Petróleo cai 2,5% para os 88$, tensões abrandam 📉 Terminou a tendência altista?

Os preços do petróleo registaram hoje uma queda acentuada, desceram quase 2,5 % para um valor ligeiramente inferior a 88 dólares por barril, depois de Donald Trump ter cancelado o ataque militar ao Irão anunciado ontem e ter afirmado que está agora a ser finalizado um acordo de cessar-fogo. As autoridades iranianas também deram a entender que as negociações estão a avançar no sentido de um eventual acordo. O petróleo Brent está a caminho de registar o seu primeiro fecho abaixo dos 88 dólares por barril desde a semana em que o conflito teve início. A descida reflete uma rápida redução dos prémios de risco geopolítico, à medida que os investidores incorporam cada vez mais nos preços uma resolução diplomática e a reabertura do Estreito de Ormuz. De acordo com relatórios recentes, um acordo preliminar poderá ser assinado já no domingo, enquanto as autoridades iranianas indicaram que o texto-quadro está quase concluído. O rascunho contém alegadamente 14 disposições, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz e um período de negociação de 60 dias que abrange as preocupações relativas às armas nucleares e as questões do enriquecimento de urânio. PETRÓLEO (gráfico H1, D1) Analisando os preços do petróleo, o contrato testou a média móvel exponencial de 200 sessões (EMA200, linha vermelha) perto dos 85,5 dólares por barril, antes de recuperar parte das suas perdas. Manter a zona dos 85 dólares como suporte poderá revelar-se crucial para os otimistas, especialmente tendo em conta as reações de preço anteriores nesta zona, tal como refletido pelas múltiplas sombras inferiores longas nas velas recentes. Se as tensões geopolíticas persistirem, parece improvável uma quebra sustentada abaixo destes níveis. Por outro lado, se as negociações com o Irão progredirem com sucesso e o tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz regressar ao normal, o mercado poderá considerar cada vez mais improvável um regresso acima dos 100 dólares por barril. Nesse cenário, o petróleo poderá ficar sob pressão para voltar a testar os níveis de preços pré-guerra, perto dos 74 dólares por barril. Tal movimento implicaria uma queda de cerca de 17% em relação aos níveis atuais. Os principais níveis de resistência, com base nas retrações de Fibonacci, situam-se atualmente em torno dos 93 e 97 dólares por barril. Embora o fim da forte tendência de alta dos preços do petróleo ainda não esteja confirmado, a probabilidade de uma inversão mais ampla da tendência parece agora mais elevada do que em qualquer outro momento desde o início do conflito, no final de fevereiro e início de março. Fonte: xStation 5

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