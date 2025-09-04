Abertura de Wall Street: dados do mercado de trabalho deixam investidores reticentes

Os mercados americanos abriram ligeiramente positivos após a publicação de dados do mercado de trabalho mais fracos do que o esperado. Os relatórios ADP e Challenger Job Cuts confirmam um arrefecimento significativo no emprego. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq permanecem ligeiramente positivos, mas os investidores estão claramente à espera de um movimento maior até aos dados de folha de pagamento de amanhã. Dados macroeconómicos: Os dados da ADP mostraram um aumento mais lento nos empregos do que o esperado pelo consenso: 54.000 em comparação com os 71.000 esperados.

A Challenger Job Cuts indicou um aumento significativo nas demissões planejadas, passando de 62.000 para 85.900.

Os custos unitários de mão de obra no segundo trimestre de 2025 diminuíram para 1% (esperado 1,1%, anteriormente 6,9%). No geral, estes dados permitem-nos observar não só um mercado de trabalho mais restritivo, mas, mais importante ainda, uma deterioração da situação dos trabalhadores a um ritmo mais rápido do que o mercado antecipava. A pressão sobre a FED aumenta a cada leitura. À luz de dados tão desfavoráveis, é necessário questionar se os cortes nas taxas da FED estão atrasados. No entanto, o mercado aguarda o veredicto até à publicação dos dados NFP de amanhã. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A política comercial de Donald Trump continua a falhar. Os EUA aumentaram o seu défice comercial por mais um mês consecutivo, principalmente com a China, particularmente em eletrónica e bens de consumo. As políticas de tarifa exercem pressão principalmente sobre a procura de bens americanos. O relatório ISM recém-publicado para o setor de serviços revelou-se melhor do que o esperado, indicando uma resiliência sustentada na economia, apesar da fraqueza no mercado de trabalho. O índice subiu acima das previsões, sugerindo uma forte procura em serviços – um segmento-chave da economia americana.

US500 (D1) Fonte: Xstation O preço no gráfico continua a manter-se no limite inferior do canal de crescimento, que provavelmente se tornará uma resistência de longo prazo. A linha de tendência mais próxima está no nível de 6.330 dólares, mas a primeira resistência está muito próxima, na linha FIBO 23,6. Os compradores mostram a sua força ao defender repetidamente níveis importantes e recuperar rapidamente as perdas. No caso de novos aumentos, a resistência forte mais próxima é o nível do último ATH em torno de 6.500. Notícias da empresas: Broadcom (AVGO.US) — A empresa publica os seus resultados hoje após o encerramento do mercado. Alguns investidores temem um cenário de “venda dos fatos” no caso de uma decepção, mesmo que leve, com os resultados. As expectativas para a fabricante de eletrónica são enormes, com o mercado prevendo um crescimento do EPS (lucro por ação) de mais de 30%. Tesla (TSLA.US) — A empresa disponibilizou amplamente a sua aplicação de robotáxi em Austin, capital do Texas. O preço sobe pouco mais de 1% na abertura. Salesforce (CRM.US) — A gigante de software de comércio eletrónico decepcionou com as suas previsões de vendas, aumentando as preocupações dos investidores sobre o ritmo de implementação e monetização da IA. À luz desta informação, o facto de a empresa estar a reduzir a sua força de trabalho em 4000 pessoas também pode ser preocupante. O preço das ações inicia a sessão com quedas significativas, chegando a cair 7%. Apple (AAPL.US) — A gigante da tecnologia anuncia o lançamento do seu próprio modelo de IA para competir com o ChatGPT e o Perplexity. O preço das ações diminui ligeiramente. Hewlett Packard (HPE.US) — A produtora e distribuidora de servidores e PCs publicou os seus resultados. A empresa conseguiu superar as expectativas tanto em termos de EPS como de receitas. Além disso, os comentários do CEO, garantindo uma nova era para a empresa e a sua participação no mercado de IA, proporcionaram um sentimento positivo. O preço das ações regista um aumento.

