Abertura de Wall Street: Estará a época das 'Meme Stocks' a começar?

Os índices S&P 500 e Nasdaq 100 perderam terreno na sessão de ontem, mas estão muito próximos dos máximos históricos. Os futuros também perderam terreno durante as negociações de hoje, no meio da incerteza em torno da política comercial entre os EUA e a China. Donald Trump indicou ontem que uma reunião entre ele e o presidente chinês Xi Jinping pode não ocorrer, o que aumentou as preocupações sobre a possibilidade de aumentos significativos nas tarifas sobre a China a partir do início de novembro. No entanto, algumas agências de notícias sugerem que os preparativos para a viagem do presidente dos EUA à cimeira da APEC na Coreia do Sul ainda estão em andamento, o que implica que a reunião ainda pode ocorrer. Ontem, observaram-se quedas acentuadas não só no ouro, que perdeu mais de 5% do seu valor e continua a ser vendido hoje. Os índices dos produtores de ouro sofreram uma retração decididamente maior. Conforme relatado pela Bloomberg, o ETF VanEck Gold Miners caiu quase 10% ontem, marcando a sua maior queda desde 2020. A época de resultados continua, embora os resultados iniciais das empresas de tecnologia dos EUA tenham sido, até ao momento, abaixo do esperado. A Netflix reportou lucros significativamente inferiores ao esperado, atribuídos a uma queda nas margens e a uma despesa fiscal pontual. A empresa, no entanto, apresentou receitas decentes, sugerindo uma potencial melhoria futura. A Texas Instruments apresentou principalmente orientações abaixo do esperado para os próximos trimestres, decepcionando o mercado. Embora as condições do mercado pareçam cada vez mais instáveis, a atenção dos investidores está a voltar-se para as chamadas «ações meme». A Beyond Meat, produtora de substitutos de carne, uma empresa que havia perdido quase 95% do seu valor, ganhou mais de 360% nos cinco dias anteriores e, nas negociações pré-mercado de hoje, ganhou até 100%, atingindo níveis próximos de US$ 7. A Beyond Meat está a subir no início da sessão, juntamente com outras ações meme da Krispy Kreme. A primeira ação meme do mundo, a Gamestop, está bastante calma. Fonte: xStation5 Perspetivas técnicas para o US500 O US500 está a oscilar perto do fecho de ontem, apresentando pequenas alterações no início da sessão. Os futuros do índice estão a cerca de 0,5% dos picos históricos. Vale a pena notar que a liquidação no mercado de metais preciosos não se está a espalhar para o mercado de ações. O ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) sofreu perdas severas nos últimos dias. Muitos resultados importantes de empresas tecnológicas americanas serão divulgados, o que determinará a trajetória futura dos índices americanos. Uma vela clara no nível de US$ 6.800 seria um forte sinal de baixa, mas uma vela fechando com um corpo substancial acima desse nível forneceria um sinal adicional de crescimento. Receberemos os resultados da Tesla e da Amazon hoje e amanhã, respectivamente, o que pode ser crucial para o futuro do índice. Notícias da empresa As ações da produtora de substitutos de carne Beyond Meat (BYND.US) subiram de cerca de US$ 0,5 para quase US$ 4 por ação na terça-feira e para um nível de quase US$ 7 nas negociações pré-mercado na quarta-feira, após notícias positivas. Um fator é um acordo de distribuição com o Walmart, a maior rede de varejo dos EUA. O outro é a sua inclusão em um ETF de ações meme. De acordo com comentadores do mercado de ações meme, há especulações de que a empresa poderia ter lucro anual e atingir potencialmente US$ 6 por ação. No entanto, é importante lembrar que esse aumento ainda não é justificado por dados fundamentais.

As ações da Netflix (NFLX.US) caíram quase 7% na abertura, após a publicação dos resultados trimestrais. O lucro da empresa ficou significativamente aquém das expectativas devido a uma disputa fiscal com o Brasil.

A Texas Instruments (TXN.US) está a ser negociada com uma queda de cerca de 9% na abertura, devido a uma orientação trimestral futura significativamente mais fraca do que o esperado. A empresa sugere que a procura por semicondutores pode estar a atingir o pico em breve, ligada a uma desaceleração nas encomendas para a empresa.

A Warner Bros (WBD.US) registra ganhos por um dia consecutivo, com alta de quase 3% hoje, após relatos de potenciais licitantes para partes dos negócios da empresa.

A Netflix e a Comcast estariam interessadas em determinados segmentos. A empresa já havia rejeitado uma proposta de aquisição da Paramount.

A Alphabet (GOOGL.US) registra alta de cerca de 2% em meio a negociações em andamento com a Anthropic, que busca adquirir capacidade computacional adicional em centros de dados, potencialmente no valor de dezenas de bilhões de dólares. A empresa é conhecida por seu modelo de IA Claude, que vem ganhando popularidade rapidamente recentemente.

As ações da Intuitive Surgical (ISRG.US), fabricante dos robôs médicos Da Vinci, subiram 18% na abertura, após elevar suas previsões de vendas.

As ações da AT&T (T.US) subiram no pregão após o fechamento da bolsa, após a divulgação de resultados financeiros sólidos para o trimestre anterior, mas caíram cerca de 2% no início da sessão.

A empresa registou um crescimento de assinantes superior ao esperado, em parte devido às promoções nos smartphones da Apple. A empresa adicionou 405 000 assinantes no trimestre, contra os 334 000 esperados. O EPS ficou em 54 cêntimos por ação, com receitas ligeiramente abaixo das expectativas, em 30,7 mil milhões de dólares.

