Principais conclusões As bolsas europeias atingiram máximos de três semanas, impulsionadas pelo sentimento positivo nos mercados.

A Apple caiu cerca de 7% no pré-mercado, enquanto a Amazon disparou após resultados acima das expectativas.

Os investidores continuam atentos à inflação da zona euro, ao Banco do Japão e à escalada das tensões no Médio Oriente.

As bolsas europeias prolongam a recuperação e atingem máximos de três semanas, enquanto a Apple recua no pré-mercado após a divulgação dos resultados. Os investidores continuam também atentos à inflação da zona euro, ao Banco do Japão e às tensões no Médio Oriente, que continuam a influenciar os mercados. Bolsas europeias prolongam a recuperação A Europa mantém-se em território positivo: As subidas continuam a dominar os mercados europeus. Os futuros do Stoxx 50 registam uma subida de 0,5%, atingindo o seu nível mais alto em três semanas. Os mercados com melhor desempenho são a Itália ( ITA40 : +0,6%), a Espanha ( SPA35 : +0,5%) e a França ( FRA40 : +0,55%). Os futuros do DAX alemão ( DE40 ) estão a subir 0,3%.

As subidas continuam a dominar os mercados europeus. Os futuros do Stoxx 50 registam uma subida de 0,5%, atingindo o seu nível mais alto em três semanas. Os mercados com melhor desempenho são a Itália ( : +0,6%), a Espanha ( : +0,5%) e a França ( : +0,55%). Os futuros do DAX alemão ( ) estão a subir 0,3%. Amazon em alta vs. Apple em baixa: Nas negociações pré-mercado nos EUA, as ações da Amazon subiram 12% na sequência de resultados financeiros muito sólidos. A Apple , por sua vez, registou uma queda de 7%, num contexto de preocupações dos investidores com a sua elevada valorização (rácio P/E de 41x) e com perturbações na cadeia de abastecimento, particularmente no segmento dos chips de memória. Entenda por que motivo as ações da Apple caíram, apesar de os resultados terem superado as expectativas. Recuperação do setor asiático de semicondutores: Após uma onda de vendas anterior, as ações da SK Hynix e da Samsung Electronics subiram mais de 20% na Coreia do Sul, impulsionadas pela melhoria do sentimento em torno do setor de IA dos EUA. O JP225 do Japão valorizou 0,40%.

Nas negociações pré-mercado nos EUA, as ações da subiram 12% na sequência de resultados financeiros muito sólidos. A , por sua vez, registou uma queda de 7%, num contexto de preocupações dos investidores com a sua elevada valorização (rácio P/E de 41x) e com perturbações na cadeia de abastecimento, particularmente no segmento dos chips de memória. Entenda por que motivo as ações da Apple caíram, apesar de os resultados terem superado as expectativas. Após uma onda de vendas anterior, as ações da SK Hynix e da Samsung Electronics subiram mais de 20% na Coreia do Sul, impulsionadas pela melhoria do sentimento em torno do setor de IA dos EUA. O do Japão valorizou 0,40%. Fusões, aquisições e eventos corporativos: A retalhista britânica Sainsbury’s está a vender a marca Argos por 120 milhões de libras esterlinas. As ações do HSBC em Hong Kong atingiram máximos históricos na sequência da venda dos seus ativos australianos. Banco do Japão e inflação da zona euro em destaque Decisão do Banco do Japão (BoJ): As taxas de juro do Japão mantiveram-se inalteradas em 1,00%, enquanto o plano de compra de obrigações para agosto também se manteve inalterado. No entanto, o governador Kazuo Ueda adotou um tom mais restritivo, salientando que a inflação subjacente se aproxima da meta de 2% e que o BoJ poderá acelerar os aumentos das taxas de juro se as condições financeiras se mantiverem excessivamente acomodatícias.

As taxas de juro do Japão mantiveram-se inalteradas em 1,00%, enquanto o plano de compra de obrigações para agosto também se manteve inalterado. No entanto, o governador Kazuo Ueda adotou um tom mais restritivo, salientando que a inflação subjacente se aproxima da meta de 2% e que o BoJ poderá acelerar os aumentos das taxas de juro se as condições financeiras se mantiverem excessivamente acomodatícias. Inflação do IPC da zona euro: O valor preliminar do IPC de julho para a zona euro revelou que a inflação subiu para 2,9% em termos homólogos, em linha com as expectativas e acima dos 2,8% registados anteriormente. A inflação subjacente situou-se nos 2,5% em termos homólogos, contra os 2,4% esperados. A inflação mais elevada em França (+2,4% em termos homólogos contra os +2,1% esperados), juntamente com os comentários dos responsáveis políticos do BCE, Robert Holzmann e Robert Kocher, confirma que as decisões sobre as taxas de juro no outono dependerão inteiramente dos dados.

O valor preliminar do IPC de julho para a zona euro revelou que a inflação subiu para 2,9% em termos homólogos, em linha com as expectativas e acima dos 2,8% registados anteriormente. A inflação subjacente situou-se nos 2,5% em termos homólogos, contra os 2,4% esperados. A inflação mais elevada em França (+2,4% em termos homólogos contra os +2,1% esperados), juntamente com os comentários dos responsáveis políticos do BCE, Robert Holzmann e Robert Kocher, confirma que as decisões sobre as taxas de juro no outono dependerão inteiramente dos dados. Análise da inflação: Os preços da energia foram a principal fonte de pressão sobre os preços na Europa, com a sua taxa de aumento anual a acelerar para 10%, face aos 8,5% do mês anterior. A inflação nos alimentos, álcool e tabaco abrandou de 1,5% para 1,2%. A inflação nos serviços mantém-se resistente, subindo de 3,2% para 3,3%.

Os preços da energia foram a principal fonte de pressão sobre os preços na Europa, com a sua taxa de aumento anual a acelerar para 10%, face aos 8,5% do mês anterior. A inflação nos alimentos, álcool e tabaco abrandou de 1,5% para 1,2%. A inflação nos serviços mantém-se resistente, subindo de 3,2% para 3,3%. Mercado de trabalho alemão: A taxa de desemprego da Alemanha subiu ligeiramente mais do que o esperado em julho, atingindo 6,4% contra os 6,3% anteriores, apontando para um ligeiro arrefecimento da economia alemã.

A taxa de desemprego da Alemanha subiu ligeiramente mais do que o esperado em julho, atingindo 6,4% contra os 6,3% anteriores, apontando para um ligeiro arrefecimento da economia alemã. Comentário sobre o iene: O ministro das Finanças japonês, Katayama, absteve-se de comentar as especulações sobre uma possível intervenção cambial na sequência da recente descida do USDJPY. Mercado cambial: Dólar recupera após dados económicos O dólar americano está a valorizar-se após três dias de quedas provocadas por um discurso menos hawkish da Reserva Federal e por uma relativa desaceleração do conflito no Médio Oriente. A recuperação mais forte é visível face ao franco suíço ( USDCHF : +0,5%), ao iene ( USDJPY : +0,3%) e ao euro ( EURUSD : -0,2%), que enfraqueceu na sequência da divulgação do IPC.

: +0,5%), ao iene ( : +0,3%) e ao euro ( : -0,2%), que enfraqueceu na sequência da divulgação do IPC. USDJPY (+0,3%): O iene tem registado uma forte volatilidade no meio de especulações sobre uma «intervenção discreta» por parte das autoridades japonesas e sul-coreanas. Numa base semanal, o USDJPY registou uma queda de 2,59%, enquanto o mercado aguarda novos movimentos do Banco do Japão (BoJ) e desenvolvimentos geopolíticos adicionais.

O iene tem registado uma forte volatilidade no meio de especulações sobre uma «intervenção discreta» por parte das autoridades japonesas e sul-coreanas. Numa base semanal, o USDJPY registou uma queda de 2,59%, enquanto o mercado aguarda novos movimentos do Banco do Japão (BoJ) e desenvolvimentos geopolíticos adicionais. USDPLN (-0,33%): O zloty polaco está a valorizar-se face ao dólar. A principal notícia no mercado polaco é o anúncio de que a Alimentation Couche-Tard pretende adquirir o Grupo Żabka a 32 PLN por ação. Petróleo sobe e ouro recua com a valorização do dólar Petróleo bruto: OIL (+1,15%) e OIL.WTI (+0,95%) estão a recuperar as perdas registadas esta manhã, na sequência dos ataques iranianos a instalações estratégicas dos EUA no Kuwait. Entretanto, a China anunciou aumentos nos preços dos combustíveis, com efeito a partir de 1 de agosto.

(+1,15%) e (+0,95%) estão a recuperar as perdas registadas esta manhã, na sequência dos ataques iranianos a instalações estratégicas dos EUA no Kuwait. Entretanto, a China anunciou aumentos nos preços dos combustíveis, com efeito a partir de 1 de agosto. Cobre: COPPER (+0,1%) está a subir devido a perturbações no abastecimento no Chile causadas por tempestades severas.

(+0,1%) está a subir devido a perturbações no abastecimento no Chile causadas por tempestades severas. Metais preciosos: O ouro (GOLD: -1,2%) e a prata (SILVER: -1,60%) estão a recuar à medida que o índice do dólar norte-americano recupera (USDIDX: +0,25%). Bitcoin e Ethereum continuam sob pressão ETHEREUM (-1,6%) está a registar uma queda da volatilidade para apenas 2%, enquanto os investidores aguardam um novo catalisador para impulsionar a próxima tendência.

(-1,6%) está a registar uma queda da volatilidade para apenas 2%, enquanto os investidores aguardam um novo catalisador para impulsionar a próxima tendência. Sentimento em relação às altcoins: O mercado continua fraco, com o BITCOIN a registar uma queda de 1,2%. As quedas semanais mais acentuadas estão a ser registadas pela COSMOS (-8,93% na semana) e pela APECOIN (-14,90% na semana). Médio Oriente mantém mercados atentos Tensões no Médio Oriente: O Irão levou a cabo ataques contra alvos estratégicos dos EUA no Kuwait e no Bahrein, em resposta a ataques com drones. A China apelou às autoridades do Kuwait para que protegessem os seus cidadãos e instalações diplomáticas.

O Irão levou a cabo ataques contra alvos estratégicos dos EUA no Kuwait e no Bahrein, em resposta a ataques com drones. A China apelou às autoridades do Kuwait para que protegessem os seus cidadãos e instalações diplomáticas. Negociações de paz: Um representante do Hamas afirmou que o grupo tinha aceitado provisoriamente o plano de paz faseado de Donald Trump («Board of Peace»), que inclui o desarmamento da organização em troca do levantamento das forças israelitas de Gaza.

Um representante do Hamas afirmou que o grupo tinha aceitado provisoriamente o plano de paz faseado de Donald Trump («Board of Peace»), que inclui o desarmamento da organização em troca do levantamento das forças israelitas de Gaza. Crise migratória: Cerca de 49 000 migrantes atravessaram ilegalmente a fronteira para o enclave espanhol de Ceuta, levando o governo de Madrid a enviar tropas para a região. Os eventos que podem movimentar os mercados hoje COPPER : Notícias de perturbações nas minas no Chile causadas por tempestades severas poderão servir de catalisador para novos ganhos.

: Notícias de perturbações nas minas no Chile causadas por tempestades severas poderão servir de catalisador para novos ganhos. USDJPY : Notícias de uma intervenção cambial coordenada pelo Japão e pela Coreia do Sul poderão manter a volatilidade elevada neste par de moedas.

: Notícias de uma intervenção cambial coordenada pelo Japão e pela Coreia do Sul poderão manter a volatilidade elevada neste par de moedas. GOLD: A rápida escalada dos acontecimentos no Médio Oriente poderá apoiar um rápido regresso do capital para os ativos tradicionais considerados refúgios seguros.

Eduardo Silva Diretor XTB Portugal Com um percurso consistente no setor financeiro e operacional, iniciou a sua carreira ainda durante a licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade Autónoma de Lisboa, realizada entre 2001 e 2005. Nesse período, conciliou os estudos com funções na TAP Air Portugal e posteriormente na Groundforce Portugal, na área de controlo de operações em terra. Em 2005, seguiu para Londres, onde integrou a Bloomberg L.P., experiência internacional que se prolongou até 2009 e lhe permitiu consolidar competências nos mercados financeiros globais. No regresso a Portugal, assumiu funções no Banco Santander Totta, na área de Custódia e Tesouraria para Clientes Institucionais, entre 2009 e 2010. Em outubro de 2010, ingressou na XTB como gestor de conta. Ao longo de mais de uma década na corretora, destacou-se pelo desenvolvimento da base de clientes e pela liderança de equipas comerciais, tendo sido nomeado diretor em 2019, cargo a partir do qual tem liderado a estratégia de crescimento da empresa no mercado português. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.