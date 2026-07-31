A sessão desta sexta-feira no par EURUSD centra-se na avaliação contínua, por parte do mercado, da reunião da Reserva Federal de quarta-feira e dos dados macroeconómicos mais recentes dos Estados Unidos. O mercado parte cada vez mais do princípio de que a Fed não se apressará a proceder a novos aumentos das taxas de juro, embora os dados recentes continuem a indicar que a economia norte-americana se mantém relativamente resiliente.
A decisão da Fed de quarta-feira não trouxe qualquer alteração nas taxas de juro, mas a comunicação do banco central revelou-se mais importante do que a própria decisão. Kevin Warsh salientou que a Reserva Federal precisa de se manter cautelosa e não pode declarar vitória sobre a inflação demasiado cedo. Ao mesmo tempo, a ausência de um sinal claro que apontasse para a necessidade de um maior aperto monetário foi interpretada pelo mercado como uma confirmação de que o atual ciclo de subidas das taxas poderá estar próximo do fim.
Antes da reunião, os preços de mercado sugeriam a possibilidade de mais duas subidas das taxas este ano. Este cenário é agora significativamente menos provável, o que elimina uma das principais fontes de apoio ao dólar norte-americano.
Outro fator que afetou a moeda norte-americana foram os dados macroeconómicos divulgados ontem. O crescimento do PIB dos EUA está a abrandar, a inflação do PCE está a diminuir gradualmente, embora continue elevada, enquanto o mercado de trabalho continua a demonstrar forte resiliência. A divulgação de hoje dos dados da inflação do IPC da zona euro constituirá outro sinal importante para as futuras decisões do Banco Central Europeu.
O par EUR/USD encontra-se atualmente preso entre duas narrativas opostas. Por um lado, as expectativas reduzidas quanto a novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal estão a pesar sobre o dólar. Por outro lado, a economia dos EUA continua a apresentar um desempenho relativamente bom, permitindo que a Reserva Federal mantenha uma postura restritiva. No que diz respeito ao euro, o mercado aguarda a confirmação de que a inflação na Europa continuará a diminuir e de que o BCE terá margem para iniciar uma flexibilização da política monetária.
Fonte: xStation5
Fatores que atualmente influenciam o EURUSD
A Reserva Federal aproxima-se do fim do ciclo de subidas das taxas de juro
O evento mais importante para o mercado cambial nos últimos dias foi a reunião da Reserva Federal. A decisão de manter as taxas de juro inalteradas era amplamente esperada, razão pela qual a atenção centrou-se principalmente na comunicação do banco central.
Kevin Warsh não reforçou as expectativas de novas subidas das taxas de juro. A Reserva Federal continua a enfatizar a necessidade de cautela na sua luta contra a inflação, mas, ao mesmo tempo, não está a sinalizar que aumentos adicionais nos custos de financiamento constituam, neste momento, o cenário base.
Isto representa uma mudança significativa em comparação com a situação anterior à reunião. Anteriormente, o mercado estava a precificar a possibilidade de novos aumentos das taxas, uma vez que a inflação se mantinha elevada e a economia dos EUA continuava a demonstrar uma resiliência considerável. Essas expectativas foram agora claramente reduzidas.
Para o dólar, isto significa uma perda de algum apoio proveniente da perspetiva de novos aumentos das taxas de juro. No entanto, isto não sinaliza automaticamente o início de uma tendência descendente sustentada para a moeda norte-americana. O Fed continuará a reagir aos dados que forem surgindo, e a inflação persistente deixa em aberto a possibilidade de manter as taxas mais elevadas por mais tempo.
Os dados dos EUA apontam para um abrandamento, mas a economia mantém-se resiliente
Os últimos dados macroeconómicos apresentam um quadro cada vez mais complexo da economia dos EUA.
O crescimento do PIB está a abrandar gradualmente, o que reflete o impacto dos aumentos anteriores das taxas de juro e de condições financeiras mais restritivas. O abrandamento do dinamismo económico reduz a margem para um maior aperto monetário.
Ao mesmo tempo, a inflação do PCE, um dos indicadores mais importantes para a Reserva Federal, mantém-se acima dos níveis considerados compatíveis com a meta do banco central. No entanto, a tendência é positiva, uma vez que as pressões sobre os preços estão a diminuir gradualmente.
O argumento mais forte a favor da cautela contínua da Reserva Federal continua a ser o mercado de trabalho. Apesar das taxas de juro elevadas, as condições de emprego mantêm-se relativamente sólidas e o consumo nos EUA continua a demonstrar resiliência.
Para o dólar, isto cria um panorama misto. O crescimento mais lento e a inflação em declínio não justificam um novo ciclo de subidas das taxas de juro, mas a resiliência económica permite ao Fed manter taxas de juro elevadas durante um período prolongado.
A inflação na zona euro como um teste importante para o BCE
No que diz respeito ao euro, o evento-chave continua a ser a divulgação, hoje, dos dados da inflação do IPC da zona euro.
O mercado irá centrar-se não só no nível da inflação em si, mas também no ritmo de moderação dos preços. Para o BCE, a questão fundamental é saber se a inflação está a diminuir com rapidez suficiente para permitir que o banco central comece a flexibilizar a política monetária no futuro.
Se os dados revelarem que a inflação se mantém persistente, particularmente no setor dos serviços, tal poderá reduzir as expectativas de cortes rápidos nas taxas de juro na Europa. Um cenário deste tipo constituiria um apoio para o euro.
Por outro lado, uma descida mais acentuada da inflação aumentaria as expectativas de que o BCE dispõe de maior margem para baixar as taxas de juro. Nesse caso, a vantagem decorrente do diferencial de taxas de juro poderia voltar a inclinar-se a favor do dólar.
As taxas de rendibilidade das obrigações continuam a ser cruciais para o dólar
Apesar da mudança nas expectativas em torno da Reserva Federal, as taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA continuam a ser um fator muito importante para o mercado cambial.
Uma descida da inflação, por si só, não significa necessariamente um enfraquecimento duradouro do dólar. Se o Fed mantiver as taxas de juro em níveis elevados por mais tempo, os ativos denominados em dólares poderão continuar a ser atrativos.
Por esta razão, o mercado está atualmente focado não só nos dados económicos em si, mas também na forma como os bancos centrais respondem a esses desenvolvimentos. A questão fundamental será a rapidez com que as expectativas quanto aos futuros percursos de política monetária do Fed e do BCE se alteram.
O EURUSD aguarda o próximo catalisador
A situação atual do EURUSD reflete um confronto entre dois cenários diferentes.
O Fed sinalizou que a margem para novos aumentos das taxas de juro está a tornar-se limitada, o que é negativo para o dólar. Ao mesmo tempo, a economia dos EUA continua relativamente resiliente e o mercado de trabalho ainda não apresenta um argumento forte a favor de reduções rápidas das taxas.
Para o euro, os dados sobre a inflação e as futuras decisões do BCE continuarão a ser cruciais. Se a inflação na Europa diminuir mais lentamente do que o mercado espera, o euro poderá receber apoio. Se o processo de desinflação acelerar, a pressão sobre a moeda comum poderá aumentar.
O EURUSD continua, portanto, a ser principalmente um reflexo das diferenças nas expectativas em matéria de política monetária. Para o mercado, a questão fundamental já não é apenas o nível atual de inflação, mas sim qual o banco central que terá mais margem para manter uma postura de política restritiva por mais tempo.
Pontos-chave
- O Fed manteve as taxas de juro inalteradas, e a ausência de um sinal claro de um novo aperto monetário reduziu as expectativas de novos aumentos das taxas.
- O mercado reduziu significativamente as expectativas de novos aumentos das taxas nos EUA.
- Os dados dos EUA apontam para um crescimento económico mais lento e uma inflação a abrandar gradualmente, mas o mercado de trabalho continua forte.
- Os dados de hoje sobre a inflação do IPC da zona euro constituirão um sinal importante para as futuras decisões do BCE.
- A evolução do par EUR/USD dependerá, em grande medida, de a postura do Fed se alterar mais rapidamente ou de o BCE ser forçado a manter taxas de juro mais elevadas por mais tempo.
Inflação subjacente da zona euro ficou acima das estimativas!
Calendário económico: Dadaos da inflação na Zona Euro
Destaques da manhã (31.07.26)
Intervenção cambial no Japão? USJPY cai mais de 2%! 🇯🇵
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.