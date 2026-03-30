Wall Street inicia a nova semana com um tom claramente positivo. Os principais índices estão em alta e o apetite pelo risco está a regressar gradualmente após a correção da semana passada. Há uma sensação de alívio após o fim de semana, uma vez que o conflito no Médio Oriente não se agravou, embora a situação na região continue tensa e incerta.
O sentimento positivo tem sido parcialmente sustentado pelos comentários do ex-presidente Donald Trump, que afirmou que as negociações com o Irão estão a progredir bem e que é possível chegar a um acordo. Ao mesmo tempo, é evidente que as conversações ainda estão longe de um avanço decisivo. O Irão nega oficialmente estar a participar em negociações diretas com os EUA, e os principais pontos de desacordo continuam por resolver. Embora o mercado sinta um alívio temporário, o potencial para mudanças repentinas e o risco geopolítico permanecem elevados.
A ameaça de uma possível operação terrestre continua a pairar. As forças militares dos EUA estão a considerar vários cenários, e o Irão declarou-se pronto para responder a qualquer potencial ataque. Este contexto mantém os mercados cautelosos em relação às tensões em torno do Golfo Pérsico, e quaisquer novos desenvolvimentos na região poderão influenciar imediatamente o sentimento do mercado e as flutuações dos índices.
O mercado de commodities continua sob pressão geopolítica. O petróleo Brent oscila em torno dos 110 dólares por barril, com os preços da energia a reagirem não só às tensões atuais, mas também às preocupações com o abastecimento e a estabilidade futuros. A volatilidade nas commodities destaca o forte impacto que os acontecimentos globais podem ter nas avaliações dos ativos e no sentimento geral do mercado.
Outro ponto-chave hoje é o discurso agendado do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, às 16h30. Os mercados analisarão atentamente cada palavra em busca de pistas sobre as perspetivas de inflação e possíveis decisões relativas às taxas de juro. No atual contexto, em que o crescimento económico e o controlo da inflação criam um dilema difícil, as observações de Powell poderão definir o tom para toda a semana em Wall Street.
A recuperação dos índices hoje demonstra que o mercado consegue reagir a uma breve pausa na tensão, mesmo que os fundamentos globais continuem incertos.
US500 (D1)
Os futuros do US500 (S&P 500) estão a subir fortemente hoje, apoiados por uma melhoria do sentimento do mercado, num contexto de perspetivas de estabilização no Médio Oriente. O otimismo do mercado é alimentado por notícias de negociações em curso entre os EUA e o Irão, que, embora ainda estejam longe de constituir um avanço decisivo, dão alguns motivos para esperar uma diminuição das tensões na região.
Notícias:
As ações da CrowdStrike (CRWD.US) estão a subir hoje, após uma revisão em alta da classificação da empresa. Os analistas observam que o próximo modelo de IA da Anthropic poderá impulsionar a procura por serviços de cibersegurança e o crescimento das receitas. A subida reflete as expectativas de que o desenvolvimento da IA aumentará a procura por ferramentas de proteção avançadas.
As ações da Sysco (SYY.US) registam hoje uma queda superior a 10%, na sequência do anúncio da aquisição da Jetro Restaurant Depot. O negócio está avaliado em 29,1 mil milhões de dólares, com os acionistas da Jetro a receberem 21,6 mil milhões de dólares em dinheiro e 91,5 milhões de ações da Sysco. A queda reflete o elevado custo da aquisição e os potenciais desafios na integração das duas empresas.
As ações da Palo Alto Networks (PANW.US) estão a subir em resposta aos comentários do CEO, que enfatizou a necessidade de utilizar IA para combater ameaças cibernéticas à medida que os modelos de ponta se expandem. As observações sugerem que a empresa poderá aumentar o seu foco em soluções baseadas em IA, reforçando a sua posição no setor da cibersegurança e melhorando as perspetivas de crescimento.
A MicroStrategy (MSTR.US) informou que não adquiriu qualquer bitcoin na semana passada, o que poderá indicar uma pausa temporária na procura ou um aumento da cautela face à volatilidade do mercado das criptomoedas. A ausência de novas aquisições sugere que os intervenientes institucionais estão a abster-se de expandir as suas posições em BTC.
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