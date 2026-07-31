Os três mercados a acompanhar na próxima semana (July 31, 2026)

A Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas, embora o próprio Kevin Warsh tenha procurado manter uma postura restritiva, sem, no entanto, sugerir que se prevejam subidas das taxas num futuro próximo. Os últimos dias de julho trouxeram também uma melhoria significativa no sentimento em todo o setor tecnológico, coincidindo com a divulgação dos resultados financeiros das principais empresas da «Big Tech». A situação no Médio Oriente continua a ser um fator de risco crítico, mesmo com os países da OPEP+ a tentarem restabelecer o maior volume possível de matérias-primas no mercado. Esta semana, os investidores irão analisar os relatórios de resultados de outras grandes empresas, incluindo a SpaceX, que entrou recentemente no mercado. Para além disso, aguarda-se uma maratona completa de dados económicos dos Estados Unidos, culminando com a cereja no topo do bolo: o relatório NFP sobre o mercado de trabalho norte-americano. Consequentemente, a atenção dos investidores deverá centrar-se em mercados como o US100 (futuros do Nasdaq 100), o USDJPY e o petróleo bruto Brent.

US100 (Futuros do Nasdaq 100)

Na próxima terça-feira (4 de agosto), após o fecho de Wall Street, a SpaceX divulgará o seu relatório financeiro pela primeira vez desde que entrou na bolsa. Estes resultados darão um forte impulso ao sentimento em torno do setor de alta tecnologia. No entanto, a SpaceX não é a única divulgação de resultados crucial para Wall Street esta semana, uma vez que também são esperados relatórios de empresas como a AMD, a Palantir, a Uber e a Cloudflare.

As cotações dos índices e dos futuros serão influenciadas por uma série de dados-chave da economia americana. No início da semana, será divulgado o índice ISM do setor industrial, seguido do relatório JOLTS na terça-feira, dos dados da ADP e do índice ISM do setor de serviços na quarta-feira, e dos pedidos semanais de subsídio de desemprego na quinta-feira. O evento mais importante do ponto de vista do calendário macroeconómico será o relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, na sexta-feira. As previsões apontam para um crescimento moderado do emprego de 65 mil (resultante do termo dos contratos temporários após o Mundial), a par de um ligeiro aumento da taxa de desemprego para 4,3%. Um resultado mais fraco apoiaria uma postura menos agressiva por parte da Reserva Federal e poderia impulsionar novas valorizações das ações do setor tecnológico.

USDJPY

O par de moedas USDJPY registou uma queda acentuada na última quinta-feira de julho, na sequência de uma intervenção cambial, do apoio verbal por parte dos Estados Unidos e das declarações restritivas do governador Ueda após a decisão de manter as taxas de juro inalteradas. No entanto, o par permanece firmemente ancorado perto do nível de 160, que anteriormente serviu de resistência e agora atua como suporte. Esta semana, o principal catalisador da evolução será o comportamento das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA em resposta aos dados divulgados sobre o mercado de trabalho norte-americano (JOLTS, ADP e NFP).

Na quarta-feira (5 de agosto), serão publicados os atas da reunião de junho do Banco do Japão (BOJ). Embora este relatório esteja significativamente atrasado, poderá esclarecer a postura dos decisores políticos japoneses relativamente a futuros aumentos das taxas de juro e aos efeitos de segunda ordem dos elevados preços da energia sobre a inflação subjacente.

Se os dados do NFP de sexta-feira confirmarem um aumento da taxa de desemprego nos EUA para 4,3%, a par de um crescimento modesto do emprego, a pressão descendente sobre o dólar, combinada com notas de tom hawkish na ata do BOJ, criará condições para um novo fortalecimento do iene.

Petróleo (Brent)

Dadas as condições de escassez no mercado de combustíveis, a OPEP+ está a envidar esforços para restabelecer o máximo possível de petróleo no mercado. Embora os recentes aumentos nas metas de produção tenham sido visíveis apenas no papel, está a ocorrer um aumento gradual da produção, mesmo com o Estreito de Ormuz parcialmente fechado e o agravamento da tensão no Estreito de Bab el Mandeb.

Na semana passada, as ansiedades do mercado ressurgiram devido ao reinício dos ataques militares envolvendo o Irão. As tensões geopolíticas persistentes no Médio Oriente geram um prémio de risco, enquanto uma potencial escalada das operações militares representa uma ameaça direta às rotas de trânsito e à estabilidade do abastecimento desta matéria-prima.

No que diz respeito às valorizações das matérias-primas, os dados de hoje do ISM da indústria transformadora dos EUA e os dados do comércio externo da China, a publicar na sexta-feira, serão importantes. A expansão de dois dígitos prevista nas exportações chinesas (+24,5% em termos homólogos), impulsionada pela procura global de equipamento de IA, poderá proporcionar um forte impulso à procura no mercado energético.