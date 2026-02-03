Wall Street perde força com quedas no software O sentimento em Wall Street está a deteriorar-se hoje, em meio a quedas no setor de software, onde as ações de empresas como Intuit, ServiceNow e Accenture estão a cair acentuadamente. O mercado parece preocupado com a desaceleração da taxa de crescimento do setor e a adoção acelerada da IA, o que pode pesar nas perspetivas de crescimento a longo prazo e nos modelos de negócios de muitas empresas. Os futuros do Nasdaq 100 (US100) caíram 0,5%, enquanto os futuros do S&P 500 (US500) estão ligeiramente mais baixos. Os futuros do Dow Jones (US30) estão a registar ganhos modestos.

A ServiceNow (NOW.US) caiu 6%, atingindo o seu nível mais baixo desde a primavera de 2024, apesar dos resultados sólidos e do crescimento de quase 20% na receita em relação ao ano anterior.

A Accenture (ACN.US) está a cair mais de 7% . A magnitude da queda está a suscitar preocupações sobre a saúde do setor de consultoria e serviços de TI em geral.

A Accenture (ACN.US) está a cair mais de 7% . A magnitude da queda está a suscitar preocupações sobre a saúde do setor de consultoria e serviços de TI em geral.

A Walmart (WMT.US) ultrapassou hoje $1 bilião em capitalização de mercado pela primeira vez na sua história. A Piper Sandler elevou o seu preço-alvo para $130 por ação. Fonte: xStation5 O sentimento no setor de software e serviços de TI está bastante enfraquecido atualmente. As ações da Accenture, IBM, Shopify, Salesforce e ServiceNow estão a cair significativamente. US100 (D1) Fonte: xStation5 ServiceNow sob pressão A ServiceNow apresentou um sólido relatório do quarto trimestre de 2025, mas o mercado ainda assim reagiu com uma forte onda de vendas. A empresa registou um lucro por ação de $0,92 (consenso de $0,89) e receita de $3,57 mil milhões (consenso de $3,53 mil milhões). Apesar dos resultados positivos, o preço das ações caiu para cerca de $110. A parte mais forte do relatório foi a das assinaturas. A receita com assinaturas atingiu $3,466 mil milhões, representando um crescimento de +19,5% em relação ao ano anterior, em moeda constante. A ServiceNow também encerrou o ano com um fluxo de caixa livre (FCF) de $4,6 mil milhões, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Além disso, a empresa anunciou uma autorização de recompra de ações no valor de $5 mil milhões.

Para 2026 , a ServiceNow prevê que a receita com assinaturas seja de $15,53 mil milhões a $15,57 mil milhões , o que implica um crescimento de 19,5% a 20% . A empresa também tem como meta uma margem operacional de 32% (uma melhoria de 100 pontos base ) e uma margem de FCF de 36% . A administração está enfatizando fortemente a narrativa da “plataforma de IA empresarial”, destacando as parcerias com a OpenAI e a Microsoft. O CEO Bill McDermott descreveu a ServiceNow como uma “camada semântica” projetada para ajudar a tornar a IA amplamente utilizável em todas as organizações.

O mercado, no entanto, parece estar a sinalizar que resultados sólidos por si só não são suficientes. Os investidores estão a concentrar-se principalmente no impulso de crescimento nos próximos trimestres e na resiliência da procura. O material também sinalizou riscos, incluindo a volatilidade do mercado, o desafio de escalar a IA em grandes empresas, a pressão competitiva em software e IA e o impacto das condições macroeconómicas nos orçamentos dos clientes. NOW (D1) Fonte: xStation5

