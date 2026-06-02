Ontem, a agência de notícias Tasnim informou que as trocas de mensagens entre os EUA e o Irão foram suspensas. Esta medida constituiria, alegadamente, um protesto do Irão contra os contínuos ataques de Israel ao Líbano. A probabilidade de se chegar a um acordo rápido entre as partes está a diminuir, o que está a pesar sobre o sentimento do mercado. Quase todos os principais índices europeus fecharam em baixa ontem. O DAX alemão caiu 0,4%, o CAC40 francês 0,5%, o FTSE 100 britânico 0,7%, enquanto o SMI suíço registou uma queda de até 1,8%. A situação parecia ligeiramente melhor no continente americano, o que é um bom presságio para a Europa antes da abertura de hoje. Tanto o S&P 500 (+0,3%) como o NASDAQ Composite (+0,4%) registaram subidas, impulsionados pelos setores da tecnologia e da energia. 🌍 Geopolítica Um dos temas-chave desta segunda-feira foi a suspensão das negociações mediadas entre Teerão e Washington. Trata-se de um protesto iraniano contra as ações de Israel. No entanto, Benjamin Netanyahu continua a lançar ataques contra o Líbano. Ontem, ordenou ataques aéreos nos subúrbios de Beirute, a capital do país. Entretanto, Donald Trump deu sinais contraditórios, afirmando tanto que «um acordo poderia ser assinado dentro de uma semana» como que «não se importa» com as negociações. 📈 Dados macroeconómicos Os dados de ontem do PMI de Produção ISM para maio ficaram em 54,0, significativamente acima das expectativas (53,0) e do nível de abril (52,7). Alcançaram também o seu nível mais alto desde maio de 2022. Notavelmente para as perspetivas de inflação, o índice Preços Pagos ISM caiu inesperadamente de 84,6 para 82,1 . No entanto, continua a situar-se em níveis historicamente muito elevados.

caiu inesperadamente de para . No entanto, continua a situar-se em níveis historicamente muito elevados. Por outro lado, os dados relativos a Novas Encomendas (56,8) e Emprego (48,6) surpreenderam positivamente. Ainda hoje, temos a divulgação dos dados de inflação de maio da zona euro (11h00) e do relatório JOLTS de vagas de emprego de abril do mercado de trabalho dos EUA (16h00). 🌏 Ásia O sentimento nos mercados asiáticos continua misto. O índice chinês Hang Seng regista ganhos substanciais (+ 2,3% ), apoiado por gigantes da tecnologia – Tencent (+ 8,9% ) e Meituan (+ 8,5% ). A BYD (+ 6,5% ) e a Alibaba (+ 5,9% ) também apresentam um bom desempenho hoje.

regista ganhos substanciais (+ ), apoiado por gigantes da tecnologia – (+ ) e (+ ). A (+ ) e a (+ ) também apresentam um bom desempenho hoje. Em contrapartida, o NIKKEI 225 japonês (-0,8%) e o KOSPI sul-coreano (-0,5%) apresentam perdas. 💱 Moedas Em resultado de um sentimento geral de aversão ao risco, o dólar americano iniciou a semana em terreno mais firme. Entre as principais moedas, apenas a libra esterlina apresenta um desempenho superior neste momento. Na parte inferior da tabela está o dólar neozelandês (- 0,9% ), que está a reverter parte dos ganhos obtidos nos últimos dias, na sequência da viragem hawkish do RBNZ.

), que está a reverter parte dos ganhos obtidos nos últimos dias, na sequência da viragem hawkish do RBNZ. As moedas escandinavas, fortemente dependentes do sentimento do mercado, também estão a registar perdas (cerca de - 0,5% ).

). Entre as moedas dos mercados emergentes, o peso colombiano destacou-se, registando ontem a sua maior valorização num único dia em mais de 15 anos. O movimento é uma reação ao desempenho surpreendentemente forte de Abelardo de la Espriella na primeira volta das eleições presidenciais. 🛢️ Matérias-primas Impulsionados por novos sinais de escalada, os preços do petróleo e do GNL subiram ontem. Hoje, assistimos a uma ligeira retração. O Brent caiu 0,8% para cerca de 94 dólares por barril, enquanto o WTI desceu 1% para 91 dólares .

caiu para cerca de por barril, enquanto o desceu para . O gás na bolsa holandesa TTF está a recuar 0,2% para 48 dólares por MWh, e o NATGAS caiu 0,3% para 3,17 dólares por MMBtu. Por outro lado, os metais preciosos estão a valorizar-se. O ouro subiu 0,9% para 4.525 dólares por onça troy, enquanto a prata subiu 2,5% para 76,7 dólares. ₿ Criptomoedas As principais criptomoedas continuam a sua tendência de descida. A Bitcoin está a enfraquecer 1,4% hoje, para cerca de 70.380 dólares, enquanto a Ethereum caiu 0,8% para 1.987 dólares.

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