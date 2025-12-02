Wall Street estabiliza enquanto mercado avalia sinais económicos e expectativas sobre a FED Wall Street está a mostrar sinais de estabilização hoje, após a liquidação de ontem. Os futuros dos principais índices estão ligeiramente mais altos, sugerindo que o mercado está a tentar recuperar algumas das perdas. O foco continua nas decisões do Federal Reserve. Os mercados especulam se o Fed mudará o seu tom em relação aos movimentos futuros das taxas de juro, o que teria um impacto significativo nas avaliações das ações de crescimento, particularmente no setor de tecnologia. As empresas de tecnologia e as empresas envolvidas em inteligência artificial, que têm sido os principais impulsionadores dos ganhos nos últimos meses, são agora as mais sensíveis às oscilações do sentimento do mercado e às mudanças nas expectativas em relação à política monetária. Pressão adicional veio dos dados do PMI de manufatura do ISM de ontem, que mostraram que o setor industrial dos EUA está novamente em contração. Em novembro, o PMI ficou em 48,2 pontos, abaixo dos 48,7 pontos registrados em outubro, marcando o nono mês consecutivo de enfraquecimento da atividade. Particularmente preocupantes foram as quedas nas novas encomendas, que caíram para 47,4 pontos, e no subíndice de emprego, que caiu para 44,0 pontos. Ao mesmo tempo, o índice de preços subiu para 58,5 pontos, indicando pressões crescentes sobre os custos, apesar do enfraquecimento da demanda. Esta combinação de dados representa um desafio para a Fed. Por um lado, o enfraquecimento da atividade industrial e a desaceleração da procura sugerem um arrefecimento da economia, o que normalmente apoiaria uma política monetária mais dovish. Por outro lado, as pressões persistentes sobre os custos podem manter as preocupações com a inflação e limitar a margem para cortes rápidos nas taxas de juro. Como resultado, a Fed pode adotar uma abordagem equilibrada e cautelosa, levando em consideração tanto os riscos económicos quanto as pressões inflacionárias. No geral, a situação atual do mercado reflete uma recuperação moderada, incerteza sobre as ações futuras do Fed, dados industriais fracos e preocupações crescentes com a saúde das empresas de tecnologia. Fonte: xStation5 US500 (H1) US500 (H1) | Fonte: xStation5 Os futuros do S&P 500 estão ligeiramente mais altos hoje, marcando uma recuperação da correção local de ontem. O mercado permanece acima das médias móveis importantes (EMA 25, 50 e 100), indicando o domínio técnico dos otimistas e o potencial para ganhos contínuos. O RSI está numa zona neutra, ligeiramente otimista, sugerindo que ainda há espaço para mais alta. Os mercados permanecem moderadamente cautelosos, monitorando a consolidação e os próximos dados macroeconómicos que podem influenciar a direção do mercado. O suporte em torno das médias móveis permanece estável, mas os próximos sinais do mercado e o sentimento global serão fundamentais. Notícias de empresas: As ações da Janux Therapeutics (JANX.US) caíram acentuadamente após a divulgação dos resultados preliminares do ensaio clínico de Fase 1 para o cancro da próstata. Apesar dos dados geralmente positivos em termos de segurança e eficácia inicial, o mercado reagiu negativamente, considerando que os resultados não oferecem uma vantagem clara em relação às terapias concorrentes e sugerindo que o caminho para a comercialização total poderá ser mais demorado.

As ações da Marvell Technology (MRVL.US) subiram 2,5% durante o dia, após notícias de que a empresa está em negociações avançadas para adquirir a startup de chips de IA Celestial AI. O negócio pode ultrapassar $5 mil milhões e tem o potencial de fortalecer a posição da Marvell no segmento de IA e acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, o mercado está cauteloso quanto aos desafios de integração envolvendo equipas e tecnologia. Os investidores também aguardam os resultados do terceiro trimestre da Marvell, que serão divulgados após o pregão de hoje e devem apresentar um lucro por ação de US$ 0,74 e receitas de $2,07 mil milhões, representando um crescimento anual de 72% e 36%, respectivamente.

As ações da Credo Technology (CRDO.US) estão a subir intraday após resultados que superaram as expectativas do mercado e uma perspetiva otimista para os próximos trimestres, com as ações a ganharem quase 25%.

As ações da MongoDB (MDB.US) subiram mais de 20% após os resultados do terceiro trimestre mostrarem um forte crescimento nas receitas da plataforma Atlas e uma crescente relevância nas aplicações de IA. As receitas da Atlas cresceram aproximadamente 30%, e os analistas prevêem uma expansão robusta contínua nos próximos anos.

