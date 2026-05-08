Após a abertura da sessão em Wall Street, assistimos a ganhos evidentes nos principais índices, com o sentimento do mercado a manter-se decididamente positivo. O S&P 500, o Nasdaq e o Dow Jones continuam a sua tendência ascendente, apoiados por uma combinação de dados macroeconómicos sólidos e uma época de resultados financeiros excecionalmente forte.

A sessão de hoje teve início após a divulgação dos dados do mercado de trabalho dos EUA. Os dados do NFP revelaram-se melhores do que o esperado, confirmando que o mercado de trabalho dos EUA continua relativamente resiliente, apesar das taxas de juro mais elevadas e de um ambiente económico mais desafiante. Ao mesmo tempo, este não é um relatório que sinalize um sobreaquecimento da economia. A dinâmica do emprego sugere, antes, um arrefecimento gradual, em vez de um abrandamento acentuado ou de uma nova aceleração das pressões inflacionistas.

A reação do mercado aos dados do emprego permanece, no entanto, relativamente moderada. Os investidores estão a concentrar-se mais no panorama macroeconómico mais alargado e, acima de tudo, nos resultados das empresas, que estão a apresentar um desempenho excecionalmente bom na atual época de divulgação de resultados. Em muitos casos, os lucros divulgados estão a exceder as expectativas dos analistas, com algumas empresas a apresentarem resultados recorde. Isto reforça a narrativa de resiliência entre as empresas norte-americanas, mesmo num ambiente de custos de financiamento elevados.

A solidez do setor tecnológico é particularmente visível, liderando mais uma vez os ganhos e sustentando o índice Nasdaq, que se mantém próximo de máximos históricos. As ações de crescimento e as grandes empresas tecnológicas continuam a ser o principal motor de todo o mercado, atraindo capital apesar da incerteza contínua em torno da política monetária.

No mercado cambial, a reação ao NFP é também limitada, confirmando ainda mais que os investidores não encaram os dados de hoje como uma mudança significativa nas perspetivas da Reserva Federal. As expectativas em relação às taxas de juro permanecem relativamente estáveis, com o mercado ainda focado nos próximos dados de inflação e na trajetória económica mais ampla.

Consequentemente, Wall Street prossegue a sua tendência ascendente, impulsionada principalmente pelos resultados empresariais e por um forte sentimento de apetite pelo risco. Os dados macroeconómicos, mesmo quando melhores do que o esperado, estão atualmente a ficar em segundo plano face à narrativa da solidez empresarial e à resiliência contínua da economia dos EUA.es

Fonte:xStation5

Fonte: xStation5

Os futuros do índice S&P 500 (US500) estão a subir, apoiados tanto pelos dados relativamente sólidos do NFP como, mais importante ainda, pela época de resultados financeiros excecionalmente forte, que continua a ser o principal motor da melhoria do sentimento no mercado bolsista. Isto resulta em ganhos contínuos em Wall Street, onde os investidores mantêm um apetite pelo risco positivo.

Notícias da empresa

CoreWeave (CRWV.US) divulgou os resultados do segundo trimestre, revelando um crescimento extremo das receitas impulsionado pelo boom da IA, mas também uma deterioração significativa na qualidade dos lucros e uma pressão crescente sobre os custos. A reação do mercado foi mista, uma vez que a escala de expansão continua a ser impressionante, mas a rentabilidade continua sob pressão.

Principais indicadores:

Receitas: 2,08 mil milhões de USD (+112% a/a)

EPS: -1,4 USD contra expectativas de aprox. -0,9 USD

Carteira de encomendas: 99,4 mil milhões de USD (+284% a/a)

Resultado líquido ajustado: 21 milhões de USD (margem de cerca de 1%), uma descida superior a 76% t/t e 87% a/a

Prejuízo líquido: 589 milhões de USD (+392% a/a)

Previsão de receitas para o 2.º trimestre: 2,45–2,6 mil milhões de USD contra expectativas de cerca de 2,7 mil milhões de USD

Em geral, o relatório reflete o perfil típico de uma empresa de IA em hipercrescimento: expansão muito forte das receitas e da carteira de encomendas, mas, ao mesmo tempo, perdas crescentes, custos elevados de infraestruturas e previsões abaixo das expectativas. Este desequilíbrio entre a escala de crescimento e a rentabilidade foi a principal razão por detrás da reação negativa do mercado.

IREN (IREN.US) está a registar uma forte recuperação após anunciar um acordo de 5 anos com a Nvidia no domínio da IA na nuvem, no valor aproximado de 34 mil milhões de USD, abrangendo o desenvolvimento de infraestruturas de centros de dados em grande escala (cerca de 5 GW) para cargas de trabalho de IA. Além disso, a Nvidia (NVDA.US) recebeu a opção de investir até 2,1 mil milhões de dólares em ações da IREN, o que o mercado interpreta como um forte apoio estratégico à direção da empresa.

A Wendy’s (WEN.US) apresentou resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado, o que desencadeou uma reação positiva do mercado e ganhos no preço das ações. A empresa demonstrou que, apesar de um ambiente de consumo desafiante nos EUA, os seus resultados superaram as expectativas, ao mesmo tempo que apresentou perspetivas relativamente estáveis, o que foi interpretado como uma melhoria no sentimento a curto prazo.

Números-chave: