Cacau dispara 8% devido ao risco do El Nino 📈 Será que vamos ter shortsqueeze?

Os futuros de cacau na ICE ( COCOA ) estão a registar uma forte recuperação, à medida que o mercado começa a reavaliar os riscos climáticos associados ao fenómeno El Niño e à potencial deterioração dos rendimentos das colheitas na África Ocidental. O movimento tem sido altamente dinâmico, com os ganhos amplificados pela cobertura de posições curtas por parte de fundos que anteriormente se tinham posicionado para uma diminuição da procura e para o aumento dos efeitos de substituição impulsionados pelos preços elevados do cacau.

Fonte: xStation5

Análise «Commitment of Traders» da CFTC

Panorama geral do CoT

O último relatório CoT para o cacau mostra uma estrutura de posicionamento que poderia sustentar um cenário de «short squeeze», embora ainda não se assemelhe a uma capitulação total do posicionamento de baixa. Em vez disso, isto parece ser um processo em fase inicial a intermédia, no qual o mercado está a começar a forçar a cobertura de posições curtas, enquanto os fundos continuam significativamente posicionados no lado curto.

Mais importante ainda, os Fundos de Investimento continuam com uma posição líquida curta. Os fundos detêm atualmente 22 577 posições longas contra 35 039 posições curtas, deixando a categoria com uma posição líquida curta de cerca de 12,5 mil contratos. Isto sugere que, apesar da recente recuperação dos preços do cacau, uma grande parte do capital especulativo continua posicionada para uma nova descida.

Os comerciais não estão a aumentar agressivamente as coberturas

Os comerciais, incluindo produtores, comerciantes, transformadores e utilizadores, permanecem em posição líquida curta, com 48 077 posições longas contra 75 520 curtas, ou seja, cerca de 27,4 mil contratos em posição líquida curta. Isto não é invulgar no cacau, uma vez que os participantes no mercado físico normalmente cobrem a produção futura através de uma exposição curta em futuros.

O que é mais interessante, no entanto, é que os operadores comerciais não estão a adicionar agressivamente coberturas curtas durante a recuperação. Pelo contrário, a sua exposição bruta curta diminuiu em cerca de 2.000 contratos em relação à semana anterior. Isto sugere que o lado físico do mercado não encara os preços atuais como uma oportunidade óbvia para aumentar significativamente a atividade de cobertura a prazo.

Fundos de investimento como combustível para um «squeeze»

O potencial mais forte para um «short squeeze» provém do posicionamento especulativo. Os fundos de investimento continuam claramente em posição líquida curta, enquanto os preços do cacau começaram a recuperar de forma agressiva. Isto cria um cenário clássico em que cada impulso adicional de alta pode forçar mais coberturas de posições curtas.

É também notável que os fundos tenham reduzido agressivamente a exposição longa na semana passada, enquanto reduziram apenas parcialmente a exposição curta. Isto implica que o posicionamento continua inclinado para a defesa em relação à atual evolução dos preços. Se o mercado continuar a subir, este grupo poderá ser forçado a recomprar mais rapidamente os contratos a descoberto.

O interesse em aberto confirma a natureza do movimento

O interesse em aberto diminuiu em 791 contratos, enquanto os preços do cacau subiram. Tal combinação sugere tipicamente que a recuperação ainda não está a ser impulsionada principalmente por novos posicionamentos longos, mas sim pelo encerramento de posições curtas existentes.

Esta distinção é importante. Preços em alta combinados com um aumento do interesse em aberto apontariam para a entrada de novo capital otimista no mercado e a formação de uma nova tendência estrutural de alta. Neste caso, no entanto, o quadro ainda parece mais consistente com uma recuperação motivada pela cobertura de posições curtas.

Será isto já um «short squeeze»?

Sim, mas ainda não na sua fase mais agressiva. A estrutura geral do mercado apresenta características semelhantes a um «squeeze»: os fundos permanecem com posições curtas líquidas, os preços estão a recuperar, o interesse aberto está a diminuir e o mercado tem um forte catalisador climático ligado aos riscos do El Niño e às preocupações com a produção na África Ocidental.

Ao mesmo tempo, a escala da exposição curta dos Fundos de Investimento ainda não parece historicamente extrema. Não há sinais claros de liquidação em pânico entre os vendedores a descoberto até ao momento. Em vez disso, o mercado parece atualmente ter combustível suficiente para um «short squeeze» mais prolongado, caso surja outro catalisador negativo do lado da oferta.

Negociações

O atual posicionamento do CoT apoia a tese de que a recente recuperação dos preços do cacau contém uma componente significativa de cobertura de posições curtas. Os operadores comerciais não estão a compensar agressivamente a recuperação com atividades de cobertura adicionais, enquanto os fundos de investimento ainda detêm uma posição líquida vendida suficientemente grande para que um aumento adicional force recompras adicionais. Se os preços do cacau continuarem a subir enquanto o volume de posições em aberto continua a cair e os fundos de investimento reduzirem rapidamente a exposição vendida nos próximos relatórios CoT, isso poderá confirmar que o mercado está a transitar para uma fase mais madura de um aperto de posições vendidas.

Fonte: CFTC

Eryk Szmyd Analista de Mercados Financeiros da XTB