Wall Street recupera e Petróleo cail 📈 Adobe cai mais 8% após resultados

Os futuros dos índices norte-americanos continuam a subir, enquanto os investidores aguardam a estreia em bolsa da SpaceX (SPCX.US); por outro lado, os preços do petróleo caíram para mínimos de vários meses, abaixo dos 90 dólares por barril, num contexto de expectativas crescentes de que os Estados Unidos e o Irão estejam a aproximar-se de um acordo provisório para pôr fim ao conflito. As indicações atuais sugerem que a SpaceX poderá abrir a cerca de 165 dólares por ação, o que implica uma capitalização bolsista superior a 2 biliões de dólares no seu primeiro dia de negociação.
Os futuros do Nasdaq 100 registam uma subida de quase 0,9% após o índice ter ganho mais de 3% na sessão anterior. Os mercados bolsistas europeus e asiáticos também prolongaram a tendência de apetite pelo risco até ao final da semana. O petróleo Brent registou uma queda de 4% e está a caminho do seu primeiro fecho abaixo dos 88 dólares por barril desde a semana em que o conflito teve início. Esta descida reflete uma rápida redução dos prémios de risco geopolítico, à medida que os investidores descontam cada vez mais uma solução diplomática e a reabertura do Estreito de Ormuz. Relatos sugerem que um acordo-quadro poderá ser assinado já no domingo, com responsáveis iranianos a indicarem que as negociações estão a chegar ao fim. O rascunho inclui alegadamente 14 disposições, incluindo a reabertura de Ormuz e um período de negociação de 60 dias sobre questões nucleares.
Em Wall Street, a mais recente recuperação foi mais uma vez liderada pelas ações do setor dos semicondutores. Entretanto, os mercados obrigacionistas permanecem estáveis na sequência do movimento de fuga para a segurança registado na quinta-feira, desencadeado pelas tensões no Médio Oriente. As taxas de rendibilidade das obrigações europeias estão a descer, à medida que a descida dos preços da energia reduz as preocupações com a inflação. O dólar americano está a estabilizar após quatro sessões consecutivas de quedas, o ouro mantém-se próximo dos níveis recentes e a Bitcoin regista ganhos modestos.
US100 (M30)
Apesar da fraqueza da KLA Corp, o setor dos semicondutores continua a ser um dos que apresenta melhor desempenho hoje. Empresas relacionadas com memórias, como a SanDisk, juntamente com a Arm Holdings, estão a registar ganhos notáveis. As ações financeiras e os bancos também estão a apresentar um desempenho superior, enquanto as empresas relacionadas com a defesa estão entre as que apresentam pior desempenho.
O gráfico sugere que os futuros do Nasdaq 100 recuperaram quase totalmente a queda de ontem, que foi inicialmente impulsionada pelo aviso do ex-presidente Trump sobre um potencial ataque ao Irão. Trump suavizou posteriormente esses comentários, embora tenha reconhecido recentemente que as negociações entre as autoridades dos EUA e do Irão continuam a enfrentar certos «atritos».
Adobe sob pressão apesar de resultados sólidos, com os investidores a centrarem-se no abrandamento do crescimento da ARR
As ações da Adobe (NASDAQ: ADBE) continuam sob pressão na sequência da divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre fiscal de 2026 da empresa. Embora a Adobe tenha apresentado receitas recorde, um crescimento acima do esperado e tenha revisto em alta as suas previsões para o ano inteiro, os investidores centraram-se em dois desenvolvimentos negativos: expectativas mais fracas para o crescimento orgânico da ARR e mudanças contínuas na liderança da empresa. Como resultado, as ações da Adobe caíram cerca de 7%, enquanto várias grandes empresas de Wall Street rebaixaram a classificação das ações ou reduziram os seus preços-alvo.
- À primeira vista, os resultados financeiros da Adobe eram difíceis de criticar. A receita atingiu um recorde de 6,62 mil milhões de dólares, representando um crescimento de aproximadamente 13% em relação ao ano anterior. O EPS não GAAP ficou em 5,96 dólares, enquanto o fluxo de caixa operacional totalizou 2,17 mil milhões de dólares. O ARR total atingiu aproximadamente 27,1 mil milhões de dólares, e a administração elevou as suas previsões para o ano inteiro. No entanto, os investidores concluíram que os desenvolvimentos mais importantes estavam ocultos por trás dos números principais.
- A principal preocupação do mercado é a qualidade e a sustentabilidade do crescimento futuro. A Adobe reduziu a sua previsão de crescimento orgânico da ARR em cerca de 480 a 500 milhões de dólares. Aproximadamente metade da revisão foi atribuída a iniciativas de preços adiadas, enquanto a outra metade refletiu a crescente ênfase da empresa numa estratégia freemium. A nova ARR líquida, excluindo a aquisição da Semrush, atingiu 560 milhões de dólares, uma descida de 3% em relação ao ano anterior. Os analistas da Wolfe Research descreveram o trimestre como potencialmente «capaz de alterar a tese», argumentando que o crescimento relacionado com a IA ainda não é suficientemente grande para compensar o abrandamento do impulso no negócio principal de subscrições da Adobe.
- Outra questão fundamental é a mudança estratégica da Adobe no sentido de ofertas «freemium». A administração está a dar cada vez mais prioridade à aquisição e ao envolvimento de utilizadores em detrimento da monetização a curto prazo. Várias iniciativas de preços planeadas foram adiadas, suscitando preocupações de que o crescimento futuro das receitas possa tornar-se mais dependente da conversão de utilizadores gratuitos em clientes pagantes. Os analistas da Piper Sandler e da BMO reconheceram que a estratégia poderia expandir a base de utilizadores da Adobe, mas questionaram se a empresa será capaz de monetizar esses utilizadores de forma eficaz num ambiente cada vez mais competitivo.
- A inteligência artificial continua a ser uma das áreas de maior crescimento da Adobe. A ARR centrada na IA mais do que triplicou em relação ao ano anterior, ultrapassando os 500 milhões de dólares, a ARR do Firefly aumentou 50% em relação ao trimestre anterior e os utilizadores ativos mensais no Acrobat e no Express cresceram de 700 milhões para 850 milhões. No entanto, os investidores continuam céticos, uma vez que a ARR relacionada com a IA ainda representa menos de 2% da base total de receitas recorrentes da Adobe. Embora a taxa de crescimento seja impressionante, o segmento continua a ser relativamente pequeno em comparação com o negócio em geral.
As mudanças na liderança amplificaram ainda mais as preocupações dos investidores. O diretor financeiro (CFO) Dan Durn deixará a Adobe a 15 de junho para ingressar na Marvell Technology, enquanto a empresa procura simultaneamente um sucessor para o diretor executivo (CEO) Shantanu Narayen, que deverá assumir o cargo de presidente do conselho de administração. Para muitos investidores, o momento é problemático, uma vez que a Adobe está a tentar executar uma importante transição estratégica centrada na IA e em produtos freemium. Os analistas da Evercore observaram que o sentimento poderá ter dificuldade em melhorar até que um novo CEO e CFO sejam nomeados e demonstrem uma execução credível da estratégia de longo prazo da empresa.
Em última análise, a atual onda de vendas não reflete uma deterioração do desempenho financeiro. Em vez disso, os investidores parecem preocupados com a possibilidade de a Adobe estar a sacrificar a rentabilidade a curto prazo e o crescimento da ARR para construir uma base de utilizadores gratuitos mais ampla, enquanto a monetização da IA continua a ser demasiado reduzida para compensar totalmente o abrandamento do crescimento no negócio tradicional de subscrições da empresa. Consequentemente, Wall Street está cada vez mais focada no risco de execução, em vez do desempenho operacional atual da empresa.
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