Wall Street está a viver uma clássica montanha-russa geopolítica. A volatilidade é extrema e impulsionada quase inteiramente pelos acontecimentos relacionados com o conflito no Golfo Pérsico. Há apenas algumas horas, o mercado preparava-se para uma escalada na sequência do termo do ultimato de 48 horas imposto ao Irão, mas soube subitamente que este tinha sido prorrogado por cinco dias. Esta decisão trouxe um alívio imediato e uma reviravolta acentuada em várias classes de ativos.

Os movimentos do mercado de hoje são, essencialmente, uma versão acelerada do ditado «compre com o rumor, venda com a notícia». Antes da abertura dos mercados nos EUA, o mercado estava a precificar um potencial ataque à infraestrutura energética, o que empurrou os preços do petróleo para cima e impulsionou o índice de volatilidade. Os investidores estavam simultaneamente a ter em conta o risco de um choque inflacionário e de uma postura mais restritiva por parte dos bancos centrais, pressionando as ações, as obrigações e outros ativos.

A situação inverteu-se quase imediatamente após Donald Trump ter anunciado progressos nas negociações com o Irão. Os futuros dos principais índices recuperaram acentuadamente e os preços do petróleo caíram drasticamente, refletindo as esperanças de uma desescalada. Notavelmente, as declarações e publicações de Trump, por si só, foram suficientes para alterar o sentimento, fazendo com que os principais índices dos EUA voltassem a subir. No início da sessão de negociação à vista em Wall Street, o S&P 500 subiu mais de 1,5%, o Dow Jones ganhou 1,6% e o Nasdaq subiu mais de 1,5%.

Isto destaca o quão sensível o mercado se tornou a notícias pontuais e quão pouca estabilidade existe nas tendências de curto prazo. As rápidas negações por parte do Irão sublinham ainda mais a incerteza. Os investidores navegam entre cenários extremos, com cada novo sinal capaz de alterar drasticamente a direção do mercado.

O petróleo continua no centro das atenções como o principal canal de transmissão de risco. As preocupações com perturbações no Estreito de Ormuz influenciam diretamente as expectativas de inflação, as avaliações das taxas de juro e o desempenho das empresas. Isto explica por que razão vemos ocasionalmente situações invulgares em que ações, obrigações e até mesmo o ouro estão todos sob pressão simultaneamente.

Este episódio assemelha-se a períodos anteriores em que a comunicação política dos EUA provocou movimentos repentinos e imprevisíveis no mercado. A diferença hoje é que o que está em jogo inclui não só o sentimento dos investidores, mas também um verdadeiro choque energético, que poderá alimentar uma inflação mais elevada e um crescimento económico mais lento.

Fonte: xStation5

US100 (D1)

Fonte: xStation5

Hoje, os contratos do US500 (S&P 500) apresentam uma clara recuperação. Os mercados estão a reagir à decisão de prorrogar o ultimato ao Irão, aliviando temporariamente os receios de uma escalada no Golfo Pérsico e o risco de um choque energético repentino. Este alívio momentâneo está rapidamente a traduzir-se num maior apetite pelo risco.

Notícias das Empresas

Em Wall Street, as ações de tecnologia e semicondutores estão a valorizar-se com os sinais de abrandamento das tensões no Médio Oriente, com a NVIDIA (NVDA.US) e a AMD (AMD.US) a liderarem a recuperação. A melhoria do sentimento do mercado atraiu investidores interessados no potencial a longo prazo da IA, enquanto os ganhos a curto prazo ilustram o quão sensíveis as empresas tecnológicas são aos impulsos geopolíticos e ao sentimento dos investidores.

As ações da Apple (AAPL.US) registam uma subida de cerca de 1,5% no início da sessão. O mercado está a reagir positivamente às fortes vendas do iPhone e às taxas recorde de atualização de dispositivos. Em particular, os utilizadores na China estão a atualizar rapidamente os seus telemóveis, sinalizando uma procura estável. A Apple continua a ser um pilar do setor tecnológico, atraindo capital durante períodos de incerteza e servindo como símbolo de estabilidade e inovação.

A Berkshire Hathaway (BRKA.US) anunciou planos para um investimento significativo na seguradora japonesa Tokio Marine, adquirindo inicialmente uma participação de cerca de 2,5%.

As ações da Core Scientific (CORZ.US) registam uma subida de cerca de 1% na abertura. A empresa garantiu um crédito adicional de 500 milhões de dólares, elevando o financiamento total para 1.000 milhões de dólares e apoiando o desenvolvimento de infraestruturas de HPC e serviços de IA. Trata-se de um sinal importante para os investidores interessados em tecnologia de alto desempenho, demonstrando que a empresa está a expandir as suas operações e a aumentar a sua capacidade de crescimento a longo prazo.

As ações da Palantir (PLTR.US) registam uma subida superior a 1,5% no início da sessão. O sistema de IA Maven da empresa será oficialmente implementado no Pentágono, proporcionando às forças armadas ferramentas avançadas para detetar e combater ameaças em todos os domínios. Este contrato significativo sublinha a importância da Palantir no setor da defesa e poderá influenciar positivamente a reputação e a avaliação da empresa aos olhos dos investidores.