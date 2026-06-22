Wall Street iniciou a semana com um tom positivo, embora o sentimento dos investidores continue longe de ser eufórico. Após o fim de semana prolongado, a atenção do mercado centra-se principalmente nos desenvolvimentos no Médio Oriente. A situação em torno do Irão e do Golfo Pérsico continua altamente incerta, tendo os últimos dias trazido novas tensões e trocas de ameaças entre as partes envolvidas. Ao mesmo tempo, sinais de progresso nas negociações diplomáticas têm ajudado a sustentar as esperanças de uma desescalada, encorajando os investidores a regressarem, com cautela, aos ativos de risco.

Apesar dos elevados riscos geopolíticos, os principais índices bolsistas dos EUA estão a registar ganhos modestos. Os mercados parecem estar cada vez mais a desconsiderar o cenário mais pessimista para o conflito no Médio Oriente. Embora as tensões já tenham perturbado os fluxos comerciais globais e o transporte de matérias-primas, os investidores estão agora a desviar a sua atenção para a perspetiva de uma normalização gradual da situação. As expectativas de uma desescalada e da eventual restauração de um trânsito fluido pelo Estreito de Ormuz estão a sustentar o sentimento, embora os participantes no mercado reconheçam que reparar as cadeias de abastecimento perturbadas e reverter o impacto económico dos recentes acontecimentos levará tempo.

A confiança dos investidores tem também sido sustentada por notícias de progressos nas negociações entre Washington e Teerão. O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, descreveu a última ronda de conversações como tendo alcançado «progressos significativos», um desenvolvimento que os mercados interpretaram como aumentando a probabilidade de uma maior distensão em toda a região. Embora a situação continue instável, os investidores estão cada vez mais focados na possibilidade de um acordo duradouro, em vez de cenários que envolvam um conflito regional mais alargado.

O calendário económico continua relativamente pouco preenchido no início da semana, levando os investidores a anteciparem-se a vários eventos-chave agendados para os próximos dias. A divulgação, na quinta-feira, do relatório sobre a inflação PCE, o indicador de inflação preferido da Reserva Federal, será acompanhada de perto, à procura de pistas sobre a trajetória futura das taxas de juro dos EUA. Com os responsáveis da Fed a sinalizarem recentemente uma abordagem cautelosa em relação a uma maior flexibilização monetária, qualquer indício de pressões inflacionistas persistentes poderá ter um impacto significativo nas expectativas do mercado.

O próximo relatório de resultados trimestrais da Micron também está a atrair considerável atenção e poderá revelar-se um dos eventos mais importantes da semana para o setor dos semicondutores. Os investidores procuram confirmação de que a forte procura associada às infraestruturas de inteligência artificial, aos centros de dados e às soluções avançadas de memória se mantém intacta. Resultados sólidos poderão constituir mais um catalisador para o setor tecnológico, que tem sido um dos que melhor desempenho tem apresentado no mercado nos últimos meses.

Por enquanto, os investidores optam por um otimismo cauteloso, apostando numa maior distensão geopolítica, mantendo simultaneamente a confiança na resiliência dos resultados empresariais. O início da semana sugere que os mercados continuam focados numa normalização gradual da situação no Médio Oriente, embora um teste mais significativo ao sentimento do mercado possa surgir ainda esta semana, com a divulgação de dados macroeconómicos importantes e dos resultados empresariais.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Fonte: xStation5

Os futuros do S&P 500 (US500) estão a subir, à medida que os investidores acolhem cada vez mais a perspetiva de uma distensão duradoura no Médio Oriente. As notícias sobre os progressos nas negociações entre os EUA e o Irão e as crescentes expectativas de que se possa chegar a um acordo formal estão a sustentar o apetite pelo risco a nível global. Os mercados apostam que uma eventual trégua abriria caminho para uma normalização gradual da situação em toda a região, incluindo o restabelecimento da navegação sem restrições pelo Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais de energia mais importantes do mundo.

Notícias empresariais:

A Micron (MU.US) está a registar ganhos antes da divulgação dos seus resultados trimestrais, que se prevê que seja um dos eventos-chave desta semana para o setor dos semicondutores. Os investidores procuram mais indícios de melhoria das condições no mercado das memórias, onde a forte procura continua a superar o crescimento da oferta. A expansão contínua das infraestruturas de inteligência artificial continua a ser um importante fator favorável, impulsionando a procura por soluções avançadas de memória utilizadas em centros de dados. Os resultados poderão servir como um indicador-chave da saúde geral do ecossistema da IA.

As ações da SpaceX (SPCX.US) continuam sob pressão na sequência do anúncio da primeira emissão de obrigações corporativas da empresa. Esta medida surge após uma forte recuperação após a oferta pública inicial (IPO) e está a ser vista por alguns investidores como uma oportunidade para realizar lucros. Ao mesmo tempo, o capital adicional poderá apoiar futuras iniciativas de expansão e investimentos estratégicos, que continuam a ser fundamentais para os planos de crescimento a longo prazo da empresa.

Super Micro Computer (SMCI.US) está a ser negociada em alta, à medida que os investidores adotam uma visão mais construtiva sobre as perspetivas da empresa. As preocupações em torno da diluição acionista parecem estar a dissipar-se, enquanto a atenção volta a centrar-se na forte procura por infraestruturas de servidores focadas em IA. As expectativas de crescimento contínuo nas encomendas relacionadas com computação de alto desempenho e inteligência artificial continuam a ser um fator-chave para o sentimento em relação às ações.

A Cerebras Systems (CBRS.US) continua no centro das atenções antes da divulgação dos seus próximos resultados. Os investidores estão a acompanhar de perto a capacidade da empresa para executar a sua estratégia de crescimento e manter um forte dinamismo de negócio. A confiança nas perspetivas da empresa tem sido sustentada por importantes parcerias estratégicas anunciadas nos últimos meses, o que tem ajudado a atenuar as preocupações quanto à procura futura das suas soluções de computação de IA.