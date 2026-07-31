A sessão desta sexta-feira no par EURUSD centra-se na avaliação contínua, por parte do mercado, da reunião da Reserva Federal de quarta-feira e dos dados macroeconómicos mais recentes dos Estados Unidos. O mercado parte cada vez mais do princípio de que a Fed não se apressará a proceder a novos aumentos das taxas de juro, embora os dados recentes continuem a indicar que a economia norte-americana se mantém relativamente resiliente.

A decisão da Fed de quarta-feira não trouxe qualquer alteração nas taxas de juro, mas a comunicação do banco central revelou-se mais importante do que a própria decisão. Kevin Warsh salientou que a Reserva Federal precisa de se manter cautelosa e não pode declarar vitória sobre a inflação demasiado cedo. Ao mesmo tempo, a ausência de um sinal claro que apontasse para a necessidade de um maior aperto monetário foi interpretada pelo mercado como uma confirmação de que o atual ciclo de subidas das taxas poderá estar próximo do fim.

Antes da reunião, os preços de mercado sugeriam a possibilidade de mais duas subidas das taxas este ano. Este cenário é agora significativamente menos provável, o que elimina uma das principais fontes de apoio ao dólar norte-americano.

Outro fator que afetou a moeda norte-americana foram os dados macroeconómicos divulgados ontem. O crescimento do PIB dos EUA está a abrandar, a inflação do PCE está a diminuir gradualmente, embora continue elevada, enquanto o mercado de trabalho continua a demonstrar forte resiliência. A divulgação de hoje dos dados da inflação do IPC da zona euro constituirá outro sinal importante para as futuras decisões do Banco Central Europeu.

O par EUR/USD encontra-se atualmente preso entre duas narrativas opostas. Por um lado, as expectativas reduzidas quanto a novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal estão a pesar sobre o dólar. Por outro lado, a economia dos EUA continua a apresentar um desempenho relativamente bom, permitindo que a Reserva Federal mantenha uma postura restritiva. No que diz respeito ao euro, o mercado aguarda a confirmação de que a inflação na Europa continuará a diminuir e de que o BCE terá margem para iniciar uma flexibilização da política monetária.

Fonte: xStation5

Fatores que atualmente influenciam o EURUSD

A Reserva Federal aproxima-se do fim do ciclo de subidas das taxas de juro

O evento mais importante para o mercado cambial nos últimos dias foi a reunião da Reserva Federal. A decisão de manter as taxas de juro inalteradas era amplamente esperada, razão pela qual a atenção centrou-se principalmente na comunicação do banco central.

Kevin Warsh não reforçou as expectativas de novas subidas das taxas de juro. A Reserva Federal continua a enfatizar a necessidade de cautela na sua luta contra a inflação, mas, ao mesmo tempo, não está a sinalizar que aumentos adicionais nos custos de financiamento constituam, neste momento, o cenário base.

Isto representa uma mudança significativa em comparação com a situação anterior à reunião. Anteriormente, o mercado estava a precificar a possibilidade de novos aumentos das taxas, uma vez que a inflação se mantinha elevada e a economia dos EUA continuava a demonstrar uma resiliência considerável. Essas expectativas foram agora claramente reduzidas.

Para o dólar, isto significa uma perda de algum apoio proveniente da perspetiva de novos aumentos das taxas de juro. No entanto, isto não sinaliza automaticamente o início de uma tendência descendente sustentada para a moeda norte-americana. O Fed continuará a reagir aos dados que forem surgindo, e a inflação persistente deixa em aberto a possibilidade de manter as taxas mais elevadas por mais tempo.

Os dados dos EUA apontam para um abrandamento, mas a economia mantém-se resiliente

Os últimos dados macroeconómicos apresentam um quadro cada vez mais complexo da economia dos EUA.

O crescimento do PIB está a abrandar gradualmente, o que reflete o impacto dos aumentos anteriores das taxas de juro e de condições financeiras mais restritivas. O abrandamento do dinamismo económico reduz a margem para um maior aperto monetário.

Ao mesmo tempo, a inflação do PCE, um dos indicadores mais importantes para a Reserva Federal, mantém-se acima dos níveis considerados compatíveis com a meta do banco central. No entanto, a tendência é positiva, uma vez que as pressões sobre os preços estão a diminuir gradualmente.

O argumento mais forte a favor da cautela contínua da Reserva Federal continua a ser o mercado de trabalho. Apesar das taxas de juro elevadas, as condições de emprego mantêm-se relativamente sólidas e o consumo nos EUA continua a demonstrar resiliência.

Para o dólar, isto cria um panorama misto. O crescimento mais lento e a inflação em declínio não justificam um novo ciclo de subidas das taxas de juro, mas a resiliência económica permite ao Fed manter taxas de juro elevadas durante um período prolongado.

A inflação na zona euro como um teste importante para o BCE

No que diz respeito ao euro, o evento-chave continua a ser a divulgação, hoje, dos dados da inflação do IPC da zona euro.

O mercado irá centrar-se não só no nível da inflação em si, mas também no ritmo de moderação dos preços. Para o BCE, a questão fundamental é saber se a inflação está a diminuir com rapidez suficiente para permitir que o banco central comece a flexibilizar a política monetária no futuro.

Se os dados revelarem que a inflação se mantém persistente, particularmente no setor dos serviços, tal poderá reduzir as expectativas de cortes rápidos nas taxas de juro na Europa. Um cenário deste tipo constituiria um apoio para o euro.

Por outro lado, uma descida mais acentuada da inflação aumentaria as expectativas de que o BCE dispõe de maior margem para baixar as taxas de juro. Nesse caso, a vantagem decorrente do diferencial de taxas de juro poderia voltar a inclinar-se a favor do dólar.

As taxas de rendibilidade das obrigações continuam a ser cruciais para o dólar

Apesar da mudança nas expectativas em torno da Reserva Federal, as taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA continuam a ser um fator muito importante para o mercado cambial.

Uma descida da inflação, por si só, não significa necessariamente um enfraquecimento duradouro do dólar. Se o Fed mantiver as taxas de juro em níveis elevados por mais tempo, os ativos denominados em dólares poderão continuar a ser atrativos.

Por esta razão, o mercado está atualmente focado não só nos dados económicos em si, mas também na forma como os bancos centrais respondem a esses desenvolvimentos. A questão fundamental será a rapidez com que as expectativas quanto aos futuros percursos de política monetária do Fed e do BCE se alteram.

O EURUSD aguarda o próximo catalisador

A situação atual do EURUSD reflete um confronto entre dois cenários diferentes.

O Fed sinalizou que a margem para novos aumentos das taxas de juro está a tornar-se limitada, o que é negativo para o dólar. Ao mesmo tempo, a economia dos EUA continua relativamente resiliente e o mercado de trabalho ainda não apresenta um argumento forte a favor de reduções rápidas das taxas.

Para o euro, os dados sobre a inflação e as futuras decisões do BCE continuarão a ser cruciais. Se a inflação na Europa diminuir mais lentamente do que o mercado espera, o euro poderá receber apoio. Se o processo de desinflação acelerar, a pressão sobre a moeda comum poderá aumentar.

O EURUSD continua, portanto, a ser principalmente um reflexo das diferenças nas expectativas em matéria de política monetária. Para o mercado, a questão fundamental já não é apenas o nível atual de inflação, mas sim qual o banco central que terá mais margem para manter uma postura de política restritiva por mais tempo.

Pontos-chave