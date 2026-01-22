Futuros dos EUA moderam ganhos; US100 tenta segurar a EMA50 Os futuros dos índices de ações dos EUA estão a ser negociados em alta, mas reduziram os ganhos após o sino de abertura. O sentimento é apoiado pela melhoria do apetite pelo risco, após o presidente Donald Trump ter sinalizado uma reviravolta na sua retórica mais recente sobre tarifas, ligada às tensões em torno da Gronelândia. A mudança ajudou os mercados a estabilizarem-se após um período de forte volatilidade. Após os dados macroeconómicos dos EUA, o US100 está a tentar manter-se acima da EMA50 (a linha vermelha) no intervalo D1, enquanto o RSI permanece misto. Várias grandes empresas, incluindo a Microsoft, a Nvidia e a Tesla, permanecem bem abaixo das suas máximas recentes, o que mantém viva a narrativa da «reavaliação das valorizações». A Meta Platforms é uma das ações americanas mais fortes em Wall Street atualmente, com as ações da empresa a recuperarem das mínimas locais, impulsionadas pela recomendação dos analistas da Jefferies de «comprar na baixa» após a correção de 20%. US100 (D1) Fonte: xStation5 A Meta Platforms (META.US) e a ADR da Alibaba (BABA.US) são as ações mais fortes em Wall Street atualmente. Fonte: xStation5 O que está a impulsionar a recuperação? Os mercados parecem estar a responder positivamente ao que os traders descrevem como mais um episódio «TACO», um padrão em que ameaças comerciais agressivas são seguidas por recuos ou adiamentos. Desta vez, o foco está no recuo de Trump em relação à imposição de tarifas a vários países europeus, que estariam ligadas às negociações relacionadas com a Gronelândia. Ao mesmo tempo, os investidores estão a preparar-se para o atraso nos dados sobre a inflação nos EUA (PCE), que podem influenciar fortemente as expectativas em relação à política do Federal Reserve nos próximos meses. O S&P 500 está em alta, prolongando a recuperação desde o encerramento de quarta-feira;



O Nasdaq lidera os ganhos, com um tom mais forte de “apetite pelo risco” no setor tecnológico;



Os rendimentos dos títulos do Tesouro estão ligeiramente mais baixos no início da sessão;



O petróleo apresenta uma queda modesta, o ouro está ligeiramente mais fraco e o bitcoin apresenta uma queda marginal; Embora o clima do mercado esteja claramente a melhorar, o panorama geral ainda é frágil. Os investidores estão atentos para ver se as pressões inflacionárias impulsionadas pelas tarifas estão a diminuir, o que poderia dar a FED mais espaço para reduzir as taxas ainda este ano. Embora os mercados estejam a reagir positivamente à reversão das tarifas, a questão geopolítica continua sem solução. A Gronelândia voltou a ser um risco importante, e os traders estão a aumentar. O início da temporada de resultados tem sido sólido. A maioria das empresas que divulgaram os seus resultados superou as expectativas, mas os investidores continuam focados nas orientações futuras, em vez de nos resultados passados. Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA: 200 mil contra 209 mil esperados e 198 mil anteriormente, com pedidos contínuos ligeiramente abaixo do esperado;



PIB final dos EUA em relação ao trimestre anterior: 4,4% contra 4,3% esperados e 4,3% anteriormente (índice de preços em 3,8% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas); PCE em 2,8% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas; Fonte: XTB Research, BLS, Bloomberg Finance L.P. Ações em foco: A AMD (AMD.US) registou um aumento significativo nas negociações após o encerramento do mercado, após superar as expectativas.



registou um aumento significativo nas negociações após o encerramento do mercado, após superar as expectativas. A Lululemon (LULU.US) registou um aumento após anunciar um plano de recompra de ações.



registou um aumento após anunciar um plano de recompra de ações. A Axogen (AXGN) registou uma queda de 7% após anunciar uma oferta de ações ordinárias no valor de $85 milhões. A Knight-Swift (KNX) caiu 2% após os lucros do quarto trimestre ficarem aquém das expectativas.



caiu 2% após os lucros do quarto trimestre ficarem aquém das expectativas. A Mobileye (MBLY) subiu 6% após o aumento das previsões de receita.



subiu 6% após o aumento das previsões de receita. A Procter & Gamble (PG) caiu 1,6% devido à estagnação do crescimento orgânico das vendas e à queda no volume.



caiu 1,6% devido à estagnação do crescimento orgânico das vendas e à queda no volume. A Rocket Lab (RKLB) subiu 2% após a empresa anunciar que um teste de qualificação provocou uma ruptura durante um teste de pressão hidrostática.



subiu 2% após a empresa anunciar que um teste de qualificação provocou uma ruptura durante um teste de pressão hidrostática. A Sphere Entertainment (SPHR) valorizou 3% após a BTIG elevar a classificação das ações para “Comprar”.



valorizou 3% após a BTIG elevar a classificação das ações para “Comprar”. A Venture Global (VG) subiu 10% após vencer uma disputa com a espanhola Repsol sobre embarques de GNL de sua fábrica de exportação na Louisiana.



subiu 10% após vencer uma disputa com a espanhola Repsol sobre embarques de GNL de sua fábrica de exportação na Louisiana. A Abbott (ABT) registou uma queda de 4% após divulgar os resultados do quarto trimestre. AMD (D1) Fonte: xStation5

