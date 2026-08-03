Depois de atingir o seu nível mais elevado desde 1986 (163,99), o par USDJPY registou uma descida muito acentuada. Este movimento foi impulsionado pela primeira intervenção coordenada entre os EUA e o Japão desde 2011. Na altura, o iene encontrava-se enfraquecido na sequência de um terramoto de grande magnitude.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e a Ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, salientaram que ambas as partes estão preparadas para tomar novas medidas com vista a estabilizar a taxa de câmbio.

Intervenção histórica

De acordo com dados fornecidos pelo Banco do Japão, a dimensão da intervenção japonesa poderá ter atingido os 59 mil milhões de dólares, o que constituiria um valor sem precedentes, tendo em conta a escala de uma intervenção num único dia.

Embora não seja possível estimar a dimensão da ação dos EUA com base em dados oficiais, muitos indícios sugerem que esta atingiu os 5 a 10 mil milhões de dólares. É o que sugere, pelo menos, uma nota deixada por Scott Bessent durante uma reunião em Maryland.

Fonte: Reuters

A intervenção dos EUA foi confirmada no fim de semana pelo Presidente Trump: «O Japão tem-se portado muito bem connosco, exceto, claro, pelo ataque a Pearl Harbor. (...) O iene está a enfraquecer e eles precisavam de um pouco de ajuda. E estamos sempre prontos para ajudar o Japão.»

Hoje, foi publicada pelo Ministro Katayama uma carta oficial a confirmar a intervenção.

Estará o acordo de Mar-a-Lago a regressar?

Devido à cooperação dos EUA na recente intervenção destinada a fortalecer o iene, a questão da política mais ampla da Casa Branca volta a estar em destaque. Parece possível um regresso a medidas destinadas a enfraquecer a moeda norte-americana, o que apoiaria as exportações nacionais. No início de 2025, tais medidas foram designadas como o «Acordo de Mar-a-Lago», uma tentativa moderna de repetir os pressupostos do Acordo do Plaza de 1985.

O que está por trás do enfraquecimento anterior do iene?

Fundamental para isso foi o regresso do «carry trade», ou seja, a negociação com base nos diferenciais de taxas de juro.

Como é que isto funciona?

Esta estratégia baseia-se no empréstimo de uma moeda (neste caso, o iene) a taxas de juro próximas de zero e na sua troca imediata por outra (por exemplo, o dólar) para realizar investimentos num mercado que ofereça rendimentos mais elevados.

Embora o Banco do Japão tenha abandonado a sua política monetária ultralaxista e tenha implementado cinco subidas das taxas de juro nos últimos meses, elevando a taxa de juro de referência ao seu nível mais elevado em mais de 20 anos (1%), esta continua a situar-se muito abaixo dos níveis observados nos Estados Unidos (3,75%) e em muitas outras economias desenvolvidas, tais como a Austrália (4,35%), Noruega (4,25%), Reino Unido (3,75%) ou zona do euro (2,4% – taxa de depósito).

O Banco do Japão mantém as taxas

Em linha com as expectativas do mercado, o Banco do Japão manteve as taxas de juro inalteradas durante a noite de quinta-feira para sexta-feira. A taxa de juro principal permanece em 1%. A decisão foi tomada por 8 votos a 1. Um dos membros mais hawkish, Hajime Takata, votou a favor de um aumento.

Devido às iniciativas governamentais destinadas a apoiar as famílias no que diz respeito aos preços da energia, o Banco do Japão reviu em baixa a sua previsão de inflação para o ano fiscal de 2026, reduzindo-a de 2,8% para 2,5%. Ao mesmo tempo, a previsão de inflação para 2027 foi aumentada de 2,3% para 2,4%.

A reunião foi encarada como uma pausa para avaliar o impacto do recente aperto monetário. Naoki Tamura, membro do conselho de administração, sugeriu a possibilidade de aumentar as taxas em intervalos de alguns meses, em 25 pontos-base, até atingir um nível de aproximadamente 2%. Tal está, em grande medida, em consonância com as avaliações do mercado. A probabilidade implícita no mercado de um aumento em setembro pode ser comparada a um lançamento de moeda. Um aumento antes do final do ano está totalmente descontado nos preços. É possível que o Banco do Japão aumente as taxas duas vezes no período mencionado.

Qual é a situação da inflação?

O relatório trimestral publicado em julho revelou que as famílias estimam que os preços crescerão a uma taxa de 10,8% nos próximos cinco anos. O inquérito nunca apresentou valores tão elevados (embora se deva notar que só é realizado há 20 anos).

Embora este valor esteja inflacionado pela metodologia do inquérito — é apresentada uma média, que é distorcida por expectativas irracionalmente elevadas de parte da sociedade —, a ansiedade relativamente ao aumento da pressão sobre os preços não pode ser subestimada. A mediana (5%) também está a crescer de forma muito dinâmica, o que pode constituir um indicador mais fiável a este respeito.

A inflação cresceu nos últimos quatro meses 0,4%, 0,1%, 0,4% e 0,3%, respetivamente, numa base mensal — quando anualizados, estes dados sugerem um crescimento dos preços na ordem dos 4-5%. Após excluir os preços mais voláteis da energia e dos alimentos, a situação parece melhor, mas muito ainda aponta para um aumento significativo do indicador em relação aos níveis atuais (1,6%). Entre os fatores significativos podem incluir-se, entre outros, o crescimento salarial relativamente dinâmico (3,2% em maio).

Dependência das importações de energia

A desvalorização do iene não se resume apenas ao «carry trade». O início da guerra no Médio Oriente desempenha um papel significativamente importante, tendo levado os preços do petróleo e do GNL aos seus níveis mais elevados desde 2022, quando a Rússia lançou um ataque em grande escala contra a Ucrânia.

Quase 90% da procura de energia do Japão provém de importações e, em condições normais, os seus principais fornecedores são os países do Médio Oriente.

Figura 1: Balança comercial do setor energético do Japão (1998 - 2026)

Fonte: AIE, 03.08.2026

A ausência prolongada de uma desescalada no conflito entre os Estados Unidos e o Irão poderá traduzir-se não só num aumento significativo da pressão inflacionista, mas também em dificuldades para garantir a continuidade do abastecimento de recursos energéticos essenciais.

Figura 2: Estrutura das importações de petróleo bruto do Japão (2024)

Fonte: OEC, 03.08.2026

Análise técnica

Figura 3: USDJPY [D1] (20.01.2026 - 03.08.2026)

Fonte: xStation, 03.08.2026

Após atingir um pico local próximo do nível 164, o mercado sofreu uma queda acentuada. O preço rompeu suportes estruturais fundamentais com forte impulso e encontra-se atualmente na região dos 157. Vale a pena referir, no entanto, que se formou uma longa sombra inferior numa das velas recentes — o que significa a primeira tentativa séria de defesa e uma reação por parte da procura.

O preço rompeu drasticamente a banda das médias móveis (EMA 50, EMA 100 e EMA 200). Durante muito tempo, estas médias (linhas azuis, vermelhas e amarelas) serviram de suportes dinâmicos na tendência ascendente. Atualmente, esta configuração foi invalidada. A mais próxima delas (azul, em torno de 159,3) constitui agora a primeira resistência dinâmica muito importante no caso de uma possível recuperação.

A longa sombra inferior da vela de baixa testou a retração de Fibonacci de 78,6. Atualmente, o preço recuperou e está a lutar para se manter acima da retração de 61,8.

O indicador RSI situa-se no nível de 21,3. Trata-se de uma zona de sobrevenda extrema (abaixo de 30). Embora em fortes tendências de baixa o RSI possa permanecer nesta zona durante muito tempo, um valor tão baixo constitui um forte sinal de alerta para uma possível correção ascendente ou, pelo menos, uma transição para uma consolidação, a fim de «arrefecer» o indicador.

O MACD confirma uma forte tendência de baixa. As linhas cruzaram-se para baixo e estão a afastar-se do nível zero, enquanto o histograma cresce na zona negativa. Não se observam divergências neste momento.