 62 % e margens brutas GAAP de 84,7 %.

Estes resultados demonstram por que razão a Palantir se encontra, efetivamente, numa categoria à parte. No entanto, as receitas e os lucros não constituem toda a história do investimento, mas apenas o início.

Qualidade dos resultados

Alguns analistas apontam para valores de lucro inflacionados na Palantir. A discrepância entre os resultados ajustados e os divulgados decorre principalmente do investimento da Palantir na SpaceX e da remuneração baseada em ações.

A remuneração baseada em ações aumentou 66 % em relação ao ano anterior, o que significa que a sua percentagem nas receitas diminuiu, na realidade.

Excluindo a contribuição da SpaceX para o resultado por ação (EPS), o EPS ajustado seria de cerca de 0,39 dólares, o que continua a implicar um crescimento superior a 200% e ainda significativamente acima do consenso do mercado.

Detalhes e modelo de negócio

Para avaliar a qualidade de um negócio que cresce tão rapidamente como a Palantir, é necessário examinar os relatórios da empresa com muito mais atenção do que é habitual no caso de outras empresas de tecnologia.

Começando pelos custos, o aumento dos custos nos primeiros seis meses do ano foi de pouco mais de 20%. Isto significa que a alavancagem operacional continua a ser enorme e que superar as expectativas do mercado eleva o valor terminal da empresa.

Outro forte sinal de crescimento — e um dos «pontos fracos» citados, por exemplo, por Michael Burry — diz respeito às contas a receber. O «RPO» aumentou no primeiro semestre de 2026 em mais de 260% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Isto sugere que a procura pelos serviços da empresa está ainda mais insatisfeita do que a administração tinha anteriormente indicado.

O crescimento do RPO não significa, no entanto, uma falta de conversão de encomendas em receitas.

Uma métrica-chave do SaaS, a «retenção em dólares», subiu para uns quase sem precedentes 157% (+700 pontos base).

As receitas provenientes de clientes existentes aumentaram 85%, e a quota de receita dos 20 principais clientes diminuiu de 43% para 40%.

O TCV aumentou 49%, enquanto o TCV ajustado pela duração subiu 129%.

O segundo maior fator de apoio às avaliações foi o aumento dos contratos comerciais nos EUA, que registaram um crescimento de 153% em relação ao ano anterior. Isto significa que:

A Palantir está a tornar-se menos dependente de contratos governamentais relativamente imprevisíveis e opacos, bem como da Europa, que está a dar cada vez mais prioridade à «independência digital».

Mais importante ainda, os produtos da Palantir já não são meras soluções experimentais, dispendiosas ou de nicho destinadas aos maiores e mais importantes intervenientes. Com estes resultados, a Palantir está a sinalizar que o seu produto é agora comercial.

O mercado dos serviços governamentais é vasto e importante, mas empalidece quando comparado com a escala potencial de expansão no mercado civil.

Previsões

O foco não se centrou tanto no CEO altamente controverso da empresa, mas sim nas previsões que este apresentou.

Uma demonstração de força foi a revisão em alta das expectativas para o terceiro trimestre e para o final do ano.

No terceiro trimestre, a empresa espera um crescimento da receita para mais de 2,16 mil milhões de dólares e um resultado operacional superior a 1,29 mil milhões de dólares.

Até ao final do ano, espera-se que a empresa atinja mais de 8,15 mil milhões de dólares em receita, dos quais 3,42 mil milhões de dólares provirão do segmento comercial dos EUA.

O fluxo de caixa livre deverá situar-se entre 4,5 mil milhões e 4,7 mil milhões de dólares, o que implica um crescimento de pouco mais de 100% em termos homólogos e cerca de 200 milhões de dólares acima da previsão mediana dos analistas.

Perspetivas

No final de cada trimestre, o CEO publica uma carta aos acionistas. Embora a comunicação de Alex Karp possa, por vezes, ser um pouco caótica, a última publicação sugere que o principal obstáculo ao desenvolvimento da indústria da tecnologia e da IA é o modelo de negócio adotado pela OpenAI e pela Anthropic. Na sua opinião, a maior limitação reside na tentativa de «prender» os utilizadores a um único modelo LLM sobre o qual não têm qualquer controlo. A Palantir aborda esta questão expandindo as integrações, para que os clientes possam utilizar o modelo que desejarem, quando quiserem e para o que quiserem.

Esta é uma questão importante para a tese de negócio da Palantir. Os próprios representantes da empresa, e de forma bastante explícita, salientam que o modelo de negócio da OpenAI e da Anthropic parece estar cada vez mais perto de atingir um impasse. Atualmente, a Palantir oferece um valor acrescentado fenomenal aos clientes e aos acionistas, mas não apresenta um programa de qualidade que lhe permita tornar-se independente dos produtos dos laboratórios de IA.

Um crescimento tão espetacular como o da Palantir é uma faca de dois gumes. Por exemplo, a previsão mediana atual do FCF indica que a empresa poderá gerar 20 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livre e até 50 mil milhões de dólares em receitas entre 2030 e 2031. Esse valor ainda não se situa ao nível da Microsoft ou da Nvidia, mas já é superior ao que a Meta gerava antes de começar a investir em IA.

A empresa é atualmente negociada com múltiplos de avaliação extremamente elevados: cerca de 140 P/E, cerca de 62 P/S e cerca de 186 P/FCF. Significa isso que os investidores terão de esperar mais de 100 anos por um retorno do investimento e que as ações estão absurdamente caras?

Não. Significa que a empresa não tem margem para erros ou desilusões. Caso contrário, a avaliação poderá sofrer quedas desproporcionadas. Isto decorre da relação entre a alavancagem operacional e o valor terminal da empresa.

Qualquer desilusão na taxa de crescimento cria um «vazio» na avaliação projetada da empresa, que, dado o elevado múltiplo, se torna menor com o passar do tempo.

O consenso do mercado prevê atualmente que o crescimento das receitas abrande e se estabilize em cerca de 40 a 50 % em 2027. Alguns modelos de avaliação sugerem que, sob tais pressupostos, a empresa não é cara num horizonte de 5 a 10 anos, podendo ainda ser relativamente barata ou, pelo menos, avaliada de forma justa.