Abertura de Wall Street: Ações continuam em alta apesar do conflito no médio Oriente

Os futuros de Wall Street registam uma ligeira descida nesta terça-feira, à medida que os investidores avaliam com cautela a incerteza em torno de um potencial acordo entre os EUA e o Irão, na sequência dos recentes ataques americanos contra alvos iranianos específicos. Ao mesmo tempo, os mercados continuam altamente sensíveis à volatilidade persistente no mercado do petróleo, com os preços do crude a subirem quase 3 dólares e o Brent a voltar a situar-se acima dos 96 dólares por barril. Os investidores estão também atentos à descida das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro e aos fortes ganhos registados em todo o setor dos semicondutores, liderados pela Micron Technology. Entretanto, os índices à vista abriram em alta, com o Nasdaq 100 e o S&P 500 a registarem ganhos de 1% e 0,5%, respetivamente, mesmo com os futuros a recuarem ligeiramente. Donald Trump afirmou que as negociações com o Irão estavam a «decorrer bem», embora tenha alertado que os EUA poderiam intensificar a ação militar caso as conversações fracassassem.

Os EUA confirmaram ter realizado «ataques de autodefesa» no sul do Irão, visando bases de lançamento de mísseis e embarcações que alegadamente tentavam lançar minas.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram com a reabertura dos mercados após o feriado do Memorial Day, com o rendimento a 10 anos a descer abaixo dos 4,5%.

Os investidores estão a reduzir as expectativas de cortes nas taxas de juro da Fed a curto prazo, com os mercados a preverem agora uma probabilidade de 8,5% de um aumento das taxas em julho, contra apenas 0,9% há um mês.

Os mercados aguardam os dados do Conference Board sobre o sentimento dos consumidores norte-americanos, cuja divulgação está prevista para as 15h00 GMT. Os ganhos mais significativos são atualmente visíveis entre os fabricantes de semicondutores — especialmente a Micron. US100 (Intervalo D1) Source: xStation5 Fonte: xStation5 Notícias das empresas O setor de semicondutores em geral está a subir, com a Qualcomm e a Advanced Micro Devices (AMD) a registarem ganhos superiores a 3%, enquanto a Micron Technology se tornou o foco principal do mercado. Entretanto, o setor petrolífero está a apresentar um desempenho inferior em relação aos preços do crude — as ações da BP caíram quase 4% após a demissão inesperada do presidente Albert Manifold, no meio de preocupações relacionadas com a supervisão da governação e os padrões de gestão. As ações da Lear Corp. valorizaram 2% após o TD Cowen ter elevado a classificação das ações de «Manter» para «Comprar». O banco argumentou que o fornecedor automóvel está bem posicionado para a produção de veículos na América do Norte, que os analistas esperam que venha a revelar-se mais forte do que o anteriormente previsto. UBS eleva classificação da Micron Technology – ações disparam As ações da Micron Technology estão a registar uma forte subida nas negociações pré-mercado, depois de o UBS ter mais do que triplicado o seu preço-alvo para a empresa, de 535 $ para 1 625 $. Não se trata simplesmente de uma elevação cíclica ligada à melhoria dos preços de DRAM/NAND, mas sim de uma tese mais ampla de que o mercado de memória está a entrar numa fase estruturalmente mais favorável, graças a acordos de fornecimento de longo prazo com os principais clientes. De acordo com o UBS, uma quota crescente dos volumes de DDR — em particular a DDR5 de nível de servidor — está agora a ser assegurada ao abrigo de acordos de 3 a 5 anos que incluem volumes garantidos e estruturas de preços parcialmente fixas. Para a Micron, isto poderá traduzir-se numa menor volatilidade dos resultados, numa melhor visibilidade da procura e num perfil de margens mais estável naquele que tem sido historicamente um dos segmentos mais cíclicos da indústria de semicondutores.

É importante referir que se estima que as hiperescaladoras já tenham garantido cerca de 60 a 70% dos volumes de DDR5 para servidores a nível da indústria ao abrigo destes acordos reforçados. Isto reforça a posição da Micron no segmento de maior valor do mercado de memórias, onde a procura é impulsionada pela infraestrutura de IA, pelos centros de dados e pelos crescentes requisitos de largura de banda.

O UBS elevou as suas previsões de EPS para a Micron para 155 dólares em 2027, 167 dólares em 2028 e 117 dólares em 2029. Os analistas esperam que o lucro por ação se mantenha confortavelmente acima dos 100 dólares, mesmo no caso de um ciclo descendente moderado do mercado de memória em 2029.

O novo preço-alvo do UBS implica um potencial de valorização superior a 100% e baseia-se num múltiplo de cerca de 15 vezes os lucros futuros. O banco argumenta que, com uma maior estabilidade dos lucros e o papel cada vez mais estratégico da memória no ecossistema da IA, a Micron já não deveria ser negociada com um desvalorização tão significativa em relação a líderes do setor dos semicondutores, como a Nvidia. A perspetiva construtiva foi reforçada pelo Mizuho, que reiterou a sua classificação de «Outperform» e continua a considerar a Micron como uma das suas principais escolhas no setor dos semicondutores. De acordo com o banco, as memórias DRAM e NAND continuam a ser tecnologias fundamentais para a infraestrutura de IA, sendo provável que a procura exceda a oferta, pelo menos até 2026–2027. Ações da Micron (MU.US) Fonte: xStation5

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