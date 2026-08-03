🌍 Geopolítica
O conflito entre os EUA e o Irão continua no centro das atenções, determinando a evolução dos preços do petróleo e do gás natural. O fim de semana trouxe vários acontecimentos importantes a este respeito.
No sábado, foi anunciado um ataque que, segundo as declarações de Donald Trump, seria «o maior desde a Segunda Guerra Mundial». Por fim, os líderes dos países da região terão, alegadamente, convencido Trump de que um acordo estava próximo, o que levou ao cancelamento da ação militar.
As negociações também avançam entre o Irão e Omã relativamente a um novo acordo sobre a navegação pelo Estreito de Ormuz.
Além disso, a OPEP+ decidiu aumentar o limite de produção de petróleo em 188 barris por dia.
🛢️ Matérias-primas
Tudo isto resultou numa nova descida dos preços do petróleo e do gás.
- Neste momento, o Brent está a ser negociado nos 83 dólares por barril, o que representa uma desvalorização de cerca de 5% face à última semana.. Observamos uma descida de magnitude semelhante no petróleo americano WTI (atualmente abaixo dos 80 dólares por barril).
- Depois de atingirem os níveis mais elevados desde 2023, os preços do gás na bolsa holandesa TTF também estão a registar uma descida. As cotações do gás natural (NATGAS) mantêm-se estáveis (cerca de 2,76 dólares por MMBtu).
📈 Ações
Os preços mais baixos das matérias-primas energéticas favorecem os mercados bolsistas. Analisando os contratos de futuros, podemos observar uma subida de 0,8% no índice americano Nasdaq 100 e de 0,6% no S&P 500. Os contratos de futuros dos índices europeus também apresentam tendência positiva. Tudo indica que o DAX alemão abrirá com uma subida de cerca de 1%.
O otimismo é um pouco menor na Ásia. Tanto o Nikkei 225 japonês (-1,1%) como a Bolsa de Xangai chinesa (-0,8%) registam perdas. O KOSPI coreano está com uma queda de 5%, arrastado pela Samsung e pela SK Hynix (ambas com perdas de cerca de 8%).
Vale a pena recordar que, na sexta-feira, o KOSPI registou uma subida superior a 15% — a mais forte de um índice bolsista de referência de um país desenvolvido no século XXI. Apesar disso, encerrou o mês com uma perda de cerca de 20%.
Hoje, serão publicados os resultados da Palantir, da Snap e da Trump Media & Technology (todos após o encerramento do mercado bolsista dos EUA).
🧈 Metais preciosos
As yields das obrigações a 10 anos dos EUA mantêm-se próximas dos máximos locais (4,69%), o que pesa sobre os preços dos metais preciosos. No entanto, a pressão é relativamente reduzida – tanto a prata como o ouro estão a encerrar julho em níveis praticamente inalterados.
- Temos de pagar cerca de 4070 dólares por uma onça troy de ouro e 58,2 dólares pela prata.
📈 Dados macroeconómicos e política monetária
Após uma semana repleta de reuniões dos principais bancos centrais, teremos agora uma pausa mais prolongada no que diz respeito à política monetária. Apenas o Banco Central da República Checa (CNB) se reunirá esta semana (quinta-feira) e é improvável que altere o nível das taxas de juro.
No que diz respeito aos dados macroeconómicos, a atenção centrar-se-á principalmente na publicação, na sexta-feira, do relatório NFP. Novos dados mais fracos do que o esperado poderão reforçar a reavaliação «dovish» relativamente à trajetória projetada das taxas de juro da Reserva Federal.
Na primeira parte da semana, aguardamos principalmente a publicação das revisões dos indicadores PMI. Uma vez que se trata de revisões e não de valores preliminares, o seu potencial para desencadear volatilidade é bastante reduzido. Uma exceção foi constituída pelos dados da RatingDog da China, que são publicados um pouco mais tarde do que os restantes – o primeiro valor relativo a julho foi divulgado durante a noite.
China
- O PMI da RatingDog de julho para o setor industrial surpreendeu negativamente (50,9 contra um consenso de 52). Vale a pena recordar que, na China, os indicadores PMI são publicados por duas instituições diferentes. A S&P (RatingDog) proporciona-nos uma visão mais clara da situação das pequenas e médias empresas privadas, localizadas principalmente no cinturão costeiro da China. Grande parte delas está orientada para a exportação. O NBS, por outro lado, inclui mais grandes empresas estatais dos setores da indústria pesada e das infraestruturas, cuja produção se destina, em muito maior medida, ao mercado interno.
💱 Mercado cambial
O dólar continua a desvalorizar que teve início na sequência da reunião da Reserva Federal de quarta-feira. O par EUR/USD mantém-se bem acima do nível de 1,15, o seu valor mais elevado desde meados de junho.
No entanto, a atenção centra-se principalmente no iene, devido à primeira intervenção coordenada levada a cabo conjuntamente pelos Estados Unidos e pelo Japão. De acordo com estimativas baseadas em dados publicados pelo Banco do Japão, poderão ter ocorrido compras de cerca de 8,45 biliões de ienes (na altura equivalentes a cerca de 53 mil milhões de dólares), o que representaria a maior intervenção num único dia da história do Banco do Japão.
O par USDJPY caiu mais de 4%, para cerca de 156 — um nível registado pela última vez no início de maio.
Última Hora: BoE deixa as taxas de juro inalteradas
🛢️Aumento das tensões não estão a impulsionar os preços do petróleo
Resumo diário: O mercado começa a duvidar das subidas das taxas de juro após as declarações de Warsh, mas Trump anula a recuperação
Declarações não tão «hawkish», evasivas «dovish»; EURUSD situava-se em 1,1450 durante a sessão de perguntas e respostas com Kevin Warsh
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.