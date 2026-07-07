Principais conclusões A queda das ações do setor dos semicondutores exerce pressão sobre o Nasdaq 100 após a divulgação dos resultados da Samsung;



O Dow Jones Industrial Average atinge um novo recorde histórico;



As grandes empresas de IA, como a Meta Platforms, a Amazon e a Alphabet, estão em alta hoje;

Os futuros do Nasdaq 100 registam uma descida de 1,1%, à medida que a volatilidade regressa ao setor dos semicondutores. Os futuros do S&P 500 registam uma descida de 0,2%, enquanto os futuros do Dow Jones registam uma subida de quase 0,2%. A SpaceX deverá integrar o Nasdaq 100 ainda hoje. Uma onda generalizada de vendas entre os fabricantes de chips, incluindo a Taiwan Semiconductor, a Nvidia, a AMD, a Micron e a Intel, está a compensar os ganhos no setor do software e nas «Sete Magníficas», com a Meta Platforms e a Alphabet a liderarem a subida. A principal fonte de pressão provém dos resultados da Samsung, que não conseguiram satisfazer as elevadas expectativas dos investidores, apesar de um aumento de 19 vezes no lucro trimestral. As ações da Samsung registam uma queda de quase 9%, enquanto a Micron e a Sandisk também estão a perder mais de 5%;



Os investidores questionam cada vez mais as avaliações elevadas das empresas de semicondutores e se o boom da IA, juntamente com as centenas de milhares de milhões de dólares que estão a ser investidos em infraestruturas de IA, poderá continuar a gerar retornos sólidos;



As ações europeias apresentam um desempenho misto, com o Stoxx 600 a registar uma queda de 0,1%, apesar dos ganhos em 14 dos seus 20 setores. Os investidores continuam a redirecionar as suas posições para outras áreas do setor tecnológico;



As grandes empresas de IA, como a Amazon e a Alphabet, estão em alta, enquanto a Microsoft regista uma subida de 1,5%, a par do setor de software em geral;



Os mercados obrigacionistas globais continuam sob pressão, à medida que os investidores aumentam as apostas numa política monetária mais restritiva. A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 2 pontos base, para 4,49%;



O petróleo Brent subiu 1%, para 72,66 dólares por barril, na sequência de novos ataques a navios perto do Estreito de Ormuz, o que destaca os riscos de segurança persistentes para o abastecimento energético global; Fonte: xStation5 Notícias do mercado bolsista O Dow Jones atinge um novo recorde, enquanto o Nasdaq continua sob pressão. O Índice Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 0,3%, atingindo um novo máximo histórico. Entretanto, o S&P 500 registou uma ligeira descida e o Nasdaq caiu cerca de 0,5%, principalmente devido à fraqueza generalizada das ações do setor dos semicondutores;



O Índice Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 0,3%, atingindo um novo máximo histórico. Entretanto, o S&P 500 registou uma ligeira descida e o Nasdaq caiu cerca de 0,5%, principalmente devido à fraqueza generalizada das ações do setor dos semicondutores; A Rivian desce acentuadamente após anunciar uma nova emissão de ações. As ações do fabricante de veículos elétricos caíram mais de 13% depois de a empresa ter anunciado uma oferta pública de 75 milhões de ações da Classe A. Embora a angariação de capital reforce o balanço da Rivian, os investidores reagiram negativamente à diluição acionista daí resultante. As ações tinham subido 19% na semana passada e registaram mais um ganho de 8% na segunda-feira;



As ações do fabricante de veículos elétricos caíram mais de 13% depois de a empresa ter anunciado uma oferta pública de 75 milhões de ações da Classe A. Embora a angariação de capital reforce o balanço da Rivian, os investidores reagiram negativamente à diluição acionista daí resultante. As ações tinham subido 19% na semana passada e registaram mais um ganho de 8% na segunda-feira; A Amazon planeia uma emissão de obrigações no valor de 25 mil milhões de dólares. De acordo com relatos da imprensa, a empresa está a preparar uma das maiores emissões de obrigações corporativas dos últimos anos. As ações da Amazon subiram cerca de 1%, uma vez que os investidores esperam que as receitas apoiem o investimento contínuo em infraestruturas de IA e centros de dados;



De acordo com relatos da imprensa, a empresa está a preparar uma das maiores emissões de obrigações corporativas dos últimos anos. As ações da Amazon subiram cerca de 1%, uma vez que os investidores esperam que as receitas apoiem o investimento contínuo em infraestruturas de IA e centros de dados; O défice comercial dos EUA aumentou acentuadamente em maio. O défice aumentou para 77,6 mil milhões de dólares, face aos 54,6 mil milhões de dólares revistos em abril, embora o valor tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. As exportações caíram 3,2%, enquanto as importações subiram 3,3%, apontando para uma deterioração significativa da balança comercial dos EUA;



O défice aumentou para 77,6 mil milhões de dólares, face aos 54,6 mil milhões de dólares revistos em abril, embora o valor tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. As exportações caíram 3,2%, enquanto as importações subiram 3,3%, apontando para uma deterioração significativa da balança comercial dos EUA; A DeepSeek está a desenvolver o seu próprio chip de IA. A startup chinesa está, alegadamente, a conceber um chip de inferência interno utilizado para gerar respostas a partir de modelos de IA já treinados. O projeto encontra-se ainda numa fase inicial, mas sublinha a intensificação da concorrência tecnológica entre a China e os Estados Unidos;



A startup chinesa está, alegadamente, a conceber um chip de inferência interno utilizado para gerar respostas a partir de modelos de IA já treinados. O projeto encontra-se ainda numa fase inicial, mas sublinha a intensificação da concorrência tecnológica entre a China e os Estados Unidos; A Vertex adquire a Crinetics num negócio de 10 mil milhões de dólares. A Vertex concordou em pagar 85 dólares por ação para adquirir a empresa desenvolvedora de terapias relacionadas com hormonas. As ações da Crinetics subiram quase 100%, enquanto as da Vertex registaram uma ligeira descida. Espera-se que a aquisição reforce a posição da Vertex no setor dos medicamentos especializados inovadores;



A Vertex concordou em pagar 85 dólares por ação para adquirir a empresa desenvolvedora de terapias relacionadas com hormonas. As ações da Crinetics subiram quase 100%, enquanto as da Vertex registaram uma ligeira descida. Espera-se que a aquisição reforce a posição da Vertex no setor dos medicamentos especializados inovadores; O JPMorgan eleva o seu preço-alvo para a Eli Lilly. O banco aumentou o seu preço-alvo para 1 400 dólares por ação, o que implica um potencial de valorização de cerca de 17 % em relação ao último fecho. Os analistas esperam mais um relatório trimestral sólido, impulsionado pelo crescimento contínuo das vendas do Mounjaro e do Zepbound, mantendo a Eli Lilly como uma das suas principais escolhas no setor farmacêutico;



O banco aumentou o seu preço-alvo para 1 400 dólares por ação, o que implica um potencial de valorização de cerca de 17 % em relação ao último fecho. Os analistas esperam mais um relatório trimestral sólido, impulsionado pelo crescimento contínuo das vendas do Mounjaro e do Zepbound, mantendo a Eli Lilly como uma das suas principais escolhas no setor farmacêutico; A First Solar regista ganhos após a revisão em alta do Deutsche Bank. O Deutsche Bank elevou a classificação das ações de Manter para Comprar, citando uma avaliação atrativa na sequência das recentes quedas e o potencial para alterações favoráveis na política comercial. As ações do fabricante de painéis solares registam uma subida de cerca de 3%;

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.