Após um final de semana passado marcado pela tensão, o otimismo regressou a Wall Street. Os índices bolsistas norte-americanos estão a recuperar parte das perdas registadas anteriormente, com o capital a regressar às ações. O principal catalisador por detrás da melhoria do sentimento foi o anúncio de um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão. A notícia de que ambas as partes tinham suspendido as operações militares desencadeou uma onda de vendas quase imediata no mercado do petróleo, o que os investidores interpretaram como um sinal de atenuação do risco geopolítico.

A descida dos preços do petróleo traduziu-se rapidamente num melhor clima de confiança nas ações norte-americanas. As preocupações com uma nova onda de pressões inflacionistas diminuíram consideravelmente, permitindo que os mercados voltassem a concentrar-se naquilo que deverá ser o principal fator impulsionador nos próximos dias, nomeadamente a política da Reserva Federal e os resultados das maiores empresas tecnológicas. Parece que Wall Street deu um suspiro de alívio e voltou a centrar a sua atenção nos temas que têm alimentado o mercado em alta há meses.

No entanto, este é apenas o início do que promete ser uma semana muito exigente. A Reserva Federal concluirá a sua reunião de política monetária na quarta-feira. É improvável que a decisão sobre as taxas de juro, por si só, surpreenda os mercados, uma vez que os investidores esperam, na sua esmagadora maioria, que as taxas se mantenham inalteradas. Muito mais importantes serão o comunicado que a acompanha e a conferência de imprensa realizada pelo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh. Em declarações anteriores, o novo presidente da Reserva Federal deixou claro que tenciona afastar-se das orientações prospectivas tradicionais. Consequentemente, os mercados analisarão atentamente cada palavra de Kevin Warsh, num esforço para avaliar a perspetiva da Reserva Federal sobre a inflação, a solidez da economia dos EUA e a probabilidade de futuras alterações nas taxas de juro.

Ao mesmo tempo, está em curso uma das fases mais importantes da época de divulgação de resultados. A Microsoft e a Meta têm a divulgação dos resultados marcada para quarta-feira, seguidas pela Amazon e pela Apple na quinta-feira. Poucos conjuntos de resultados têm maior significado, uma vez que estas empresas têm sido os principais motores por trás da recente recuperação dos índices bolsistas norte-americanos.

Os investidores voltarão a centrar-se no desempenho das empresas de computação em nuvem e das atividades relacionadas com a inteligência artificial. Os mercados querem a confirmação de que o forte crescimento se manteve ao longo do segundo trimestre e de que os avultados investimentos em IA estão a começar a gerar retornos cada vez mais positivos. As orientações relativas às despesas de capital também irão atrair considerável atenção. Na sequência dos resultados da Alphabet e da sua decisão de aumentar as despesas de capital deste ano, os investidores esperam agora que outros gigantes tecnológicos sigam um caminho semelhante.

Os próximos dias poderão, portanto, determinar a direção de Wall Street nas semanas que se avizinham. Por um lado, os mercados irão avaliar os sinais provenientes da Reserva Federal. Por outro, os investidores irão avaliar se as maiores empresas tecnológicas podem continuar a justificar as suas elevadas valorizações. A evolução da situação no Golfo Pérsico continua também a ser um fator importante. Embora o cessar-fogo tenha melhorado significativamente o sentimento e a influência dos desenvolvimentos geopolíticos nos mercados financeiros tenha diminuído gradualmente, qualquer nova escalada poderá ainda aumentar a volatilidade dos mercados, particularmente no mercado do petróleo. Ao mesmo tempo, Wall Street parece ter-se adaptado a operar num ambiente de risco geopolítico elevado e já não reage com o mesmo nível de ansiedade observado há apenas algumas semanas. Se a Reserva Federal mantiver um tom moderado, as maiores empresas tecnológicas voltarem a apresentar resultados superiores ao esperado e as tensões no Médio Oriente não se agravarem, a atual recuperação poderá evoluir para uma continuação da tendência ascendente mais ampla.

Fonte: XTB Research Team

US500 (D1)

Fonte: xStation5

Os futuros do índice S&P 500 (US500) estão a registar fortes ganhos hoje, com a melhoria do clima de confiança em Wall Street diretamente ligada à suspensão das operações militares entre os Estados Unidos e o Irão, bem como à queda acentuada dos preços do petróleo. A diminuição das preocupações quanto a uma nova escalada no Médio Oriente incentivou os investidores a voltarem a apostar em ativos de risco, redirecionando a sua atenção para os fundamentos económicos e para a atual época de divulgação de resultados. O S&P 500 mantém-se próximo dos seus máximos históricos, e a recuperação de hoje demonstra a rapidez com que os mercados aproveitaram a melhoria das condições geopolíticas para reverter a aversão ao risco registada anteriormente.

Fonte: XTB Research Team

Informações Empresariais

As ações da Broadcom (AVGO.US) registam uma subida superior a 2%, impulsionadas por um clima de otimismo mais forte em todo o setor dos semicondutores e por notícias relativas a um acordo estratégico com a Samsung. A gigante sul-coreana da tecnologia assinou um memorando de entendimento no valor de mais de 200 mil milhões de dólares, que abrange o fornecimento de memória HBM utilizada nos aceleradores de IA de próxima geração da Broadcom, bem como a produção de chips avançados de 2 nanómetros.

As ações da D Wave Quantum (QBTS.US) estão a subir cerca de 8% após a empresa ter anunciado uma parceria alargada com a AT&T. A operadora de telecomunicações norte-americana planeia utilizar de forma mais ampla a tecnologia de computação quântica da D Wave para otimizar a sua rede e apoiar sistemas autónomos impulsionados por IA. De acordo com a empresa, a tecnologia já ajudou a reduzir as interrupções no serviço ao cliente. A cooperação alargada com a AT&T é mais um indício de que a indústria da computação quântica está a aproximar-se de aplicações comerciais significativas.

A Applied Materials (AMAT.US) e a Lam Research (LRCX.US) também estão a registar ganhos, depois de o HSBC ter revisto em alta os seus objetivos de preço para ambas as empresas. Os analistas destacaram o fortalecimento da procura por equipamentos de fabrico de semicondutores, especialmente à medida que o investimento em infraestruturas de IA continua a acelerar.

As ações da Exxon Mobil (XOM.US) registam uma queda de cerca de 2%, acompanhando a fraqueza generalizada em todo o setor energético na sequência da queda acentuada dos preços do petróleo. O petróleo bruto desceu depois de os Estados Unidos e o Irão terem suspendido as operações militares, aumentando as esperanças de uma resolução diplomática e de uma diminuição das tensões no Médio Oriente. Uma pressão adicional sobre os preços do petróleo advém das expectativas de que a melhoria da estabilidade regional possa permitir o reinício do tráfego marítimo sem restrições através do Estreito de Ormuz.