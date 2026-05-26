Nvidia desafia AMD e Intel nos CPUs

A Nvidia, líder de longa data e pioneira indiscutível da revolução da IA no segmento das GPU, está agora a enviar um dos seus sinais estratégicos mais fortes desde o início do boom da inteligência artificial. O mercado das unidades centrais de processamento (CPU) está a tornar-se a próxima frente de expansão da empresa. A previsão de que o mercado global de CPU poderá atingir um valor de 200 mil milhões de dólares não é apenas uma estimativa ambiciosa. É uma declaração clara de que a Nvidia pretende entrar num segmento há muito dominado pela Intel e pela AMD e conquistar parte do mercado de infraestruturas de centros de dados de próxima geração.

Um pilar fundamental desta estratégia continua a ser o desenvolvimento de chips próprios baseados na arquitetura ARM, incluindo a série Grace. A Nvidia está cada vez mais a construir uma visão de um ecossistema de IA de pilha completa, abrangendo GPUs, CPUs e uma arquitetura de servidores completa para hiperescaladores e centros de dados que executam modelos de inteligência artificial.

A maior surpresa para o mercado, no entanto, é o facto de a Nvidia ter incluído explicitamente a China na sua previsão de mercado de CPUs no valor de 200 mil milhões de dólares. Este é um sinal altamente significativo para os investidores, pois demonstra que a empresa não tenciona abandonar um dos maiores mercados tecnológicos do mundo, apesar das restrições de exportação em vigor entre os Estados Unidos e a China.

Do ponto de vista do mercado, isto cria um clássico «paradoxo da China». Por um lado, os investidores recebem um sinal de que a Nvidia acredita poder continuar a rentabilizar a procura proveniente da China. A arquitetura baseada em ARM e o desenvolvimento de plataformas de CPU podem oferecer mais flexibilidade regulamentar do que os chips de GPU mais avançados, sujeitos aos controlos de exportação dos EUA. Isto reforça a narrativa de que o boom global da IA ainda se encontra numa fase inicial e de que a Nvidia continua a enfrentar um vasto mercado potencial.

Por outro lado, incluir a China nas previsões de longo prazo continua a estar altamente exposto ao risco geopolítico. Qualquer escalada nas tensões políticas entre os EUA e a China poderá restringir o acesso da Nvidia ao mercado chinês e forçar uma revisão das expectativas de receitas. Como resultado, os investidores estão simultaneamente a apostar numa forte história de crescimento da IA, ao mesmo tempo que têm de ter em conta a elevada volatilidade das avaliações impulsionada pela incerteza geopolítica.

Estrategicamente, isto representa uma grande mudança para todo o setor dos semicondutores. A Nvidia já não é vista apenas como um fabricante de GPUs e está a posicionar-se cada vez mais como um fornecedor dominante de infraestrutura completa de IA para centros de dados modernos. Isto constitui um desafio direto à Intel e à AMD.

Se os principais fornecedores de serviços na nuvem, como a Amazon, a Microsoft e a Google, começarem a adotar de forma mais ampla as soluções de CPU da Nvidia, tal poderá conduzir a uma mudança estrutural na dinâmica do setor. O mercado passaria então a valorizar não só o domínio da Nvidia nos aceleradores de IA, mas também o seu potencial para conquistar uma quota significativa do mercado de CPUs, avaliado em vários mil milhões de dólares.

Para os acionistas da NVDA, a mensagem continua a ser claramente otimista. A Nvidia está a expandir o seu mercado potencial total, abrindo novas fontes de receitas a longo prazo. Mesmo um sucesso limitado no segmento das CPUs poderia traduzir-se em dezenas de mil milhões de dólares em receitas anuais adicionais.