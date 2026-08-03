🌍 Geopolítica

O conflito entre os EUA e o Irão continua no centro das atenções, determinando a evolução dos preços do petróleo e do gás natural. O fim de semana trouxe vários acontecimentos importantes a este respeito.

No sábado, foi anunciado um ataque que, segundo as declarações de Donald Trump, seria «o maior desde a Segunda Guerra Mundial». Por fim, os líderes dos países da região terão, alegadamente, convencido Trump de que um acordo estava próximo, o que levou ao cancelamento da ação militar.

As negociações também avançam entre o Irão e Omã relativamente a um novo acordo sobre a navegação pelo Estreito de Ormuz.

Além disso, a OPEP+ decidiu aumentar o limite de produção de petróleo em 188 barris por dia.

🛢️ Matérias-primas

Tudo isto resultou numa nova descida dos preços do petróleo e do gás.

Neste momento, o Brent está a ser negociado nos 83 dólares por barril, o que representa uma desvalorização de cerca de 5% face à última semana.. Observamos uma descida de magnitude semelhante no petróleo americano WTI (atualmente abaixo dos 80 dólares por barril).

Depois de atingirem os níveis mais elevados desde 2023, os preços do gás na bolsa holandesa TTF também estão a registar uma descida. As cotações do gás natural (NATGAS) mantêm-se estáveis (cerca de 2,76 dólares por MMBtu).

📈 Ações

Os preços mais baixos das matérias-primas energéticas favorecem os mercados bolsistas. Analisando os contratos de futuros, podemos observar uma subida de 0,8% no índice americano Nasdaq 100 e de 0,6% no S&P 500. Os contratos de futuros dos índices europeus também apresentam tendência positiva. Tudo indica que o DAX alemão abrirá com uma subida de cerca de 1%.

O otimismo é um pouco menor na Ásia. Tanto o Nikkei 225 japonês (-1,1%) como a Bolsa de Xangai chinesa (-0,8%) registam perdas. O KOSPI coreano está com uma queda de 5%, arrastado pela Samsung e pela SK Hynix (ambas com perdas de cerca de 8%).

Vale a pena recordar que, na sexta-feira, o KOSPI registou uma subida superior a 15% — a mais forte de um índice bolsista de referência de um país desenvolvido no século XXI. Apesar disso, encerrou o mês com uma perda de cerca de 20%.

Hoje, serão publicados os resultados da Palantir, da Snap e da Trump Media & Technology (todos após o encerramento do mercado bolsista dos EUA).

🧈 Metais preciosos

As yields das obrigações a 10 anos dos EUA mantêm-se próximas dos máximos locais (4,69%), o que pesa sobre os preços dos metais preciosos. No entanto, a pressão é relativamente reduzida – tanto a prata como o ouro estão a encerrar julho em níveis praticamente inalterados.

Temos de pagar cerca de 4070 dólares por uma onça troy de ouro e 58,2 dólares pela prata.

📈 Dados macroeconómicos e política monetária

Após uma semana repleta de reuniões dos principais bancos centrais, teremos agora uma pausa mais prolongada no que diz respeito à política monetária. Apenas o Banco Central da República Checa (CNB) se reunirá esta semana (quinta-feira) e é improvável que altere o nível das taxas de juro.

No que diz respeito aos dados macroeconómicos, a atenção centrar-se-á principalmente na publicação, na sexta-feira, do relatório NFP. Novos dados mais fracos do que o esperado poderão reforçar a reavaliação «dovish» relativamente à trajetória projetada das taxas de juro da Reserva Federal.

Na primeira parte da semana, aguardamos principalmente a publicação das revisões dos indicadores PMI. Uma vez que se trata de revisões e não de valores preliminares, o seu potencial para desencadear volatilidade é bastante reduzido. Uma exceção foi constituída pelos dados da RatingDog da China, que são publicados um pouco mais tarde do que os restantes – o primeiro valor relativo a julho foi divulgado durante a noite.

China

O PMI da RatingDog de julho para o setor industrial surpreendeu negativamente (50,9 contra um consenso de 52). Vale a pena recordar que, na China, os indicadores PMI são publicados por duas instituições diferentes. A S&P (RatingDog) proporciona-nos uma visão mais clara da situação das pequenas e médias empresas privadas, localizadas principalmente no cinturão costeiro da China. Grande parte delas está orientada para a exportação. O NBS, por outro lado, inclui mais grandes empresas estatais dos setores da indústria pesada e das infraestruturas, cuja produção se destina, em muito maior medida, ao mercado interno.

💱 Mercado cambial

O dólar continua a desvalorizar que teve início na sequência da reunião da Reserva Federal de quarta-feira. O par EUR/USD mantém-se bem acima do nível de 1,15, o seu valor mais elevado desde meados de junho.

No entanto, a atenção centra-se principalmente no iene, devido à primeira intervenção coordenada levada a cabo conjuntamente pelos Estados Unidos e pelo Japão. De acordo com estimativas baseadas em dados publicados pelo Banco do Japão, poderão ter ocorrido compras de cerca de 8,45 biliões de ienes (na altura equivalentes a cerca de 53 mil milhões de dólares), o que representaria a maior intervenção num único dia da história do Banco do Japão.

O par USDJPY caiu mais de 4%, para cerca de 156 — um nível registado pela última vez no início de maio.